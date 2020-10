Empate en encuesta alarga guerra por liderar Morena

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que los resultados de la encuesta abierta, para elegir a la nueva presidencia nacional de Morena, demostraron un empate técnico entre dos aspirantes: Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo, por lo que se deberá celebrar una nueva encuesta para determinar un ganador.

En sesión extraordinaria urgente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, se presentaron los datos obtenidos por la encuesta de preferencia que se llevó a cabo esta semana, sin dar clara ventaja a los dos punteros de la contienda.

El grupo de expertos contratado por el INE informó que entre ambos contrincantes hubo un traslape de preferencias y fue por décimas que Muñoz Ledo aventajó a Mario Delgado. Pero en el caso de la secretaría general, la senadora Citlalli Hernández resultó con ventaja.









La consejera presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, detalló que antes de ir a una tercera encuesta, el INE deberá dar cuenta de los resultados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y esperar sus indicaciones.

"Toda vez que los dos punteros son hombres, el lugar de la secretaría general la tiene que ocupar una mujer, y estamos en ese supuesto. Tendremos que hacer un engrose a nuestro punto de acuerdo para dar cuenta de esta situación", dijo.

Pero el consejero Uuc-kib Espadas señaló que aún no hay elementos para conocer que será hombre quien quede al frente de la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pues en la siguiente encuesta aún puede darse un empate.

"No hay certeza de que no haya empate, mientras no exista certeza jurídica de que el presidente será hombre, no podemos afirmar que la secretaría general pueda ser ocupada por una mujer, no podemos llegar a esa conclusión", indicó.

DIRIGENCIA DEFINIRÁ SUCESIÓN PRESIDENCIAL

Expertos en materia político-electoral, consultados por La Silla Rota, coincidieron en que el proceso impactará, anticipadamente, en la sucesión presidencial de 2024, pues el nuevo presidente de Morena podría apoyar una candidatura específica, cediendo a preferencias personales o al visto bueno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nicolás Loza, profesor investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), aseguró que, desde la selección de candidatos para las elecciones intermedias del próximo año, se verá qué grupo político dominará rumbo al 2024.

"Quién controle al partido, qué incidencia tenga sobre las postulaciones, qué cantidad de cargos gane morena, todo estará amarrado con relación a la sucesión presidencial del 2024, y desde ahora podemos ver la línea que va de cooperación, sino es que de franco grupo político, entre Mario Delgado y Marcelo Ebrard", advirtió.

(Sesión virtual de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE)





Para el también doctor por el Colegio de México, el grupo que defiende la aspiración de Porfirio Muñoz Ledo y Citlalli Hernández, rumbo a la dirigencia de Morena, podría apoyar con más facilidad la candidatura de Claudia Sheinbaum, incluso frenar la de Ebrard.

El académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Crespo, advirtió que quienes sean los posibles precandidatos, como Ebrard y Sheinbaum, tendrían "a una persona de su lado, presidente del partido".

"El manejo del partido puede ser una ficha importante para la sucesión presidencial, yo creo que por eso habido tanto conflicto porque los precandidatos saben que esa es una ficha muy importante: contar con la dirección del partido", expresó.

Arturo Sánchez, investigador del Tecnológico de Monterrey y exconsejero del INE, consideró que quien resulte presidente del partido tendrá que mantener un diálogo directo entre los aspirantes a la sucesión presidencial y el presidente actual.

"Los mismos personajes ya futurean en que si Marcelo Ebrard será beneficiado, que si la jefa de gobierno; pero creo que es muy temprano para especular al respecto. Lo único cierto es que quien sea presidente, tendrá que negociar", explicó.

EL FRAUDE MÁS GRANDE DESDE 1988: MUÑOZ LEDO

En entrevista con La Silla Rota, Porfirio Muñoz Ledo afirmó que ganará, sí o sí, la contienda interna para presidir Morena; pues aunque su contrincante, Mario Delgado, ganara la en la nueva encuesta, tendrá que rendir cuentas por los gastos que ha llevado en el proceso.

El diputado federal sentenció que, dentro de la Cámara de Diputados, ya se hizo una denuncia, ante la contraloría interna, porque de los gastos de la fracción parlamentaria faltan entre 400 y 600 millones de pesos, presuntamente, tomados para la campaña a la dirigencia que encabeza Mario Delgado.

"Eso que hizo el Tribunal es una barbaridad, es una contienda si ley. Sin ley del partido y sin ley del INE. Por menos de esto, mucho menos, ya se le hubiera cancelado el registro. Si a pesar de todas las ilegalidades, gano, es porque realmente era mucho más popular y acreditado que él para ser presidente de Morena", dijo.

Porfirio Muñoz Ledo aseguró para LSR que él ganó la encuesta de preferencia, pues en democracia "hasta un voto cuenta" y aseguró que tomará posesión de la presidencia de Morena este lunes.



"Ya gané, estoy arriba, punto. Estoy arriba. Ya gané, ¿cuál es el problema? Me voy a sentar ahí porque me van a dar posesión, están muy chamacos no saben de política. Me darán posesión y empezaré a despachar, ¡que se vayan a volar!", aseguró.

El diputado afirmó que realizar una nueva encuesta en el proceso sería ilegal e inconstitucional, y advirtió que ya tiene recursos en el Tribunal Electoral y apalabrado con la Auditoría Superior de la Federación, que se investiguen los gastos del proceso.

"Dicen que hay un empate por poca diferencia porcentual, es una idiotez, es como una carrera de natación donde tú pones la mando antes y ahí está, no vas a decir que se elimina o que ganó el segundo porque te dio la gana. Sencillito: yo ya gané.

"Yo ya estoy en la regadera, saliendo a mi casa, ya gané, punto. Cómo pueden decir que van a hacer una encuesta y te roban lo que ya hiciste. Si hacen una encuesta es ilegal e inconstitucional, ahí que hagan la encuesta para divertirse, yo tomo posesión el lunes".

Sobre los dichos de su contrincante, Mario Delgado Carrillo, Muñoz Ledo afirmó que "es una puñalada" el que haya llamado a la unidad del partido, "cuando lo está partiendo a la mitad", y aseguró que defenderá la democracia "tope donde tope".

"Que tenemos principios, que somos incorruptibles, están partiendo por la mitad al partido, pero no se van a quedar con la herencia moral y patriótica del partido. Hubo una presión sin limites, ya están comprando gobernadores, yo no voy a aceptar ni legalmente, ni políticamente porque tengo la razón.

"En ninguna campaña electoral de la que yo tenga memoria, nunca ha habido alguien que compre tanto, ni en los más viejos tiempos, cuando ya hizo una trampa mayor Miguel de la Madrid, pero no con dinero, sino simplemente violentando la ley", afirmó.

Posteriormente, el diputado federal calificó el resultado para la dirigencia de Morena de "tramposo e indignante".

"Es indignante. Antier estaba dos a uno y hoy estoy empatado. Que me lo expliquen ¿Hubo un cambio de sangre o de mente de la población mexicana?", acusó en entrevista con Azucen Uresti para Grupo Fórmula.

Agregó que irá hasta la Corte para que se aplique el derecho. "Me indignó el resultado", dijo.

"EL LÍDER DE MORENA DEBE ESTAR EN LAS CALLES": DELGADO CARRILLO

A manera de respuesta, luego de que se anunciara el empate con Muñoz Ledo, Mario Delgado Carrillo, aseguró que es tiempo de ponderar el diálogo y la escucha, y que el líder del partido "debe estar en el territorio, organizando a la gente".

"En Morena no luchamos por cargos, luchamos por ese gran anhelo, tenemos que hacer de la política un imperativo ético todos los días y tenemos que ir ya al territorio, a organizar a la gente. La fuerza de Morena no es su dirigencia, es la gente", afirmó.

En un mensaje que transmitió en sus redes sociales, Mario Delgado también aseguró que esperará la indicación del INE para determinar cuándo se llevará a cabo la segunda encuesta de preferencia, que disputará con Muñoz Ledo.

RAMÍREZ CUÉLLAR ACUSA "ACOSO JUDICIAL"

El presidente interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, acusó que el Tribunal Electoral ha ejercido "acoso judicial" en contra del partido y sus decisiones internas, y adelantó que propondrá al INE tres medidas, para terminar con el proceso de renovación.

Por principio, informó que buscará reunirse con el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, para iniciar una auditoría al proceso de la encuesta abierta, donde colaboren auditores de la Universidad Nacional y el Instituto Politécnico Nacional.

Además, aseguró que Morena llevará a cabo una "encuesta espejo" que verifique para la militancia los resultados de las encuestas entregadas al INE; y pedirá que sean otras casas encuestadoras quienes participen en la siguiente ronda.

"Yo no quiero descalificar ningún resultado, simple y sencillamente lo lógico y lo natural es que nuestro partido, junto con el INE, pudiéramos tener una reunión inmediata con los especialistas, para que nos ayudaran a hacer una auditoría de este ejercicio (...)

"No quiero ver ríos de espectaculares y propaganda, yo creo que lo mejor es que sencillamente se ponga la fecha de una nueva encuesta y haya una abstención total en cuanto a publicidad, y que ya nos vayamos en una mayor unidad", dijo.

EXPERTOS CHOCAN SOBRE PAPEL DEL TRIBUNAL

Los expertos politólogos consultados por La Silla Rota no coincidieron en sus consideraciones sobre el papel del Tribunal Electoral en medio de la renovación de la dirigencia nacional de Morena, que se judicializó desde hace un año.

Nicolás Loza consideró que el asunto no sienta un mal precedente en la política de partidos en México, por el contrario, que el Poder Judicial demostró que el recurso que tienen las minorías en los partidos políticos, es la ley.

"Para muchos fue aberrante, pero fue una solución, puede gustarles o no. El origen del problema no está en el Tribunal Electoral, sino en el incumplimiento repetitivo de los líderes que ha tenido Morena", señaló.

En contraste, Arturo Sánchez expresó que, si bien es cierto que Morena no acató el tiempo para renovar su dirigencia ni las resoluciones previas del Tribunal Electoral, éste pudo ordenar previamente que se corrigieran los estatutos, antes de intervenir de la manera en que lo hizo.

"El proceso se ensució demasiado, pero gracias a éste, el Tribunal debe ensayar mejores formas de resolver estos asuntos".

kach