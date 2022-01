"Ellos se los llevaron", dice de la Guardia Nacional familia de jóvenes secuestrados

MICHOACÁN.- El gobierno federal deslindó esta mañana a la Guardia Nacional de haberse llevado y desaparecer a dos jóvenes en el municipio de Los Reyes, Michoacán; familiares de las víctimas reiteraron su denuncia contra los elementos de fuerzas federales.

Ana Elizabeth García Vilchis, responsable de la sección "Quién es quién en las mentiras", afirmó que era falsa la información difundida por La Silla Rota y replicada por diferentes medios de comunicación.

"...la Guardia Nacional anunció una investigación; días más tarde, asuntos internos de la Guardia Nacional informó que no ocurrió ni la detención ni la desaparición de los muchachos por los elementos de la Guardia Nacional. Señaló que los videos difundidos solo muestran el aseguramiento de una camioneta que fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes y de ninguna manera la detención de alguna persona", dijo.

Consultada sobre esta declaración de la funcionaria federal, Eunice Ceja Escalera, hermana de uno de los jóvenes desaparecidos, reiteró que sí fue personal de la GN quien se llevó a los dos jóvenes y que hasta la fecha no aparecen.

Eunice Ceja Escalera, hermana de Gabriel Alejandro Escalera Medina

"El 8 de diciembre, la Guardia Nacional se llevó a mi hermano".

¿Qué opinión le merece lo que dice Presidencia de la República?

Es totalmente una mentira, porque claramente se ve en los videos que fueron elementos de la GN quienes se los llevaron; ellos se lo llevaron en La Higuerita y es mentira que la camioneta la aseguraron allá por Tingüindín.

Están haciendo un montaje, hicieron creer a la gente que habían encontrado la camioneta un domingo 12 de diciembre, cuando en los videos se ve la fecha, que fue el 8 de diciembre y que fueron elementos de la GN en la Higuerita. Lo que pasa es que no se quieren hacer responsables.

¿Ya los encontraron?

No, no los hemos encontrado todavía; ya va a ser un mes. Primero, la GN manda un comunicado de que va a investigar eso, que no va a permitir eso y ahora está diciendo que no se los llevaron. Se me hace una falta de respeto hacia nosotros los familiares que estén jugando de esa manera, cuando claramente se ve que ellos se lo llevaron, que son camionetas de la GN, que son uniformados, que son ellos. No puedo creer que no se quieran hacer responsables.

¿Qué les han dicho en el MP y a qué le atribuyen el hecho de que Presidencia de la República lo niegue?

Hasta ahorita no nos han dicho nada, seguimos igual. Es que no quieren manchar la imagen del supuesto gobierno que tienen, que dicen que en Michoacán todo está bien. En Michoacán nada está bien, o sea, vienen personas y las desaparecen como si nada. Ocupa alguien ser famoso para que les regresen a sus desaparecidos. Viene gente de fuera, ya no regresa. Michoacán no está bien y todo por el gobierno que tenemos, que no hace nada y que nada más se quiere limpiar las manos.

¿Cómo han sido par a ustedes estos momentos desde la desaparición de su hermano?

Mal, nos la hemos pasado mal, no sabemos dónde está, no sabemos si sigue con vida aún. Es desesperante no saber. Imagínese todos los días estar, se puede decir con la esperanza, al menos con la esperanza de decir va a llegar todo golpeado, pero no sabemos nada y luego el gobierno no hace nada.

¿Qué es lo que ustedes exigen?

Que nos digan dónde está mi hermano, que nos lo regresen, que se lo llevaron, que no lo pusieron a disposición ni nada; queremos que nos lo regresen, que nos digan dónde están, que el gobierno se haga responsable de sus actos; que si la Guardia Nacional se lo llevó por qué no lo puso a disposición, por qué no nos dicen dónde está.

Ellos se lo llevaron, que no quieran tapar el sol con un dedo y claramente se ve que fueron ellos, ¿por qué dicen que no?

Ahora quieren hacer un montaje, ponen tuis. ¿A mí de qué me sirve eso si no tengo a mi hermano conmigo?

¿Aún no se sabe nada del otro joven?

No, no se sabe nada. Todavía no. No es justo que desaparezcan gente y que ya nada más hagan como que no pasó nada. ¿Y los familiares qué?

¿Qué van a hacer a partir de esta declaración?

Pues vamos seguir adelante con lo que se tenga que hacer para dar con los responsables y que nos entreguen a mi hermano, porque no es justo, ya va ser un mes y no sabemos nada.

ESTA ES LA HISTORIA

Familiares de una de las víctimas dieron a conocer que el pasado 8 de diciembre, personal de la Guardia Nacional había detenido a tres jóvenes en una colonia popular de Los Reyes.

La Silla Rota documentó la desaparición y el 14 de diciembre dio a conocer la versión de la GN con la que buscó deslindar a su personal.

?#VIDEO | Cámaras de seguridad captaron el avance de las camionetas de la corporación minutos después de haber hecho la detención. https://t.co/pxIcbwmYYp pic.twitter.com/MdXPDnrCUv — La Silla Rota (@lasillarota) December 14, 2021

Entre las pruebas recabadas están una serie de videos, documentos, fotografías y capturas de pantalla de mensajes que contradicen la primera de tres versiones de la GN, además del testimonio de uno de los testigos de la detención.

En esa misma nota periodística se incluyó lo que respondió el área de comunicación al ser consultada sobre el caso:

"...existe una investigación abierta sobre el asunto y, para no entorpecer las diligencias ministeriales, por el momento no hay información que podríamos proporcionar".

Más tarde, la GN informó que no iba a tolerar conductas ilegales por parte de su personal, luego de que se dieran a conocer los videos que muestran a sus elementos señalados en la desaparición de dos personas en Michoacán.

"En relación con los hechos denunciados en medios de comunicación, que aparentemente tuvieron lugar en Los Reyes #Michoacán, no se tolerarán conductas fuera de la ley por parte de nuestro personal", escribió la GN en su cuenta oficial de Twitter.

La Unidad de Asuntos Internos de la Institución, de inmediato procederá a realizar las investigaciones correspondientes, coadyuvando en todo momento con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos. — Guardia Nacional (@GN_MEXICO_) December 14, 2021

Detalló que la Unidad de Asuntos Internos de la institución comenzó las investigaciones correspondientes, en coadyuvancia con las autoridades ministeriales para el esclarecimiento de los hechos.

La Comandancia de la Guardia Nacional se dijo atenta para recibir la queja de los familiares de las víctimas en caso de que así lo deseen, "ratificando total transparencia en las diligencias que se practiquen y la certeza de que, en caso de responsabilidad, se actuará conforme a derecho".

Todas las versiones, incluida la oficial, fueron incluidas en esta nota de La Silla Rota publicada el 14 de diciembre de 2021.

Ese mismo día, por la tarde, La Silla Rota entrevistó a la madre de uno de los jóvenes desaparecidos sobre los hechos, quien reveló lo que narró uno de los tres jóvenes detenidos, al que liberaron los oficiales de GN, golpeado y con una oreja cercenada.



En esta narración, el liberado da detalles en torno a la manera en la que habían sido detenidos y torturados.

La víctima fue golpeada al grado de que tenía cercenada una oreja, como consta en fotografías y un video antes de que el joven huyera de esa población.

A casi un mes de lo ocurrido, como lo sostienen los familiares y como consta en las actuaciones ministeriales, nada se sabe aún de los dos jóvenes que todavía se encuentran desaparecidos.

Amigos y familiares de los jóvenes desaparecidos ya preparan una serie de acciones para exigir que el gobierno federal se retracte de sus declaraciones y para continuar con la exigencia de la aparición de los dos desaparecidos.









