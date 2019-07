Empresarios mexicanos, con la mira en patentes de marihuana

La legalización de la marihuana en México es un tema controversial que está en debate actualmente. Todavía no se ha definido una postura sobre el tema, varias empresas ya están a la espera de que se apruebe su regulación porque ven una oportunidad de negocio e incluso ya tienen decenas de patentes en la mira.

Fuentes consultadas por LA SILLA ROTA indicaron que existen compañías que están ampliamente interesadas en que se apruebe la legalización de la marihuana porque tienen planes de comercializarla con diversos fines, tanto medicinal como lúdico.

Comentaron que incluso ya se encuentran trabajando en algunos proyectos con institutos de salud para crear tratamientos con esta planta, ya que la cannabis ha demostrado tener beneficios en la en pacientes con ciertas enfermedades como cáncer y epilepsia.

Además, las empresas también ven otro nicho de mercado, ya que planean vender la cannabis para usarse en perros y gatos. Esta sustancia ayuda a relajar y consideran que se podría utilizar en mascotas que son muy inquietas o que sufren de ansiedad, ya que los tranquilizaría. Sin embargo, falta conocer si esto sería posible y si organizaciones protectoras de animales no alzarán la voz.

La regulación de la marihuana, que actualmente se encuentra en manos del Senado de la República, abre la puerta a la posibilidad de que su legalización no sea sólo para fines medicinales, sino también lúdicos, y se prevé que haya avances sobre la siembra, producción y comercialización de esta planta.

Sin embargo, existen resistencias de varios sectores de la población, quienes temen que la regulación provoque un problema de salud pública por el riesgo de que aumente el consumo y las adicciones, ya que se podría vender como el cigarro y el alcohol.

La marihuana es una planta que contiene aproximadamente 120 compuestos orgánicos, conocidos como cannabinoides, los dos principales son el THC (tetrahidrocannabinol) y el CBD (cannabidiol). La diferencia entre uno y otro es que el THC es un compuesto psicoactivo que causa efectos secundarios y adicción, por lo que es buscado para uso lúdico, mientras que el CBD no es psicoactivo.

Ambos cannabinoides tienen efectos positivos para la salud, ya que ayudan en el tratamiento de enfermedades como cáncer, glaucoma, fibromialgia, epilepsia y esclerosis múltiple, entre otras.

El uso medicinal de la marihuana ya estaba aprobado en el país, pero el pasado 27 de marzo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) revocó los Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma y ordenó analizar los permisos que fueron entregados.

Organizaciones de la sociedad civil alertaron en su momento que los permisos que entregó esa dependencia fueron para producir refrescos, gomitas y productos de belleza en vez de medicamentos.

Ahora el debate sobre la despenalización de la marihuana pone en la mira los posibles usos de esta planta y cómo se debería regular. En abril pasado el Senado comenzó el análisis con el Foro Hacia una política de regulación de la Cannabis, en donde los participantes coincidieron en que es necesario partir de un enfoque de salud pública y establecer criterios para controlar publicidad, reglamentar el consumo y gravar fiscalmente a quienes la vendan.

A nivel mundial uno de los casos más representativos es el de Estados Unidos, específicamente el estado de Colorado, donde hace cinco años se legalizó la marihuana y ahora cuenta con una gran cantidad de dispensarios para adquirirla en diferentes formas.

De acuerdo con un texto publicado en The New York Times, aún existen diversas posturas sobre la marihuana, pero la mayoría de los habitantes del estado la ven ya como algo normal, se ha reducido el estigma alrededor de esta planta y las cifras no muestran un repunte significativo en el consumo.

Sin embargo, ahora la cannabis es percibida por muchos estadounidenses como algo inocuo e incluso positivo. Un texto del diario El País muestra que la gente usa el aceite de CBD varias veces al día y para diversos fines, lo mismo para reducir el estrés, ansiedad e insomnio que para disminuir el dolor, en lugar de la morfina en tratamientos de cuidados paliativos.

Incluso algunos de los entrevistados por el diario dijeron que le dan aceite de cannabidiol a sus perros o gatos para tratar sus malestares, ya que sus efectos benéficos para la salud se han popularizado en territorio estadounidense.

En México parece que aún es largo el camino para la legalización y regulación de la cannabis; sin embargo, las autoridades han mostrado disposición para avanzar en el tema y muchas empresas ya están alzando la mano para obtener permisos de la Cofepris y empezar a venderla en diversas formas.

JGM