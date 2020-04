El viacrucis de Jacobo para abandonar Ecuador

El pasado 2 de marzo Jacobo Kaplun Rodríguez junto con su novia pasarían 13 días en las Islas Galápagos, pero el pasado 12 de marzo fueron informador del decreto que emitió el gobierno de Ecuador de restringir los vuelos por la pandemia del coronavirus.

Jacobo es uno de los 94 mexicanos que se quedaron varados y que no han podido regresar a su hogar, narra a El Universal que estando en las Islas Galápagos, donde estuvo hasta el 27 de marzo, sin poder salir por la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas locales, comenta que perdió un vuelo de casi 220 dólares y durante 11 días estuvo al pendiente de los chats del gobierno local en donde nos informaban que éramos aproximadamente mil turistas atrapados en las islas.

''Me comuniqué con la embajada de México el 17 de marzo para pedir ayuda y me informaron que había un vuelo que estaban organizando para repatriarnos, pero tenía que lograr salir de la isla para que fuera más sencillo. No había manera de salir de la isla, logramos conseguir un vuelo de Avianca de 375 dólares, humanitario, en el cual locales pagaron la mitad''. Cuando Jacobo llegó a Quito las entidades consulares le informaron que el vuelo ya había partido. Como él, muchos tampoco lo lograron. La novia de Jacobo, con nacionalidad suiza, fue repatriada en un vuelo de emergencia.

La madre de Jacobo, la señora Josefina Rodríguez exigió una respuesta al gobierno ante la falta de apoyo y por ello ha compartido la historia que enfrenta su hijo en Ecuador. ''He tratado de informar que hay 80 mexicanos varados en Ecuador. Nadie me presta atención. ¿Qué tenemos que hacer para ser visibles? Es injusto que la ayuda no sea para todos".

Ante este panorama la embajada de México en Ecuador incluyó en un grupo de WhatsApp a 94 mexicanos para informarles sobre la posibilidad de un nuevo vuelo para este viernes 10 de abril. ''Nos mantenemos en contacto con la Mtra. Ingrid Berlanga Vasile que es jefa de la sección consular, la cual creó el grupo y donde se encuentran los 94 mexicanos varados'', señala Jacobo.

El joven que lleva un mes en Ecuador se ha quejado de que la embajada mexicana da información que cambia constantemente.

A eso se suma el tema de salud que atraviesa el país que acumula 3 mil 747 contagios por covid-19 y 191 muertos, la mayoría en la provincia de Guayas. A los mexicanos que se encuentran en el país sudamericano no se les dará ninguna colaboración económica. "Si sale este avión yo lo tomaría por necesidad, pero la embajada no dio otra opción de subsidio, ni de apoyo con otro vuelo después. Al contrario, nos insistió en que de no tomarlo tendríamos que buscarlo nosotros por nuestra cuenta".

Cabe mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que todas las embajadas de México en el mundo tienen la obligación de hacer lo que esté en sus manos para ayudar a los mexicanos que han quedado varados por el mundo por la pandemia del coronavirus.

