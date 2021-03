Emma Coronel renuncia a derecho de audiencia; podría quedar libre

Emma Coronel renunció a su derecho de una audiencia preliminar, luego de haber sido detenida y permanecer bajo custodia en la cárcel local del condado de Alexandria, Virginia, Estados Unidos, por lo que podría quedar en libertad tras los señalamientos por su presunta participación en el narcotráfico internacional.

La Ley Federal de Procedimientos Criminales de Estados Unidos apunta que entre las razones para renunciar a este derecho están que el acusado puede ser liberado por falta de pruebas, de acuerdo con información de Milenio Diario.

El pasado 22 de febrero, la esposa de Joaquín "El Chapo" Guzmán fue arrestada en EU, en el Aeropuerto Internacional Dulles.

La audiencia preliminar aún no tenía una fecha establecida para realizarse.

La exreina de belleza es acusada de integrar una red que enviaba a Estados Unidos cocaína, marihuana, heroína y metanfetaminas, informó el Departamento de Justicia. Además, es señalada de colaborar en dos complots para ayudar a su esposo a escapar de prisión, donde se encuentra el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

La Ley estadounidense permite a un acusado de un delito no menor, renunciar a la audiencia ante un juez magistrado y otras de las razones están que el distrito en donde fue detenido no sea donde se cometieron los crímenes; que 14 días después de la primera comparecencia, si el acusado está bajo custodia, se haya cumplido sin tener una fecha establecida para la siguiente; y que el juez de primera instancia no encuentre una causa probable para creer que la acusada ha cometido un delito.

En la primera audiencia de Emma Coronel, ante el hecho de haber sido detenida sin existir una acusación formal, la fiscalía argumentó que el caso había sido turnado a un jurado que finalmente iba a aceptar la acusación para formular los cargos, pero el dictamen nunca apareció.

(djh)