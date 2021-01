Eliminar INAI atenta contra derechos humanos: Fundar

"El Inai es una de las instancias que se asienta en el SNA, porque una para poder combatir la corrupción hay que allegarse de información pública, pero no porque entre sus funciones no esté sancionar, podemos decir que ha aumentado la corrupción y éste no hace nada. No, el Inai sólo es el encargado de darnos esa información", detalla.