Emiliano Salinas se indignó por trato a víctimas de NXIVM: testigo

En medio del escándalo por caso de esclavitud sexual en la secta NXIVM, cuyo líder Keith Raniere fue encontrado culpable el 19 de junio pasado, testimonios sobre la participación de Emiliano Salinas y Alex Betancourt salieron a la luz recientemente.

La sentencia de Raniere está programa para dictarse el 25 de septiembre.

El testimonio gira centralmente sobre el caso de Nicole, una de las esclavas sexuales de Allison Mack, quien narró como con los ojos vendados fue amarrada a una mesa, mientras otra persona, aparentemente otra mujer llamada Camilia, le practicaba sexo oral.

En la casa del falso gurú en Half Moon, Carolina del Norte, vio a Emiliano Salinas, por lo que salió corriendo y llorando para abrazar al mexicano, al que consideraba gran amigo en Nxivm y con quien “siempre me sentí segura".

El testigo dijo que habló con Alex Betancourt, aproximadamente en febrero de 2018, quien le dijo que Emiliano se había acercado a él porque estaba molesto, ya que una de las esclavas de Allison le ordenó tener relaciones con Keith y ella sentía que parecía estar forzada a hacerlo.

Además Alex le dijo que Emiliano iría hablar con él, por lo que preguntó a Alex si la mujer había sido Souki o Nicole, y pudo establecer que fue esta última.

Dice que habló con Keith sobre qué tenía que decirle a Emiliano si lo buscaba.

Raniere negó todo y recomendó al testigo hablar con Emiliano u otra persona para que la mujer cambiara su historia.

Al cuestionarlo sobre qué pensó sobre lo que pidió Keith, dijo: “Él mi dijo que hiciera eso. Las sugestiones de Keith no son sugestiones, porque luego volvería a ti para preguntarte por qué no habías hecho lo que había sugerido y cómo podría hacer tu vida difícil”.

Al reunirse con Emiliano, dio el testigo, discutieron acerca de que iba a abandonar la organización y que no quería seguir afiliado a NXIVM por más tiempo, pero que sentía tristeza en el contexto de que tenía amigos de muchos años. El otro tema fue sobre Nicole y sobre lo que le había comentado a él y que quería que la convenciera de cambiar su historia.

Agregó que le dijo lo que quería Keith pero Emiliano no se mostró dispuesto a ello, y no tuvo conocimiento si alguna vez se acercó a Nicole.

Cuando se le preguntó al testigo si volvió a hablar con Keith sobre Nicole, respondió: “Lo hice. Quería saber quién fue la mujer que le hizo sexo oral a ella (Nicole) mientras estaba vendada había sido. Le pregunté si era Allison y me dijo que no fue Allison. Le pregunte quién fue y me respondió que fue Camila”.

JGM