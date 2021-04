Elude López Obrador confrontar a Landau por su crítica en lucha antinarco

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha adoptado una actitud bastante perezosa frente a los cárteles de la droga, consideró el exembajador de Estados Unidos en México Cristopher Landau.

En una mesa redonda de diplomáticos, Landau mencionó que López Obrador insiste mucho en tratar de evitar conflictos con los cárteles, al considerar esto como una pérdida de tiempo.

"Creo que el actual presidente López Obrador tiene una agenda interna muy ambiciosa que es casi mayoritariamente sobre programas sociales. Y ve a los cárteles, como su Vietnam, con lo que ha representado para sus predecesores. Lo ve como una distracción para su agenda", dijo.

El exembajador recordó el atentado en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por parte del cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y mencionó que el Gobierno de México se mostró pasivo ante este hecho.

"Nunca había habido un ataque tan descarado en el corazón de la Ciudad de México. Y, para mi sorpresa, el gobierno central mexicano básicamente no hizo nada. No dijeron que ya fue suficiente'", afirmó.

Landau mencionó que los cárteles dominan entre el 35 y 40% del territorio mexicano, por lo que representa un gran problema para el gobierno mexicano, aunque, en menor parte, también para el estadounidense.

No obstante, lanzó una crítica a la estrategia de la DEA en su combate a los cárteles mexicanos, al asegurar que si bien las detenciones de grandes capos son una parte importante de la estrategia, esto no resuelve todo el problema.

"Probablemente mi mayor frustración fue en el área antinarcóticos. Ese es un tema muy complicado. Estoy muy frustrado con nuestro gobierno. Creo que no tiene una estrategia integral para enfrentar este problema".

AMLO ELUDE CONFRONTAR A LANDAU

El presidente López Obrador eludió responder de manera directa a los dichos del exembajador Christopher Landau en materia de combate al narcotráfico. Se limitó a señalar que como extranjero, tiene una visión distinta del problema en México.

"Yo entiendo al exembajador porque como es natural, él tiene una concepción distinta, él representa o representaba un gobierno extranjero en nuestro país y ellos quisieran que de actuara como ellos piensan y también como era antes que yo llegara a la Presidencia", lanzó en la conferencia mañanera de este miércoles.

Aseguró que en gobiernos pasados existió una actitud entreguista de México hacia Estados Unidos, al grado que operativos estadounidenses incursionaban en nuestro país.

Señaló que su plan no es combatir con armas al crimen sino atacando las causas que generan la violencia.

"Nosotros no queremos masacres, no es ´mátalos en caliente´, no queremos, como era antes, que agentes extranjeros profanen cuerpos de supuestos casos, no queremos eso, no queremos violencia, y lo de Sinaloa, de Culiacán, para que no quede duda, es una instrucción que yo di, porque estaba en riesgo la gente", lanzó sobre el caso del "Culiacanazo".

"En Estados Unidos piensan de otra manera, el exembajador Landau, que hay que arrasar, masacrar, nosotros no, nuestro gobierno es humanista y queremos conseguir la paz con justicia, la paz es fruto de la justicia. Respetamos mucho al exembajador Landau", agregó.

Remarcó que Landau fue respetuoso de las decisiones del gobierno mexicano y no hizo actos de injerencia, como pasaba con otros embajadores.

