Embajador en Cuba carga al erario el pago de sus canales de películas: SFP

Servicios de televisión de paga, 30 trabajadores bajo sus órdenes, una residencia con alberca, equipo de seguridad y jardinería, así como "compensaciones económicas" por 3 millones de pesos, son algunos de los servicios con cargo al erario que el embajador en México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, heredó de su antecesor, Pedro Núñez Mosquera.

TAMBIÉN LEE: Érika Mouynes, la feminista que fue el muro de Pedro Salmerón en Panamá

Miguel Ignacio Díaz Reynoso fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar el cargo consular en 2019. Antes de ser nombrado y aceptado, fue director general para América Latina y el Caribe de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), embajador en Nicaragua y agregado cultural en Cuba y Argentina.

Los gastos que ejerció el entonces representante de México en la isla, Pedro Núñez Mosquera, y que ahora goza Miguel Ignacio Díaz Reynoso, fue identificada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a través de una auditoría, en la que también detectó irregularidades en la expedición de visas y en el resguardo de la documentación que se encuentra en la embajada.

De acuerdo con la auditoría 08/2020, dirigida a Miguel Ignacio Díaz Reynoso, a través de información solicitada a la embajada, los auditores encontraron como irregular el pago de más de 85 mil pesos mexicanos por la contratación de los servicios de televisión de paga SKY HD Universe y Sky HD Movie.

Hoy en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de América Latina y el Caribe #ALCSenadoMx, ratificamos el nombramiento de Miguel Ignacio Díaz Reynoso como Embajador en Cuba. pic.twitter.com/fa2Z1yKZET — Vanessa Rubio Márquez (@VRubioMarquez) April 22, 2019

El documento menciona que ambos contratos son injustificados, ya que el servicio fue requerido para la residencia oficial del diplomático y no para la embajada, donde desempeña su labor.

"Los servicios de telecomunicaciones SKY HD Universe y Sky HD Movie City contratados para la residencia en Cuba, mediante el contrato 19-6289-1EMUHO52-TE03-019 y el suplemento 1 del contrato 19-6289-1EMUH052-TE03-019 y pagados a través de los cheques 27482870 por CUC 2 mil 453.00 (MX 46 mil 288.11) y 27482902 por CUC 2 mil 81 (MXN 39 mil 268.47), con cargo al concepto ´servicio de paga para uso oficial´ se consideran injustificados, dado que la residencia oficial es donde habita el titular de la Embajada, más no donde desarrolla sus actividades diplomáticas, dado que estás las realiza en las instalaciones donde ocupa la embajada".





ALBERCA Y HASTA UN HUERTO PRIVADO

En la revisión a los servicios de televisión de paga, el documento menciona que "no deberían" realizarse con cargo al concepto "servicio de televisión de paga para uso oficial", ya que la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, establece claramente la diferencia entre embajada y residencia oficial.

En la auditoría de 39 páginas, también se detallan los servicios para el mantenimiento de la alberca de la embajada y la residencia, del aire acondicionado en ambas sedes, así como para el servicio de jardinería en huerto ubicado en la residencia particular, no se debió llevar a cabo, ya que fue autorizado por el Coordinador Administrativo, quien no tenía las facultades para hacerlo.

"Los contratos para la prestación del servicio de limpieza y mantenimiento en la alberca de la cancillería y la residencia oficial, por un monto anual de CUC 3 mil 120.00 (MXN 58 mil 874.40), para la prestación del servicio de mantenimiento a los aires acondicionados, por un monto mínimo de CUC mil 795.00 (MXN 33 mil 871.65), y para la prestación del servicio de jardinería especializada en el huerto de la residencia oficial, por un monto de CUC mil 80 (MXN 20 mil 379.60) fueron suscritos por el responsable administrativo, en su carácter de coordinador administrativo, quien no contaba con dicha facultad".

Reunión de trabajo en la La Habana con nuestro Embajador de #México en #Cuba, Miguel Díaz Reynoso y con el Delgado de promoción turística Armando Bojorquez con el objetivo de organizar un gran evento cultural por la celebración de los 500 años de la fundación de #LaHabana. pic.twitter.com/NgocUYEaWB — Luz María Beristain (@LuzMaBeristain) August 23, 2019

COMPENSACIONES INJUSTIFICADAS

Los análisis a los recursos públicos que gasta el embajador de México en Cuba, con cargo a los contribuyentes, detalla que, en 2019, se pagaron más de tres millones de pesos a trabajadores que laboran en la representación consular, sin que se informaran en los documentos oficiales que justifiquen los pagos.

De acuerdo con la auditoría, la Embajada de México en Cuba destinó más de dos millones de pesos para el pago de servicios.

El embajador de México en Nicaragua, Miguel Díaz Reynoso, entrega donación de libros a la Fundación Luisa Mercado. pic.twitter.com/nQ5xYVglhB — Centroamérica Cuenta (@cacuenta) May 28, 2016

"Durante el periodo de enero a noviembre de 2019, conforme a las cláusulas de los contratos 098-017 y 025-019 referidos, la embajada pagó a la empresa Empleadora Palco por concepto de ´oferta del suministro de fuerza de trabajo´, mediante 30 empleados por un monto total de 107 mil 731.25 pesos cubanos, del cual la Empresa abonaría al empleado la cuantía correspondiente".





El análisis hecho por los representantes de la Función Pública, indica que a pesar de que la representación en México en la isla tenía un contrato establecido, se entregaron más de 3 millones de pesos en gratificaciones sin justificar.

"Adicionalmente durante dicho periodo, la embajada pagó a los mismos 30 empleados, por concepto de sueldos y salarios, un monto total de CUC 163 mil 492.10 (MXN 3 millones 85 mil 095.93) (55.19%). Dicho pago, según los antecedentes señalados, corresponde a la gratificación entregada directamente a los empleados, las cuales no son obligatorias ni crean derechos laborales ni derechos adquiridos".

La SFP detalló que "se afectó en el Sistema para la Gestión Programático Presupuestario para las Representaciones de México en el Exterior (SIGEPP) el concepto ´sueldo de personal auxiliar´, es decir, dichos pagos no formaron parte del salario, por lo que son adicionales al mismo, lo cual pudiera constituir un doble pago por el mismo servicio".

El Titular de @EmbaMexCuba Miguel Díaz Reynoso durante su participación hoy en la REC-2022, durante la cual destacó el excelente nivel de las relaciones México-Cuba y señaló los principales logros alcanzados en el 2021 y detalló el programa de trabajo para este 2022. pic.twitter.com/899nVxmpa2 — EmbaMex Cuba (@EmbaMexCuba) January 13, 2022

En cada una de las inconsistencias, la SFP hizo la petición a la Embajada de México en Cuba para que justifique los gastos. En la página en Internet de Transparencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solo se menciona que hay señalamientos por aclarar, así como "mejoras al buen gobierno".

LA 4T DE AMLO Y LA CUBA DE DÍAZ-CANEL

En septiembre del año pasado, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, fue un invitado especial a la celebración del Desfile Militar con motivo del 211 Aniversario de la Independencia de México, hecho que le fue criticado al gobierno mexicano.

En esas fechas, la internacionalista y académica de la UNAM, María Cristina Rosas, dijo a La Silla Rota que fue un error en política exterior, considerando que esta misma semana recibió cartas credenciales de diversos embajadores, incluido el norteamericano Ken Salazar, también presente en el evento castrense.

En esos días, también se dieron protestas de mexicanos y cubanos residentes en el país en contra de la visita de Díaz-Canel, pues en agosto de 2021 se dieron varias protestas ciudadanas en la isla, que terminaron en la represión por parte del gobierno cubano.

El gobierno estadounidense de Joe Biden rechazó enérgicamente las protestas, mientras México planeaba invitar a Díaz-Canel al desfile militar, la situación marco discrepancias entre los mexicanos. El asunto, finalmente, se diluyó en el paso de los días.

OFRECE AMLO MANTENER SALARIOS EN SERVICIO EXTERIOR

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano sí podrán ganar más que el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia mañanera de este lunes, el mandatario mexicano se comprometió a no reducir los sueldos y prestaciones de los integrantes del servicio exterior mexicano, ya que hay países en los que la vida es muy cara.

"Vamos a mantener como política que no bajen los sueldos de los altos funcionarios del servicio exterior, pero ofrezco que hagamos una revisión nosotros para ver los casos porque puede ser que no deba tratarse a tabla rasa, porque cada país, de acuerdo a su costo de vida, tenga una consideración en cuanto a sueldos. Vamos a hacer la revisión", detalló.









rst