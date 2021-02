El viejo PRI, en el gobierno; el nuevo, acusado de corrupción: Ivonne Ortega

Ivonne Ortega Pacheco no quiere al viejo ni al nuevo PRI. Quizá resulte extraño, pero su explicación es que el viejo PRI está en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y el nuevo a salto de mata entre acusaciones de corrupción.

“Si me dijeras dónde está el viejo PRI, pues está en el gobierno. El viejo PRI está en el gobierno. El nuevo PRI está siendo enjuiciado, cuestionado, perseguido y en muchos casos ya sancionado por las autoridades. ¿Qué debe tener el PRI? Ni el viejo ni el nuevo PRI, debe tener el PRI nuestro, y si esos son 10 mil, 20 mil o un millón, como los espartanos, vamos a salir a dar la batalla”, dice.

En entrevista con LA SILLA ROTA, la exgobernadora de Yucatán y aspirante a presidenta del PRI, cree firmemente que el partido no está para dictarle los santos oleos o para de plano apagar la luz e irse.

“Al contrario, he tocado y sentido y los militantes están sentidos y molestos y lamiendo la herida. Ya dejemos eso, pongamos un curita y salgamos a la competencia. Eso va a pasar y muy pronto”, argumenta.

¿Qué debe hacer el PRI más allá del cambio de caras? Hay quien dice que lo que debe hacer cualquier organismo vivo de 90 años, dedicarse a morir en paz…



No, no, no, no coincido. El diagnóstico es poco alentador, muy complicado. Nuestros propios militantes nos señalan su molestia en la derrota electoral…

¿No votando o votando a favor de Morena?

Votando a favor de otros. 12 millones votaron en 2012 por Peña y ahora lo hicieron por López Obrador, son electores que en otro momento nos consideraron opción y nos dieron completamente la espalda. Y nosotros no entendemos. ¿Qué más allá de cambiar la dirigencia? Lo que tenemos qué hacer es reencontrarnos con la militancia que e está dolida y molesta, por no usar otro calificativo más grande. No se siente representada y se siente violentada mientras fuimos gobierno, y hasta avasallada. Hubo exceso de amiguismo. Y debe haber una disculpa o perdón de la militancia y empezar a buscar el origen del partido, en la calle, el territorio y la casa.

¿Pero cómo sin decirle las netas, decir ‘nos equivocamos en esto’, o hacer un juicio partidista de lo que pasó con Peña Nieto?

No sólo con el presidente sino lo que pasó con algunos de sus funcionarios.

Pero Peña Nieto, parece que hay un ánimo de linchamiento sobre él, pero otros dicen que sobre árbol caído hay que darle hachazos, pero esa misma militancia lo adoraba…

Sí, en 2012 y antes particularmente con las mujeres era muy atractiva su candidatura, le hacían versos, rimas, y cuando va pasando el gobierno creo que en gran parte tuvo qué ver con la negociación para el Pacto por México porque se excedieron.

Pero, ¿qué van a hacer con peña? ¿Lo van a someter a juicio interno y a su equipo señalado por corrupción, como Rosario Robles…?

Bueno, en el caso de Rosario Robles no es militante del PRI. Pero en el caso del presidente hay una denuncia de un grupo de militantes sobre su nombramiento en el consejo político. Y es un juicio donde el acusado tiene derecho a defenderse. Y el órgano de justicia partidaria debe determinar si las acciones del gobierno fueron las culpables de la derrota, son sancionadoras…

¿Se atreverían a sancionar a Peña Nieto? Tengo mis dudas…

En este momento está denunciado en la Comisión de Justicia Partidaria.

Pero la siguen pensando para sancionar a gobernadores que han estado hasta sometidos a procesos penales o que la han librado como el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte…

A quien le regresó la militancia el Tribunal Electoral.

Pero la revisión de esa etapa no ocurre, se apuesta a renovar mandos pero sin revisar qué pasó…

El dirigente que llegue, en la inmediatez, primero tendrá que hacer una convocatoria a una asamblea nacional donde haya una discusión y para que hoy pase lo que estás diciendo necesitamos cambios en el Estatuto y no lo tenemos. No debería estar pasando que diputados voten como lo están haciendo (con Morena), pero eso no está en el Estatuto. El partido debería ser el que señale a su traidor. Si falla un gobernador o un alcalde, se debe señalar, pero eso no está en el estatuto y difícilmente podemos hacerlo.

La ley le da la razón a militantes, como César Duarte, ¿pero no se atreverían a algo simbólico con un veto de censura: ustedes fueron responsables de la debacle del partido?

Tendría que estar dentro del programa de acción…

No hay forma, pues…

No, en este momento no.

¿Pero políticamente no pueden decir ‘señor ex presidente usted fue un corrupto y nos da pena que sea militante nuestro’?

Que es lo que dice el militante, que dice ‘nosotros deberíamos estar denunciando…

¿Por qué no se atreven?

Sí podemos atrevernos o por lo menos en el partido que nosotros queremos construir, sí.

La pregunta es si permite hacer esto y no un linchamiento simple, que empezamos con Peña Nieto y vamos a acabar con el último que quieras…

Y entendemos que en los municipios hay diferentes grupos. Por eso tiene que estar legislado al interior del partido, buscando a lo que la militancia quiere.

¿Hay militancia o es algo que ya se está extinguiendo?

No, al contrario. Abrirnos a que la elección la haga el órgano electoral es histórico. Y esta oportunidad es saber cuántos quieren participar. Priistas distinguidos nos dicen ‘pero y si nada más participan 100 mil’, y yo les digo que es lo que somos. Como los espartanos, somos 300 pero daremos la batalla.

¿Cuántos militantes tiene el PRI?

En el INE poco más de seis millones, pero es de 2012…

A este paso van a tener más militantes que votos…

"Jajajajaja", por eso te digo, cuántos vamos a tener, no lo sé. Un millón, no lo sé. Pero cuando termine el proceso, pues son los que quisieron participar. Quizá haya quienes no quieran hacerlo por miedo a que les quiten beneficios del gobierno actual o molestos con gobiernos.

¿Qué lección aprendieron de la derrota del 2000 a la de ahora?

Yo sí. En el 2000 la gente nos dijo que no estaba de acuerdo y permite que llegue Fox. En 2003 ganamos 187 distritos de 300. En 2006 volvimos a cometer errores, la ruptura Elba Esther Gordillo y Roberto Madrazo, y nos vamos a tercer lugar. Luego en 2015 nos recuperamos y gubernaturas y llegamos a 2012 y ganamos la presidencia, nos dan la oportunidad, pero van cometiendo errores, no me incluyo, y de 300 distritos federales ganamos nueve distritos y de los congresos locales perdimos todos, salvo Yucatán. El votante ya toma sus decisiones diferenciadas. No podemos estar jugando con la voluntad del militante y mucho menos del ciudadano que te da su confianza.

Hubo muchos gobernadores más jóvenes o muy jóvenes, pero salieron bien corruptos, ¿se hizo más corrupto el PRI del 2000 al 2018?

Fueron candidatos que se sacaron de la manga. A mí me costó mucho trabajo ser candidata y toqué puertas para el apoyo. Muchos pasaron de un puesto a la gubernatura y a lo mejor se sintieron hasta reyes…

¿La gente castigó al PRI por estos gobernadores que se sintieron reyes?

Si tú me dijeras que la elección del 1 de julio, yo lo veo más que un voto de esperanza fue un voto de castigo. Fue una molestia con lo que pasaba.

Ivonne Ortega una ocasión se plantó ante el entonces presidente Felipe Calderón y lo dejó esperando 40 minutos para expresar molestia, ¿se va a plantar ante López Obrador?

Por supuesto. Lo hice ante el presidente Peña y preguntó “ustedes qué hubieran hecho” y salí con 10 propuestas. Es mi ADN.

¿Pero cómo serían de oposición, por ejemplo, Alejandro Moreno, gobernador de Campeche y competidor tuyo por la dirigencia, muestra una ansiedad, lambiscón con López Obrador?

Por eso es importante saber qué tipo de partido queremos ser. Si no determinamos eso, vamos a ver a gobernadores…

¿Qué tipo de partido propones?

Más que tipo de partido quiero, qué partido quiere la militancia…

Pero si le pides a la militancia es porque este partido propongo…

Pero qué queremos determinar, por ejemplo, 20 causas que debemos seguir. La democracia al interior del partido no debe ser sólo para dirigencia, fuera amiguismos y compadrazgos, y que sean los que ganan los procesos internos. Hoy piden relevo generacional, hay gente entre 20 y 35 años que no está en la política…

Ya está excluyendo a Narro…

Jajajaja, no, nos lo pide la militancia que haya renovación… pero esta generación de 20 a 35 años no está en las decisiones ni en los cargos. Hay que incorporarlos.

Por ejemplo, el legado de peña Nieto: modificamos los lineamientos para el tema energético, ¿eso hay que respetarlo o al diablo esa reforma energética?

Lo que propongo es que consultemos, no puede ser lo que diga Ivonne Ortega.

Pero tienes que tener propuestas y la gente decidir su voto por esas propuestas…

Es que lo que ha pasado es que un pequeño grupo tomaba decisiones…

¿Se puede ir a una campaña sin ideas propias?

Por supuesto que hay ideas, pero tienen que ser sometidas a la militancia y eso se someterá a la gran asamblea. Se ha planteado el cambio de nombre, colores, siglas. Si me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo. No fueron los colores ni las siglas sino las personas y las formas.

Por ejemplo, Mikel Arriola dijo como candidato del PRI en la CDMX que estaba contra el aborto y otras cosas que no estaban ni en los estatutos del PRI, pero fue una apuesta y dijo ‘yo soy esto’…

No, lo que tenemos que definir es si estamos a favor o en contra de la marihuana…

A ver, ¿estás a favor del aborto?

Yo estoy a favor de los derechos, que cada quien tome el derecho de decidir, pero no es de Ivonne Ortega. Yo puedo estar a favor, pero seguiré la voz de la militancia.

¿Y si la militancia dice ‘vamos a ser lambiscones con López Obrador’?

Noo, eso ni se pondrá a discusión porque además te voy a decir en qué ánimo está la militancia después de que ya los corrieron de sus trabajos y les pusieron una serie de condiciones.

Mucha gente que al parecer votó por López Obrador fue despedida de sus trabajos, ¿qué te dice esa gente?

Obviamente están preocupados porque no encuentran trabajo y la gente está buscando los contrapesos, ni siquiera de los partidos. Necesitamos contrapesos para que no vaya a llevar, como dice él (López Obrador), al país al despeñadero.

En tus pesadillas debes imaginar que participen 100 mil personas, ¿descartarías totalmente que una parte del PRI ya esté con Morena?

Pero si van a la consulta 100 mil personas, a lo mejor es momento de irse a su casa y adiós…

A lo mejor es momento de pisar un fondo para salir…

¿Le dictarías los santos oleos al PRI?

¿Por qué te tengo que creer?

Soy militante y he sido oposición. Mi formación ha sido así, lo que he conocido es nada más friega. Conmigo van a encontrar una mujer congruente. No voy a cambiar.