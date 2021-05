Elecciones 2021: con 32 candidatos asesinados supera en violencia a la de 2018

Abel Murrieta Gutiérrez, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme fue asesinado cuando repartía volantes en las calles de Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme.

Con el homicidio del sonorense, que ocurrió la tarde del jueves 13, suman 32 candidatos asesinados en el país previo a las elecciones del seis de junio cuando se votará entre otros cargos por 15 gobernadores y 500 legisladores federales.

El ataque contra Abel, ex procurador de Justicia en el estado fue directo, cuando todavía no oscurecía y él estaba acompañado de simpatizantes. Un hombre con camisa gris y jeans se acercó, sacó un arma y le disparó 10 balas, dos a la cabeza. El asesino cruzó la calle de y escapó en un coche. El candidato fue trasladado a un hospital privado para recibir atención médica, pero no superó las heridas.

Desde que comenzó el proceso electoral en septiembre pasado, 85 políticos han sido asesinados, incluidos los 32 que se habían postulado para el cargo, según Etellekt Consultores, que rastrea la violencia de la campaña. Eso la convierte en la segunda elección más sangrienta de récord, después de la votación presidencial en 2018.

La consultoría documentó que en el proceso electoral 2017-2018, un total de 152 políticos fueron asesinados, de los cuales 20 eran candidatos a puestos de elección popular.

EL GOBIERNO CUENTA 13

El pasado viernes, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer que durante el proceso electoral actual han sido asesinados 13 candidatos.

En conferencia mañanera, la funcionaria federal afirmó que 53.76% de las denuncias por agresiones se concentra en Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco, Estado de México, Veracruz, Tamaulipas y Guerrero.

A su vez, la Guardia Nacional dio a conocer que 57 candidatos han recibido protección.

"Dar seguridad a candidatos a gubernatura cinco, a presidencias municipales 17, a diputaciones federales 35; en total 57 servicios de seguridad a diferentes candidatos", detalló.

