Elba Esther apoya mi alianza con AMLO: nieto

El ex legislador federal René Fujiwara

René Fujiwara, exdiputado federal por el Partido Nueva Alianza (Panal), afirmó que Elba Esther Gordillo, su abuela y ex lideresa del SNTE, lo apoyó en su decisión de unirse a la precampaña de Andrés Manuel López Obrador, que abandera a la coalición Morena-PT-PES.

Tras encabezar una renuncia de jóvenes del Panal que se sumarán a la campaña de López Obrador, Fujiwara aseguró que esta alianza no fue una sugerencia de su abuela, pues ella no influye en sus decisiones y las respeta.

El ex legislador federal recalcó que no sólo López Obrador ha hablado mal de Gordillo en los últimos años y que está con el tabasqueño por convicción y no para que hable bien de su abuela.

“No lo apoyo para que hable bien de mi abuela, sino porque sería el mejor Presidente para México, mucha gente lo ha hecho (hablado mal de su familia), pero esa no es una razón para anteponer los resentimientos personales al bienestar de la nación”, apuntó.

Por ahora, dijo que no se siente representado por el precandidato del Panal (José Antonio Meade) y que ve que López Obrador tiene muy claras sus propuestas hacia los jóvenes.

Aseguró que no negoció nada con Andrés Manuel y que su apoyo es por convicción, “no he hablado con nadie, simplemente lo apoyo y no busco nada para mí”.

“Nosotros nos sumamos sin ninguna finalidad mezquina y queremos hacer trabajo para que más gente se sume al proyecto de López Obrador”, lanzó.

