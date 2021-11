Emilio Lozoya se queda en la cárcel; AMLO ve bien lo hecho por FGR

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez de control impuso la medida de prisión preventiva justificada, a Emilio Ricardo Lozoya Austin, por lo que será ingresado al Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Al notificar la medida cautelar, el juez dejo en claro que desde que concedió las medidas cautelares, estás eran incorrectas, por lo que el Ministerio Público se equivocó al pedir solo la entrega del pasaporte, colocación de brazalete y la prohibición de salir del país

La medida fue solicitada luego de que el Ministerio Público argumento que Emilio Ricardo puede sustraerse de la justicia.

La FGR mencionó que el ex director de Petróleos Mexicanos tiene más de dos millones de euros en el extranjero, cuatro domicilios, conoce personas que le pueden ayudar a salir del país y ocultarse.

El juez Artemio Zúñiga determinó que el exdirector de Pemex, tiene los recursos económicos, así como una red de ayuda familiar y de amigos en México y en el extranjero que puede originar su fuga.

Durante la audiencia que se llevó a cabo en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, la defensa de Lozoya solicitó que se le impusiera la medida cautelar de arraigo domiciliario.

Sin embargo, esta medida fue rechazada por el juez.

En la audiencia que duró más de cinco horas, la FGR buscó argumentar que Lozoya Austin tuvo una actitud retadora, al ser captado comiendo en un restaurante, sin embargo, el juzgador que las medidas solicitadas por la FGR no le impedían comer en ningún lugar, ya en sea en la Ciudad de México o cualquier otro estado del país.

Lozoya solicitó la palabra para argumentar que nunca se ha sustraído de la justicia, ya que siempre se ha presentado a declarar cuando lo han citado





? #VIDEO | Esta es la camioneta en la que será trasladada Gilda Margarita Austin, madre de Emilio Lozoya para cumplir con el arraigo domiciliario que le fue ya le habían impuesto. Su hijo será internado en el Reclusorio Norte.

https://t.co/IACGnlSdr4 pic.twitter.com/PolxdIbrTe — La Silla Rota (@lasillarota) November 3, 2021

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, dio a conocer que su oficina participó en la audiencia del caso Odebrecht.

En su cuenta de Twitter, Nieto destacó que la UIF pidió junto a la FGR revocar la medida cautelar a Emilio Lozoya y sustituirla por prisión preventiva.

La #UIF participa en la audiencia del caso Odebrecht. Hemos argumentado a favor de la postura de la @FGRMexico de revocar la medida cautelar a Emilio L y sustituirla por prisión preventiva. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) November 3, 2021

¿QUÉ DIJO AMLO SOBRE EL CASO LOZOYA?

En conferencia mañanera de este jueves, el presidente López Obrador señaló que vio bien lo hecho por la FGR y el Poder Judicial para dejar en prisión a Emilio Lozoya.

Aseguró que no dio instrucciones para que se metiera a Lozoya en la cárcel, porque dice que estaría en juego su integridad y la del fiscal Alejandro Gertz Manero.

"Hay que tenerle confianza a la Fiscalía, siempre he dicho que Alejandro Gertz Manero es un hombre recto, íntegro, le tengo confianza y no va a simular, no va a permitir la impunidad, no va a actuar por consigna, sabe que es un momento histórico el que estamos viviendo", señaló.

?? #EnLaMañanera | @lopezobrador_ pidió confiar en la @FGRMexico y en Gertz Manero sobre el caso de Emilio Lozoya: "No va a simular", señaló el presidente. #yn https://t.co/xhdFs9AHLw pic.twitter.com/iLj644NXuS — La Silla Rota (@lasillarota) November 4, 2021

LOZOYA, TRANQUILO Y CONFIADO: ABOGADO

El abogado del exdirector de Pemex, Miguel Ontiveros, aseguró que se buscará interponer un recurso contra la prisión preventiva justificada dictada por un juez de control contra Lozoya, a fin de garantizar su libertad.

En conferencia tras la audiencia de Lozoya en el Reclusorio Norte, donde permanecerá el exfuncionario, Ontiveros Alonso aseguró que tanto su cliente como su familia están tranquilos pese a la medida, pues confían en que les favorecerá la cooperación que Lozoya ha mantenido con las autoridades.

"Esta defensa manifestó claramente que el señor Emilio Lozoya Austin no sólo ha cooperado, sino que mantiene plenamente la cooperación con la Fiscalía General de la República (...), además del criterio de oportunidad y de acuerdo reparatorio tanto en el caso Odebrecht y también en Agronitrogenados", señaló.





EL ARRIBO

Un año y seis meses después de que fuera extraditado de Italia a México, el exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Ricardo Lozoya Austin, acudió la mañana de este miércoles a comparecer, por primera vez, de forma presencial ante un juez. Arribó al lugar acompañado por sus abogados.

Un juez concedió una prórroga de 30 días, que se cumplirán el próximo 3 de diciembre de 2021, a Emilio Lozoya, para presentar pruebas por el caso Odebrecht.

Lozoya estuvo acompañado también por su mamá Gilda Margarita Austin. Él porta un traje azul y camisa blanca, mientras que ella viste un conjunto negro.

La petición de prisión preventiva justificada se basa también en las fotos donde fue captado comiendo en un restaurante de lujo.

La audiencia se fue a un receso de 15 minutos para que luego el juez escuche los argumentos de la defensa de Lozoya.





SÓLO HABÍA COMPARECIDO A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIAS





Hasta el momento, Lozoya Austin sólo ha comparecido a través de videoconferencias. La primera de ellas, por su estado de salud, y las otras por la contingencia sanitaria del covid-19.

Lozoya Austin fue notificado por el juez de control José Artemio Zúñiga Mendoza que debe estar presente en la audiencia donde, de acuerdo con fuentes federales, será informado que la Fiscalía General de la República (FGR) no aceptará la sexta prórroga que solicitó para recabar datos de prueba en contra de distintas personas a las que acusa de recibir sobornos de la empresa Odebrecht.

El plazo de Emilio Ricardo vence el día de mañana, por lo que fue citado al Centro de Justicia de Penal Federal del Reclusorio Norte a las 09:00 de la mañana.

Antes de ser informado por el juzgado de que debe estar presente, Lozoya Austin pidió (ayer) un plazo de 60 días para documentar más pruebas.

La denuncia de hechos que presentó el exdirector de Pemex en agosto de 2020 menciona que diferentes personas planearon y recibieron sobornos de la empresa Odebrecht para la aprobación de la Reforma Energética.

Entre las personas que imputa Lozoya se encuentran los expresidentes: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón Hinojosa, así como Enrique Peña Nieto.

También el entonces candidato a la presidencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade Kuribreña; Luis Videgaray Caso, ex secretario de Hacienda y Crédito Público; Francisco Javier García Cabeza de Vaca, entonces senador, hoy actual gobernador de Tamaulipas; Francisco Domínguez Servién, exsenador, quien hoy es gobernador de Querétaro.

Ricardo Anaya Cortés, en ese entonces Diputado Federal, y también candidato a la Presidencia por el Partido Acción Nacional (PAN); Ernesto Cordero Arroyo, exsenador, entre otros.





