Empieza purga en el PRI: piden expulsar a Ulises Ruiz

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó la expulsión de Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca.

En su cuenta de Twitter, Ruiz dio a conocer que este miércoles fue notificado sobre la solicitud de expulsión del PRI que fue ordenada por el presidente nacional del tricolor, Alejandro "Alito" Moreno. El exmandatario estatal señaló que "un montaje de prensa" evidencia la participación del dirigente nacional.

"Siendo una instrucción, me defenderé en los tribunales pues la resolución del partido ya fue ordenada. A falta de argumentos, la fuerza bruta", remató.

El pasado 29 de junio, se registró un enfrentamiento frente a la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI que dejó a una persona herida de bala.

La dirigencia del partido acusó a Ulises Ruiz de enviar un grupo armado para generar un conflicto entre militantes tricolores.

Al siguiente día, el Revolucionario Institucional presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Ruiz y de Nallely Gutiérrez, así como contra quienes resulten responsables por las agresiones que se registraron durante una protesta en el CEN.

La denuncia fue por los delitos de asociación delictuosa, secuestro, portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército y despojo.

Ulises Ruiz respondió en su momento que no estaba relacionado en esta gresca entre militantes del PRI.

"Eso es lo que dicen que hay un herido de balas, que hubo petardos. Yo estaba en Insurgentes, yo no me di cuenta de esta situación pero si tienen los videos que los presenten ante las autoridades y que se proceda y se detenga a quien haya provocado este zafarrancho pero que no tiene nada que ver con la protesta que nosotros estamos haciendo dentro del Comité Ejecutivo Nacional", aseguró el exgobernador.









(Luis Ramos)