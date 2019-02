El volátil amor entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera (Videos y fotos)

JOSÉ GUADERRAMA 08/02/2019 07:05 p.m.

Ella era la imagen de la campaña de los 300 compromisos cumplidos de la administración del aquél entonces gobernador del Estado de México Enrique Peña Nieto.

Era abril de 2008, cuando se el primer contacto entre Angélica Rivera y el ex presidente de México. Llegado junio, se daría el inicio de una relación más seria que culminaría en matrimonio.

La protagonista de la telenovela "Destilando Amor", en la que interpretó al personaje de "La Gaviota", se encontraba sin compromiso, luego de una relación de 16 años con José Alberto "El Güero" Castro, hermano de Verónica Castro.

Enrique Peña Nieto, desde la muerte de quien fue su esposa por casi 14 años, Mónica Pretelini Sáenz (que falleció el 11 de enero de 2007), no había formalizado ninguna relación.

Se les vio juntos en público entre julio y agosto de 2008 en los restaurantes San Ángel Inn y Philippe, en la Ciudad de México. Para esas fechas, los temas laborales entre ellos ya habían concluido. Las sospechas de un posible idilio no se hicieron esperar.

Fue en un programa de Televisión Azteca Peña Nieto aceptó su relación con la actriz.

Desde entonces, presumieron su relación en cada evento al que fueron: la boda de Ninfa Salinas y Bernardo Sepúlveda, la de Chantal Andere y Enrique Rivero Lake y hasta en el estadio Nemesio Diez del Toluca, donde el equipo del verdadero "Gober Precioso", como le llamaban sus fans, se coronó campeón después de derrotar al Cruz Azul.

En junio de 2009, Rivera le dijo en exclusiva a la revista Quién, cómo fue la primera cena con el entonces gobernador.

"La cita fue a las 9 de la noche y yo estaba muy nerviosa porque después de haber tenido una relación de 16 años con mi exmarido, José Alberto Castro, con el que me fui a vivir a los 20 años, en la vida había salido con alguien", dijo en aquella ocasión Rivera.

"Enrique (que enviudó en enero de 2007) también me habló de la suya de una manera muy honesta y sincera. Obviamente lo vi muy guapo, no te voy a decir que no. Nos quedamos desde las 9 de la noche hasta la una de la mañana platicando. La verdad la pasamos muy bien y cuando nos despedimos quedamos en volver a vernos pronto", dijo la actriz.

"Ya llevábamos como unos cinco meses saliendo y un día me invitó a cenar a un restaurante. Luego de un rato se me quedó viendo, me abrazó lentamente y me preguntó que si quería ser su novia. Era la primera vez que alguien me decía "¿Quieres ser mi novia?" Por supuesto que le dije sí, y él me contestó: "Dime el ´sí' bien", y le repetí más fuerte, "¡por supuesto que sí!" Desde ahí comenzamos a marcar esa fecha (que no quiso revelar) como nuestra fecha de amor".

Ya en 2009, Rivera inició los trámites para anular su matrimonio religioso con José Alberto "El Güero" Castro. Los rumores de una boda con Peña Nieto se incrementaron.

En su visita al Vaticano para tener una audiencia con el Papa Benedicto XVI, en diciembre de 2009, el gobernador del Estado de México aprovechó para pedirle matrimonio y anunciar ante el Pontífice su próxima boda.

Antes de ello, pasaron dos días en Londres en familia –con los hijos de ambos. Luego, el gobernador mexiquense y Angélica Rivera llegaron al Vaticano, donde fueron bendecidos por el Papa Benedicto XVI.

Peña Nieto regaló en esa audiencia un árbol navideño y un nacimiento hecho por artesanos del Estado de México al Pontífice.

Ese mismo día por la noche, mientras la pareja visitaba sola la Basílica de San Pedro, Enrique encontró la ocasión y el lugar ideal para darle el anillo de compromiso a la actriz

No había impedimento alguno para que se casaran por lo civil y religioso, pues en mayo de 2009, la Iglesia Católica anuló el matrimonio religioso de Angélica Rivera con "El Güero" Castro.

"Se han hecho muchas especulaciones de la fecha, no podré mantenerme en lo oscurito en este terreno, que es del ámbito personal, lo voy a compartir con ustedes; sí hay fecha para finales de año...", dijo el gobernador del Estado de México en septiembre de este año.

Finalmente se dio a conocer que Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera habían pactado el 27 de noviembre de 2010 como la fecha de su enlace matrimonial.

La pareja se casó en Toluca, Estado de México, y en la Iglesia, para sellar con broche de oro esta unión, los hijos de ambos se encargaron de, 1.-Paulina y Sofía madrinas de lazo; 2.- Nicole de Biblia y rosario; 3.- Fernanda de anillos; 4.-Regina de ramo; y 5.-Alejandro entregó a Angélica Rivera ante el altar.

Desde el 1 de diciembre de 2012, día en que Enrique Peña Nieto comienza su mandato, en la página oficial de la Presidencia de la República se publicó la biografía de Angélica Rivera, la esposa del ya presidente de México.

En 2015, en Zacatecas Rivera y Peña Nieto acompañaban a los reyes de España quienes visitaron el Museo del Virreinato del municipio de Guadalupe.

Cuando los Reyes y la pareja presidencial pasaban de una sala a otra, el Presidente dio paso a los monarcas, quienes se adelantaron ligeramente; Angélica Rivera quedó un poco rezagada durante unos segundos y después intentó tomar a su esposo del brazo, pero éste no se dio cuenta y se movió para dejar pasar a la guía.

Después, Peña Nieto pareció caer en la cuenta que había dejado atrás a la Primera Dama, regresó y le extendió su mano, pero ella pasó de largo sin responder a su gesto y dándole una fría mirada.

El momento fue captado en un video compartido en Youtube.

Días después, el mandatario y su esposa tuvieron otro incidente parecido, durante el desfile militar del 14 de julio de 2015 en Francia, donde fueron invitados de honor.

Un video en Youtube muestra a Peña Nieto y Rivera en una situación similar a la que vivieron en Zacatecas, durante la visita de los reyes de España.

Además, durante el Grito de Independencia de 2016 parecieron tener una discusión similar.

Fue el 31 de enero cuando la revista Quién reveló una fotografía en la que el ahora expresidente aparece acompañado de la modelo Tania Ruiz Eichelmann. Los rumores se confirmaron este viernes cuando Angélica hizo oficial el divorcio.

A través de Instagram, la ex primera dama de México confirmó los rumores de separación.

"Lamento profundamente esta situación tan dolorosa para mí y nuestros hijos. Por tal motivo he tomado la decisión de divorciarme. A mi esposo siempre le entregué con amor mi tiempo y esfuerzo para cumplir como esposa, compañera y madre", publicó.

JGM