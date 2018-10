Emma Coronel: "Yo quiero bailar...toda la semana" (Video)

REDACCIÓN 23/10/2018 04:49 p.m.

Aunque Emma Coronel Aispuro mucho ha dicho que la red de Instagram en la que aparecen videos y fotografías de ella no le pertenece, su vida a lo largo de estos meses puede ser seguida gracias a que constantemente se nutre de nuevas imágenes.

La más reciente imagen por ejemplo en la cuenta @emmacoronela es la de la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán caminando en Brooklyn de la mano de sus hijas, y con un mensaje que dice: "Todo va estar bien, tal vez hoy no, pero si con el tiempo".

Pero por qué no irse de fiesta. Aparentemente eso fue lo que hizo Coronel Aispuro el pasado fin de semana, ya que aparece posando con un sensual atuendo y luego en un video junto a sus amigas cantando la canción "Yo quiero bailar" de Los Negros Fumacheros.

No quiero seguir sentado, no me quiero ir a dormir,

no quiero estar encerrado yo me quiero divertir...

Yo quiero bailar, y con la banda ir a tomar

yo quiero cerveza hasta que explote la cabeza...

No me importaría vivir de fiesta todo el día, toda la semana

hasta la madrugada...

Así cantan Emma y sus amigas.

Otra imagen publicada el 10 de octubre muestra a Emma en lo que parece ser un estacionamiento.

En una más de 5 de octubre aparece su rostro y el mensaje: "Cuando se ama como te amo no hay imposibles, tú y yo estaremos juntos".

Y finalmente también hay una imagen en lo que parece ser un atracadero de yates en Los Cabos, Baja California, fechada el 8 de septiembre.

