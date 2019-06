El Washington Post exhibe mentira de Trump sobre acuerdo secreto

REDACCIÓN 11/06/2019 05:56 p.m.

Un fotógrafo del Washigton Post desveló el presunto acuerdo secreto entre México y Estados Unidos para evitar la imposición arancelaria del 5% a productos nacionales en su entrada al mercado estadounidense.

El presidente estadounidense, Donald Trump, salió ante periodistas en la Casa Blanca con una hoja que contiene el acuerdo firmado con México, incluyendo las partes que afirma no han sido reveladas por las autoridades mexicanas.

Sin embargo, Jabin Botsford, fotógrafo de The Washington Post, logró capturar parte del texto en el que se detalla el esquema ya conocido de aplicación en 90 días para la implementación de un acuerdo.

"Si el gobierno de Estados Unidos determina a su discreción y tras consultar con México que después de 45 días... no han sido suficientes para reducir el flujo de migrantes al sur de Estados Unidos, el gobierno de México tomará todas las medidas necesarias bajo la ley local para buscar que el acuerdo se implemente en espera de que el acuerdo se implemente en 45 días", señala el texto visible.

El diario Reforma, de México, publicó que el documento que mostró Trump está firmado por Alejandro Celorio Alcántara, el consultor jurídico adjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores que estuvo en la negociación.

For those curious here is the original frame. @realDonaldTrump spoke for approximately 20 minutes pulling out the letter several different times. If you want to further analyze I suggest you watch the full clip. pic.twitter.com/iFHg2lDfm2 — Jabin Botsford (@jabinbotsford) 11 de junio de 2019

"the Government of Mexico will take all necessary steps under domestic law to bring the agreement into force with a view to ensuring that the agreement will enter into force within 45 days." @realDonaldTrump #Mexico agreement. Second photo flipped @washingtonpost @postpolitics pic.twitter.com/lWuJU9bpYK — Jabin Botsford (@jabinbotsford) 11 de junio de 2019

Trump lleva desde el domingo insistiendo en que el acuerdo que su administración alcanzó el pasado viernes con el gobierno mexicano para frenar la imposición de aranceles incluye elementos que aún no se han revelado.

"Este es el acuerdo que todo el mundo dice que no tengo. Voy a dejar que México haga el anuncio (sobre su contenido) en el momento adecuado", aseguró el mandatario estadounidense.

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, aseguró ayer lunes que todo lo que se pactó fue divulgado.

"No hay ningún acuerdo de ninguna especie que no se haya dado a conocer", afirmó Ebrard.

Posteriormente, el presidente de Estados Unidos dijo que si él quiere puede hacer que entre en vigor su supuesto acuerdo secreto con México, y contradijo así la versión del Gobierno mexicano y su propia afirmación de que para implementar el pacto hace falta que antes lo ratifique el Congreso del país vecino.

"El acuerdo se aplicará cuando yo quiera", dijo

