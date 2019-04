Elba Esther Gordillo anuncia que busca liderar el SNTE

CLAUDIA LEMUZ / CORRESPONSAL 07/04/2019 05:03 p.m.

PUEBLA.- Un día después de que el candidato a la gubernatura de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta anunciara que será un maestro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) el titular de la Secretaría de Educación Pública, si el gana la elección del 2 de junio, la ex presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales, anunció que buscará la presidencia del sindicato magisterial y exigió al gobierno federal respeto a la autonomía sindical.

Tras calificar como "reformita" los cambios al artículo tercero constitucional que impulsa López Obrador, cuestionó la desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y dijo que el SNTE debe opinar sobre la materia de trabajo.

Sed de venganza no la tengo, palabra de honor que no, lo que debemos tener es sed de justicia y de legalidad. Yo sentí mi derecho, legal y legítimo, al ser exonerada de llegar a la presidencia del sindicato cuando haya una elección libre, con voto secreto y directo y universal", expresó en Cholula.

"Tenemos lo más importante: la decisión de dar la pelea y la vamos a ganar por una razón elemental: porque no hay de otra.

"No se preocupen tanto por las fotos, ¿saben cuándo debemos tomarnos las fotos? El día que ganemos. Mujeres, hombres, ¡a la pelea!"

La principal aliada en su momento del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, asistió este día al Segundo Encuentro Nacional de Jóvenes de las Redes Sociales Progresistas, agrupación política que busca su registro como partido político, luego de que el Partido la Nueva Alianza lo perdiera.

Agregó que no busca confrontarse con el gobierno. Incluso, hay que recordar, la propaganda de la Primera Convención Nacional de las Redes Sociales Progresistas tuvo el rostro del ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

No queremos ningún pleito con ningún gobierno, cuarta, quinta o décima transformación, mi respeto al señor presidente pero zapatero a tus zapatos, respeto a la autonomía sindical".

Sin embargo, este día advirtió: "Reclaman que la CNTE está en una posición intransigente, quizás sean los únicos que están haciendo algo, porque los demás están esperando que lo haga el buen gobierno y la cuarta transformación y ni siquiera, ¿eh? porque la cuarta transformación no es la reforma que esperábamos", dijo.

Sobre la creación del nuevo partido político precisó que buscará que al interior del SNTE haya una libre militancia partidista. "Ningún trabajador de la educación volverá a ser correa de transmisión de ningún partido. Sí se va a armar un partido, pero por voluntad propia y el que quiera bueno, el que no, no. Hacemos política y necesitamos un instrumento porque ni nos quieren unos, ni nos quieren los otros. Aquí no hay morenitos, ni güeritos, ni tricolores. Ni maíz que nos alineamos, cuántos somos, que el peso específico se haga valer".

No obstante, este día, trabajadores de la educación fueron obligados a asistir al evento de la maestra.

Y es que, el yerno de Elba Esther Gordillo, Fernando González, y su nieto, René Fujiwara son los responsables de la creación del nuevo partido político.

LEA TAMBIEN Elba Esther reaparece con integrantes de RSP en Chiapas Los miembros de RSP realizaron este evento para aprobar principios, estatutos y programas de acción para así poder conseguir registro como partido político

LEA TAMBIEN Espionaje político a Elba Esther, desde los 70 Los reportes de las reuniones, asambleas y congresos del SNTE, donde participó Gordillo, así como de las sesiones cuando fue diputada integran dos expedientes

fmma