Elude AMLO pregunta, responde con un beso a reportera

Para evitar contestar la pregunta de una reportera en Tijuana, Baja California, el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, reviró pero con un beso en la mejilla de la comunicadora.

“Señor, ¿le interesa el triunfo electoral aquí en Baja California para el próximo año para su partido?” Distintos videos que circulan en redes sociales muestran la reacción de López Obrador, quien en ese momento caminaba hacia su auto. Después de escuchar la pregunta, el presidente electo sonrió y volteó hacia atrás para besar a la reportera.

En otro video que circula en Facebook se puede ver con más claridad que en efecto quien recibe el beso de AMLO es la periodista que hizo la pregunta.

Su nombre es Lorena García Ramírez y trabaja para TV Azteca y el periódico El Mexicano. Ella misma escribió en los comentarios del siguiente video que fue un “beso no pedido e inesperado, definitivamente”.

"Se me hace una falta de respeto, hay una molestia pero tampoco quiero una venganza... yo soy una profesional y en 19 años de carrera jamás me había pasado eso, sí las mujeres querían beso es cosa de ellas, yo no", dijo Lorena García en entrevista con Azucena Uresti.

"Yo estaba haciendo mi trabajo... se hacen las preguntas y los políticos responden o no, no estoy ahí por diversión, estoy trabajando y queriendo llevar la mejor información para mi medio”, agregó la reportera.