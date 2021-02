Embajador Landau cruza los dedos para quedarse permanentemente en México

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cruza los dedos para quedarse en México permanentemente. O al menos eso respondió a un tuit que le sugirió “Any chance you can be appointed as US ambassador for Mexico for life?”. Y él respondió con la fotografía de unos dedos cruzados.

Landau es querido en las redes sociales por romper todo tipo de protocolos. Lo mismo muestra los lugares que visita, las personas con las que convive, que despeja dudas sobre trámites y servicios que ofrece la embajada. Por ejemplo, sobre las fechas de vigencia de un pasaporte para visitantes mexicanos.

El hecho de que él, siendo el embajador, se tome la molestia de dar tips y guías de trámite o bien responder tales dudas personalmente, genera respuestas de consideración y afecto por parte de los mexicanos.

Por ejemplo, el usuario “Waldo” le escribió “St Embajador, permítame expresar mi admiración y respeto no solo por su investidura pero también por su don de gentes, calidez humana y deseo de ayudar a otros. Dios le Bendiga siempre!”. La usuaria “Quely” dijo “Sr. Embajador mil gracias por su atención al informar personalmente las dudas”. “Ricardo 2020” le escribió “Ud debe ser gran inspiración para nuestros políticos mexicanos y aprender de su conocimiento, preparación y dedicación. Felicidades”.

Landau, incluso, rompe la imagen de sus antecesores que difícilmente aceptaban cualquier tipo de interacción con mexicanos al realizar un trámite. El hecho de que el funcionario norteamericano acceda a este tipo de interacciones, genera resultados en su labor.

El perfil de Landau en redes sociales le abre puertas hasta de la política. Por ejemplo, así quedó plasmado su encuentro con el gobernador de Durango, José Rosas Aispuro.

Por supuesto, él no pierde ocasión para bromear o hasta pedir consejos turísticos.

Y muchos, hasta una empresa chocolatera, no lo piensa dos veces para hacerse publicidad aprovechando su popular imagen.

(María José Pardo)