Elektra enfrenta a Secretaría del Trabajo con amparos para no cerrar

Desde hace un mes, la cadena departamental de Grupo Salinas, Elektra, mantiene una pugna jurídica a través de amparos contra la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en distintas ciudades del país para no cerrar sus puertas ante la emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19, medidas de las que la compañía pone en duda su constitucionalidad, pues argumenta que los productos comercializados en las tiendas son de carácter esencial para la población.

Apenas este domingo 3 de mayo, de acuerdo con registros del Consejo de la Judicatura Federal, la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego presentó un amparo contra la dependencia a cargo de Luisa María Alcalde, quien durante la mañanera de este lunes mencionó por primera vez a Elektra como uno de los establecimientos no esenciales que se niegan a detener sus actividades.

Por su parte, la tienda departamental justifica que ofrece servicios esenciales, como el pago de remesas. A lo que suma equipos de telefonía y cómputo, electrodomésticos y motocicletas que permiten dar continuidad a los servicios de entrega a domicilio de alimentos y medicamentos, rubro que han incrementado su demanda con la gente confinada.

Conviene resaltar que al presentar un informe el lunes 27 de abril, la titular de la STPS fue criticada por no incluir a Elektra entre las que se niegan a acatar la medida. Este lunes 4 de mayo, Alcalde dijo que la cadena sigue operando en su sede central y 13 estados, no obstante, no hizo mención de Nuevo León, estado en que también mantiene sus tiendas abiertas.

En los últimos días, diversos testimonios han indicado que empleados de Elektra han sido afectados con covid-19 y a pesar de ello las tiendas siguen funcionado aún sin cumplir una actividad esencial.

Conviene recordar que a finales de marzo, el presidente y dueño del Grupo, Ricardo Salinas Pliego, hizo un llamado a sus empleados para no tener miedo a la covid-19. "La vida no puede detenerse. Hay que salir a luchar para detener este tempestad económica", dijo entonces el empresario.

Asimismo el 18 de abril pasado el conductor del noticiero estelar de Azteca 13, televisora perteneciente a Salinas Pliego, Javier Alatorre, exhortó a la población a dejar de seguir las recomendaciones del subsecretario de Salud Hugo López-Gatell.

"Como todas las noches, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell encabezó la conferencia sobre el covid-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras, ya no le haga caso a Hugo López-Gatell", dijo Alatorre en televisión abierta.









