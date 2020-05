Elba Esther Gordillo felicita con video a maestros del país

La exdirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo, felicitó a todos los maestros del país en su día.

A través de su cuenta de Twitter, la otrora líder del magisterio reiteró el compromiso de los maestros mexicanos con la educación de México.

Felicidades a todas mis compañeras y compañeros maestros, son días difíciles pero siempre han sabido estar a la altura con compromiso, trabajo y entrega. Hoy más que nunca queda claro la importancia que tiene un maestro en la formación de niñas y niños. Sigan dando lo mejor. pic.twitter.com/rvJLNLnkR7 — Elba Esther Gordillo (@ElbaEsther_G) May 15, 2020

"Felicidades a todas mis compañeras y compañeros maestros, son días difíciles pero siempre han sabido estar a la altura con compromiso, trabajo y entrega", afirmó.

Gordillo Morales resaltó que en estos momentos de dificultad, es notoria la importancia de los docentes en la preparación educativa de los niños.

"Hoy más que nunca queda claro la importancia que tiene un maestro en la formación de niñas y niños. Sigan dando lo mejor".

A finales de marzo, Elba Esther Gordillo, fue operada de emergencia.

Fue la propia maestra quien informó de esta intervención quirúrgica, de la cual dijo que se encuentra estable aunque la "tomó por sorpresa".

A través de rede sociales, Gordillo escribió: "buenas noches, agradezco las muestras de cariño y preocupación de las personas que han estado al pendiente de mi salud. Me encuentro estable de una intervención quirúrgica menor que me tomó por sorpresa. Me recupero satisfactoriamente".

En otra polémica, en febrero de este año, la exlíder del SNTE le ganó al Servicio de Administración Tributaria (SAT) un juicio por 19 millones 323 mil pesos.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) determinó que Elba Esther no deberá pagar los 19 millones 323 mil pesos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes a los ejercicios fiscales 2008 y 2009.