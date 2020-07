Eliminación de fideicomisos se va para septiembre

La comisión de Hacienda y Crédito Público en la cámara de Diputados tenía un dictamen a votar esta mañana en la reunión que llevaría a cabo para determinar la extinción de Fideicomisos. La ley, propuesta hace dos meses por la morenista Dolores Padierna, proponía la eliminación de 44; pero tras un análisis en parlamento abierto y una avalancha de críticas, éstos se redujeron a cinco. La medida, fue tomada como un buen inicio entre algunos partidos.

La extinción de 5 fideicomisos que proponemos , se trata de hacer más eficiente el gasto público y que los recursos se puedan destinar a programas de apoyo y la atención de la pandemia. https://t.co/LwlJoTkCdB — Mario Delgado (@mario_delgado) July 29, 2020





Sin embargo, nadie esperaba que desde Palacio Nacional se modificara la agenda legislativa de la cámara de San Lázaro.

"Hay como 200 fideicomisos", afirmó el presidente López Obrador, "¿Y apenas van a cancelar cinco? ¿Y piensan que ya con eso ya me voy a quedar tranquilo? ¡Toma tú chupón!".

Argumentó que esa fue una promesa de campaña que tenía que cumplir. "No significa dejar sin apoyo a la gente; al contrario, es acabar con la corrupción y entregar los apoyos de manera directa... Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que Hacienda recoja esos recursos, los administre y se les entregue a los beneficiarios de manera directa, pero no tener 300 aparatos que actúan de manera discrecional, sin transparencia", dijo, omitiendo el argumento manejado en los últimos dos meses: que esos recursos serían destinados a la lucha contra la emergencia sanitaria.

En los detalles del dictamen a discusión se eliminarían: uno, los medios de informática y control de las autoridades aduaneras. Dos, Financiera Rural. Tres, de seguridad para cruces viales ferroviarios. Cuatro, para promover el desarrollo de proveedores y contratistas nacionales de la industria energética. Y cinco, de apoyo social para ex trabajadores migratorios mexicanos. En tanto que otros solo pasaban a convertirse en fondos y algunos más presentaban cambios en su administración.

Tras la orden presidencial, la Comisión de Hacienda suspendió su sesión hasta nuevo aviso; en automático, el dictamen salió de la agenda del período extraordinario. Ante la expectativa e incertidumbre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) sesionó a las 14:30 horas, pero el coordinador morenista Mario Delgado, no ofreció ninguna explicación a los coordinadores de las demás bancadas; y solo precisó que al no haber sesionado la comisión, no había tema de discusión en el pleno.

Fuentes cercanas a este órgano, precisaron que en realidad, Delgado no quiso abordar el tema por lo ocurrido en la conferencia mañanera; aunque su postura oficial fue que sí estaba de acuerdo en posponer el tema hasta que el dictamen incluyera los 44 fideicomisos.

En reunión de la #JUCOPO en la @Mx_Diputados, analizando los temas de la Agenda Legislativa. pic.twitter.com/shaY6rA58q — René Juárez Cisneros (@JuarezCisneros) July 29, 2020

No serán 44 fideicomisos extintos, sino más...

La morenista Dolores Padierna tomó una llamada a La Silla Rota para explicar lo sucedido. En resumen, sin dar mayores detalles y solo algunas frases refirió que este dictamen se regresó a la comisión para ser revisado de nueva cuenta.

-¿Considera que la declaración del presidente tumbó esta negociación?

-Yo creo que sí influyó, pero se tomó esa decisión desde ayer.

-Pero ya iban avanzando con la eliminación de cinco fideicomisos, ¿no?

-Es poco, nos van a mandar otros más y se tiene que hacer una revisión de todos. Tenemos que esperar que llegue la lista completa porque son más de 44, van a enviar una lista completa. No sabría decirle cuántos serán en total, hay que esperar a que llegue la lista.

-¿Se las enviará Hacienda?, se le pregunta.

-Sí, responde a secas. Todo lo que contenía el dictamen de hoy, ya no va ahorita. Por eso lo que estamos viendo ahora es juntar todos para hacer un solo dictamen.

-¿Había unanimidad para aprobarlo en la comisión de Hacienda?

-Íbamos con la mayoría en la coalición porque no hay consenso en el dictamen en lo general. No lo han aprobado todos los partidos.

-¿Cuál sería la nueva fecha para tener listo el nuevo dictamen?

-Septiembre, porque tenemos que incluir estas modificaciones en el presupuesto 2021. Y el presupuesto llegará el 8 de septiembre.

"El dictamen lo tumbó el presidente"

Tonatiuh Bravo, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, indicó que el dictamen sí lo tumbó el presidente.

"Cinco fideicomisos se le hizo muy poco... Él quería todos... Supongo que lo que harán será esperar a septiembre para votar el tema".

Y relató que el dictamen en cuestión, aunque no tenía el respaldo de todas, lo podrían haber votado a favor "siempre y cuando se hubiera respetado el acuerdo de que todos los fideicomisos de ciencia y tecnología se respetaran; pero como ya no lo van a respetar, nosotros ya no tenemos interés en apoyar el tema".

Bravo agregó que en realidad, la bancada no está de acuerdo en esta la medida disfrazada de iniciativa; y advierte que en su opinión, solo uno o dos fideicomisos deberían desaparecer. "Pero al presidente le urge dinero", resumió. "Y sí le urge, tendrá que esperar a septiembre".

La coordinadora perredista Verónica Piña señaló que tampoco estaban a favor del dictamen. "Nos preocupa que en ese sentido haya influido la declaración del presidente... Hay riesgo de dejar fuera temas fundamentales para la vida diaria de los mexicanos y de distintos grupos de personas y ciertos sectores: no podríamos desaparecer el Fonden y menos ahora que empieza la temporada de huracanes". También rechazó la eliminación del fideicomiso del cine o deportistas de alto rendimiento, entre otros pues advirtió que el nuevo dictamen que se elaborará, será completamente nuevo

"En nombre de la austeridad siguen rascando por todos lados para ver cómo se llegan de recursos; y no hay denuncias, aun cuando habla de fideicomisos donde hay corrupción. En septiembre van a querer ir por el dinero de todos los fideicomisos, para tener estos recursos y poderlos usar en cuanto lo hagan. De haber seguido con este dictamen que no fue, se hubieran allegado de 16 mil millones de pesos; no más".