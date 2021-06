Emma Coronel se declarará culpable, pero no colaborará con EU: New York Times (Foto Especial)

Emma Coronel Aispuro, la esposa de Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", fundador del Cártel de Sinaloa, se declarará culpable por narcotráfico en Estados Unidos, aseguró el diario norteamericano The New York Times.

"Emma Coronel, esposa del notorio narcotraficante mexicano conocido como El Chapo, se declarará culpable esta semana de los cargos de ayudar a su esposo a administrar su imperio multimillonario", publicó el diario estadounidense.

The New York Times aseguró que Coronel Aispuro no colaborará con el gobierno de Estados Unidos para recibir beneficios judiciales. Aún así, prevé que la esposa de "El Chapo" reciba una condena menor a los 10 años de prisión.

"Hubo una intensa especulación sobre si Emma Coronel buscaría ofrecer al gobierno información sobre los aliados, parientes y socios comerciales de su esposo a cambio de una sentencia más leve. Pero su acuerdo de culpabilidad con los fiscales en Washington no le exige cooperar con las autoridades estadounidenses", señaló el diario neoyorquino.

Cabe mencionar que en febrero pasado, Emma Coronel fue detenida por ser parte de una red de distribución de cocaína, metanfetamina, heroína y marihuana del Cártel de Sinaloa, así como de ayudar a "El Chapo" de fugarse del penal del Altiplano en febrero de 2014.

La declaración de culpabilidad, según The New York Times, será el jueves cuando Emma Coronel comparezca en el Tribunal Federal de Distrito en Washington.

LAS ACUSACIONES CONTRA EMMA CORONEL

El gobierno de Estados Unidos aseguró que Emma Coronel aprovechó sus visitas a "El Chapo" en prisión para convertirse en la emisaria de su esposo a miembros de la organización criminal.

Entre las pruebas están una serie de cartas que "El Chapo" envió a Emma Coronel cuando él estaba detenido donde le daba detalles y mensajes para miembros de la organización criminal.

En una de ellas, Guzmán Loera señala explícitamente a Coronel Aispuro como quien se encargará de ser su mensajera mientras esté en prisión y la vincula con sus hijos, apodados como "Los Chapitos", quienes también forman parte del Cártel de Sinaloa.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, así como Ovidio y Joaquín Guzmán López, son los hijos de "El Chapo" con acusaciones en Estados Unidos por narcotráfico: "Los Chapitos".

En otra carta, Guzmán Loera pide a Emma Coronel que le instruya a "Cleto", un narcotraficante del Cártel de Sinaloa que se dedica a producción de heroína y que su centro de operaciones está en Durango, que "aumente la producción" de droga.

"El Chapo" le pide a Coronel Aispuro que le dé ese mensaje a "Cleto" porque "tengo muchos gastos aquí", es decir, los sobornos que el capo presuntamente pagaba dentro de la prisión del Altiplano.

La acusación contra Emma Coronel también asegura que ayudó a Guzmán Loera a escaparse del penal del Altiplano en julio del 2015. Un testigo colaborador asegura que Coronel Aispuro orquestó la fuga de su esposo junto con "Los Chapitos".

En una reunión, Emma, Joaquín, Ovidio, Iván y Jesús Alfredo acordaron sacar a Guzmán Loera de la cárcel del Altiplano un túnel, incluso precisaron que fuera en un fin de semana porque en esos días no hay funcionarios en el penal, tal como sucedió.

Luego, "Los Chapitos" compraron un terreno cerca del Altiplano, así como armas de fuego y un camión blindado. Posteriormente, le hicieron llegar a "El Chapo" un reloj con GPS para saber en todo momento dónde estaba y construir de forma más precisa el túnel a su celda.

Los motivos de la fuga eran evitar que Guzmán Loera fuera extraditado a Estados Unidos. Así, tras año y medio detenido, la noche del sábado 11 de julio del 2015, "El Chapo" se escapó del penal federal de máxima seguridad del Altiplano.

Tras poco menos de seis meses en libertad, "El Chapo" fue detenido por tercera ocasión en Los Mochis, Sinaloa.

Con la latente amenaza a la extradición, Emma Coronel -señala la acusación- intentó orquestar una tercera fuga de Guzmán Loera. Coronel Aispuro quiso repetir el mismo plan del túnel para sacar a su esposo del penal del Altiplano, donde fue devuelto tras su tercera caída.

La esposa de "El Chapo" dio un millón de dólares a un miembro del Cártel de Sinaloa para que comprara otro inmueble cerca del penal y desde ahí organizar otra fuga. Sin embargo, Guzmán Loera fue transferido al penal de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Emma Coronel no se quedó con las manos cruzadas, pues la acusación asegura que pagó 2 millones de dólares a funcionarios del sistema penitenciario mexicano para que regresaran a "El Chapo" al penal del Altiplano y consumar la tercera fuga. Pero no sucedió. En enero del 2017, Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos.