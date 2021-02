Emma Coronel “asustada” a horas de que se decida suerte de "El Chapo" (Video)

Emma Coronel “asustada” a horas de que se decida suerte de “El Chapo”

En entrevista con Telemundo dice que el jurado se tome el tiempo que se tenga que tomar

Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán, aseguró que no se encuentra presionada ni nerviosa por el tiempo que le está tomando al jurado para decidir sobre la sentencia de su esposo.

"Que se tomen el tiempo que se tengan que tomar", dijo Coronel en entrevista para la cadena Telemundo, y confesó que a veces vive momentos de angustia debido a toda la atención que está teniendo su figura en los medios de comunicación. "De repente sí me asusta un poco, pero pues nada", declaró.

La esposa del narcotraficante explicó que no puede hacer comentarios sobre el posible veredicto por recomendación de la defensa. Sin embargo, sí dijo que después del juicio utilizará las redes sociales para comunicarse con sus seguidores.

“Estoy contenta de que personas que normalmente no me conocen o no nos conocen, nos estén dando su apoyo”, dijo.

Según explicó durante la entrevista, lo importante de sus seguidores en Instagram es que ellos se den cuenta cuál es su cuenta oficial y dejen de seguir perfiles que publican notas falsas o toman sus fotos de otros sitios.

Añadió que no es una fanática de las redes sociales, y de hecho, esta es la primera vez que hace uno perfil en Instagram. "Ahora es cuando más la uso (la cuenta), y no es para distraerme sino simplemente para que todos identifiquen cuál es mi perfil oficial".

Los abogados de "El Chapo" informaron anteriormente que Emma ha estado sola, tratando de descansar y a la espera de la sentencia de su esposo. Permanecerá en un hotel de Nueva York hasta que se dicte el veredicto, sin embargo, será la defensa quien le informará a Coronel si debe presentarse a la Corte o no.

JGM