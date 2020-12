Empresa mexicana, "trampolín" para presuntos desvíos en España

Creative Advice Interactive Group, empresa contratista del gobierno mexicano con sede en Guadalajara, es parte de una trama de posibles desvíos de dinero en la campaña electoral de Podemos de 2019, en España, al ser el puente entre una presunta firma fantasma y el partido político, de acuerdo con investigaciones en el país ibérico. En México, por posibles operaciones simuladas, es indagada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Las personas vinculadas con Creative Advice no sólo han sido contratista del gobierno, también han establecido relaciones con organismos autónomos como el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora y poseen una empresa "offshore" radicada en Panamá, conocido como paraíso fiscal.

En su forma de acceder al presupuesto público hay una constante: la empresa no compite, ya que es favorecida a través de adjudicaciones directas, un mecanismo que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido empleado en la administración pública para uso indebido del erario.

Con base en la trama que sigue el Juzgado de Instrucción número 42 en Madrid y que ha seguido el Diario El Mundo, Creative Advice Interactive fue empleada como puente por el partido Podemos para presuntamente desviar, inicialmente, 308 mil 257 euros a través de contratos sospechosos con la empresa Neurona Comunidad, creada en Sevilla e inscrita en el Registro Público Mercantil el 19 de marzo de 2019.

Las autoridades en España creen que Neurona Comunidad es una filial de la mexicana Neurona Consulting, cuyos propietarios son Gustavo Alonso Aguado Butanda, director de Revolución 3.0 Michoacán, su hermano Waldemar y Záyit Dálet Villavicencio, también autores en Revolución 3.0.

La trama que involucra a estas dos empresas es más grande, ya que son investigadas por posiblemente triangular recursos del gobierno boliviano de Evo Morales para financiar la campaña de Paco Iglesias de Podemos, en España.

CREATIVE ADVICE INTERACTIVE GROUP

Esta empresa fue constituida el 14 de agosto de 2015, con base en la escritura pública 1664 pasada ante la fe del notario 120 de Guadalajara, Guillermo A. Gatt Corona

En los registros de Compranet existen tres contratos por 6 millones 797 mil 555 pesos entre 2016 y 2017 que recibió del gobierno federal.

El primero consiste en servicio de locación, arte, edición, postproducción, diseño de audio y renta de equipos para 13 programas de la Revista del Consumidor, por los cuales el Sistema Público de Radiofusión del Estado Mexicano le pagó en 2016 un millón 625 mil 141 pesos. Al año siguiente, Pronósticos para la Asistencia Pública entregó dos contratos, por mismo monto, pero distintos conceptos: paquete publicitario en carreras del circuito Nascar Peak Series y publicidad en medios complementarios, cada uno ascendió a dos millones 586 mil 207 pesos. Todos sin competir.

La UIF indaga si se trata de una compañía facturera; es decir, que emite los comprobantes fiscales, cobra por un concepto, pero no realiza servicios.

El representante legal de Creative Advice es Marco Antonio Torres Rico, quien también representa a I+D Discovery Group SA de CV, una firma que ha recibido contratos por el IEE de Sonora por "servicios profesionales legales", a través de una renta mensual de 25 mil 882 pesos, del 9 de enero al 31 de diciembre de 2018.

Un día antes, existe otro contrato, por el mismo concepto, pero por 38 mil 666 pesos al mes.

Esta otra empresa de Torres Rico fue creada el 12 de agosto de 2015, de acuerdo con el acta constitutiva No. 5,804, Tomo No. 22, Folio de Registro Público de la Propiedad No. 91043*1 pasado ante la fe del notario suplente 114 con sede en Guadalajara, Roberto Espinosa Badial.

Es decir, entre la creación de una empresa y otra hay dos días de diferencia.

Además, dirige una empresa "offshore" radicada en Panamá: Panamerican Practical Solutions, creada el 17 de septiembre de 2013, una Sociedad Anónima de Capital Variable que tiene el número de compañía 814018.

Como reveló la investigación Panama Papers, empresas radicadas en este lugar, considerado antes un paraíso fiscal, servían para blanquear dinero, ocultar bienes y encubrir actividades.

De acuerdo con lo que se ha dado a conocer en España por la investigación, Creative Advice Interactive Group carece de experiencia en servicios electorales, no cuenta con logística y el domicilio que reporta es una vivienda en Guadalajara.

También fue contratada por el sistema DIF de Guadalajara, en 2017 –en el periodo de Enrique Alfaro, hoy gobernador, como alcalde– para proveer diez ml contenedores cilíndricos impresos para el evento La Mujer, Figura Decisiva en la Transformación de la Sociedad.

Apenas el 22 de diciembre, en el seguimiento al caso, El Mundo publicó que Elías Castrejón, administrador de Neurona Comunidad, entregó cuatro facturas por 129 mil euros, por supuestos spots para Podemos. El puente entre el partido y Neurona fue nuevamente Creative Advice. Con esto, el monto por irregularidades asciende a 417 mil euros.

En Bolivia, Neurona Consulting también es investigada por el cobro de 1.08 millones de dólares del gobierno de Evo Morales. La participación mexicana, que también indaga la Unidad de Inteligencia Financiera, es como receptora de capital y emisora de facturas, posiblemente por simulación de servicios.

(MJP)