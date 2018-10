Ellos serán los delegados de AMLO en CDMX

MARCO ANTONIO MARTÍNEZ 07/10/2018 08:53 p.m.

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, además de tener delegados en los estados, tendrá 17 regionales en la Ciudad de México. Cada uno estará a cargo de las 16 alcaldías, y uno más estará asignado a pueblos y barrios indígenas.

Tendrán el nombre de delegados regionales de programas de desarrollo en la Ciudad de México del gobierno federal, y quien los coordinará será Cristina Cruz, con el cargo de delegada de programas integrales de desarrollo del Gobierno federal.

Cruz, quien fue encargada de Finanzas de Morena en la Ciudad de México y también contendió por la candidatura a jefa delegacional contra Claudia Sheinbaum, por quien finalmente declinó, habló en entrevista con La Silla Rota sobre los próximos gestores de programas sociales para las alcaldías.

Tiene que ver con la gente que participó para ganar el 1 de julio, porque es gente con un perfil comprobado de honestidad, dedicación y trabajo en territorio. Lo que queremos es humanizar esta parte", dijo.

Entre los delegados están el ex presidente del PRD en la ciudad, Manuel Oropeza, que se hará cargo de la demarcación de Cuauhtémoc; Judith Vanegas de Tapia, también ex perredista y excandidata de Morena a la alcaldía de Milpa Alta, quien se hará cargo de dicha demarcación; y Ricardo Salgado, el hermano del ex jefe delegacional de Tláhuac, Rigoberto Salgado.

Aunque aún no hay designaciones oficiales, Cristina Cruz, quien será lo que se ha dado en llamar "superdelegada" en la capital, explicó que los delegados regionales de la ciudad que ella coordinará ya trabajan en el censo anunciado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Dicho levantamiento estadístico será a nivel nacional y buscará llegar a todas las viviendas para detectar las necesidades de la población con menos recursos.

"Puede haber cambios en todos sentidos pero hoy ese es parte del equipo de transición, estamos ayudando a hacer el censo".

EL CENSO DE BIENESTAR

Cristina Cruz explicó que en el censo que se levantará a nivel nacional gestionaran los 32 coordinadores estatales, los 235 regionales (pues además de los de la ciudadanía habrán los estados) y 131 indígenas.

El levantamiento lo harán voluntarios, se buscará acudir a cada vivienda del país y la intención es conocer las necesidades de la gente para llevarles de mejor manera los programas integrales de desarrollo.

Es información guardada en un sistema para conocer las necesidades en cada región de la dinámica social que se está viendo. Como ha anunciado López Obrador, en su gobierno tiene tres prioridades a atender: la indígena, las zonas mas marginadas y donde haya mayor índice de inseguridad. Con ello pretendemos brindar más oportunidades a los mas desvalidos, a quienes son los más utilizados en el sistema corruptor y caduco".

Con la información generada se espera entonces llevar los programas sociales a la gente más necesitada sin que haya intermediarios o corporaciones para que se les entregue, agregó.

"La idea es que no se use o condicione a la gente, estos programas tienen que ser integrales, vamos a conocer programa por programa, no es un asunto de asistencialismo, sino de crear oportunidades y que haya un bienestar, es un censo de bienestar".

Cuestionada sobre por qué no se recurrió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) para levantar el censo, respondió que ellos conocen el país y que el Instituto es burocrático.

"Si alguien ha recorrido el territorio somos nosotros, el Censo del Inegi es cada 10 años, el de Coneval cada cinco años, pero es muy burocrático el esquema. El censo de Pobreza tiene 130 preguntas, que si la gente tiene piso, que cuánto chocolate consumes al año; uno visita zonas para ver las necesidades de la gente, tiene que ser un tema más sensible y humano", contrastó.

En la Ciudad de México recabarán información sobre el programa de pensión de adultos mayores, ya que aunque hay personas que por su edad tiene derecho a ser beneficiaria, a veces el programa tarda y cuando les llega, ya no están porque fallecieron.

Deben esperar muchos años para tener su pensión y hay muchos pasos que cuando se la van a entregar ya no esta y deben ser procesos más ágiles, más sensibles y mas humanos", concluyó.

