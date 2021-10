El "tira-tira" entre AMLO y "El Jefe Diego"; 25 años de debate

El presidente Andrés Manuel López Obrador y el excandidato presidencial por el PAN, Diego Fernández de Cevallos están enfrascados en una guerra de declaraciones desde casi ocho meses, cuando el panista decidió abrir su cuenta de Twitter, el 1 de marzo de este año.

Sin embargo, la animadversión entre ambos políticos no es nueva, data desde 1996 cuando López Obrador, entonces presidente nacional del PRD, acusó a los panistas de haber avalado el Fobaproa, que convertía deuda privada de los banqueros en deuda pública y que atrás de ese mecanismo habría estado Diego Fernández de Cevallos, a quien ha vinculado permanentemente con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Los dimes y diretes de ambos personajes llegaron a uno de sus puntos más altos en el debate televisivo que tuvieron en Televisa, conducido por el periodista Joaquín López-Dóriga.

DEBUT EN TWITTER

A sus 80 años, el excandidato presidencial del PAN, Diego Fernández de Cevallos, cedió ante su rechazó de formar parte de las redes sociales y se creó una cuenta de Twitter en la que se decidió a postear el 1 de marzo.

"El Jefe Diego" publicó un video en la red social para confirmar que en efecto se trata de él.

"Hoy me uno a los mexicanos en las redes sociales, porque vivimos un momento trascendental, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Yo los convoco a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para México", escribió Fernández de Cevallos en la red social.

El panista aseguró que la finalidad de crear su cuenta de Twitter es tener contacto con los jóvenes, quienes tienen la posibilidad de cambiar al país.

"Al decidir incorporarme a las redes sociales es porque quiero convencer a la juventud de México que tienen en sus manos su propio destino", señaló "El Jefe Diego" en el video en la red social.

Hoy me uno a los mexicanos en las redes sociales, porque vivimos un momento trascendental, lleno de peligros, pero también de oportunidades. Yo los convoco a luchar con valor, con alegría y con la verdad por un cambio para #México ????.

Diego Fernández de Cevallos fue el abanderado del PAN en las elecciones presidenciales de 1994, donde ganó el priista Ernesto Zedillo.

"El Jefe Diego" ha sido diputado federal y senador, donde fue presidente del Senado de la República.

En 2010 fue víctima de un secuestro, estuvo alrededor de siete meses plagiado, hasta que se pagó una fuerte cantidad de dinero por su liberación.

"´EL JEFE DIEGO´ SE MUESTRA ENOJADO"

Apenas el lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que buscaría evitar hablar más de Diego Fernández de Cevallos, ya que en sus tuits –dijo- se muestra enojado.

"Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo, pero debe tener sentido del humor, ¿por qué no pones el último tuit de Diego? Para que vean cómo está enojado. Ojalá lo tome a bien y no se vaya a enojar más", comentó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

Y le dio un consejo a Fernández de Cevallos: mantener el sentido del humor.

#EnLaMañanera | "Ya no quiero decir más porque luego se enoja mucho conmigo", esta mañana, el presidente @lopezobrador_ habló sobre "El jefe Diego" señaló que "ojalá lo tome bien y no se vaya a enojar más". #ep

El comentario fue por el tuit del "Jefe Diego" donde señala que los resentidos son aquellos que pueden decir que los mexicanos fueron conquistados.

"Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos "fuimos conquistados", porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL", escribió en sus redes.

Solo los imbéciles y resentidos pueden decir que los mexicanos "fuimos conquistados", porque sin los espermas europeos de hace 500 años, no habrían nacido. TARTUFO, además, desciende de un abuelo ESPAÑOL.

AMLO "UN SIETE MACHOS EN PULQUERÍA"

En agosto, tras darse a conocer el caso de Ricardo Anaya Cortés y la ''persecución política'' que ha emprendido el gobierno Andrés Manuel López Obrador generó una ola de críticas en torno al actuar del gobierno en contra de los opositores y las disidencias en el país.

Entre esas voces críticas se encuentra la del excandidato presidencial, Diego Fernández de Cevallos, que se ha erigido como uno de los críticos más reconocidos de la actual administración.

El llamado "Jefe Diego" dijo que lo queda claro con este gobierno es que busca utilizar las herramientas del Estado para perseguir a los opositores, eso no es nuevo, pero el linchamiento y la condena a Ricardo Anaya es repugnante.

"Estos cínicos dicen que no son iguales... para cometer todas las fechorías, al haber ya linchado, condenado a Ricardo Anaya", lanzó.

Fernández de Cevallos dijo que por ese que parlotea desde temprano y más que presidente parece ''unos siete machos en pulquería'', se puede entender la situación de Ricardo Anaya.

"Ha dicho ese sinvergüenza ´pues que se presente, él que nada debe nada teme´ con un tonito de pelafustán ese no es un presidente es un primitivo" y su gobierno exige que los acusados prueben su inocencia, la Constitución y el Código Penal establece que estén libres de probar el que acusa y no el acusado, ya sabemos cómo se las gasta este gobierno, un ejemplo de ello el caso de Rosario Robles.

"PARA QUE SE LARGUE, LO ASESORO Y NO LE COBRO"

El 5 de agosto, Diego Fernández de Cevallos afirmó que asesoraría de manera gratuita al presidente Andrés Manuel López Obrador para que deje de hacer destrozos en el país y se largue.

En Twitter, "El Jefe Diego" dijo que no le cobraría la asesoría luego de que el presidente afirmara en la conferencia mañanera que no se amparará si pierde en la revocación del mandato y bromeó al decir que no contratará como abogado a Diego Fernández de Cevallos.

"Tartufo dijo que, si la gente dice que me vaya, me voy. Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos".

"Que no tenga duda: si es para que deje de hacer destrozos y se largue, lo asesoro y no le cobro", tuiteó.

Tartufo dijo que "si la gente dice que me vaya, me voy. Ni modo que busque un abogado, ni modo que pida que me asesore Diego Fernández de Cevallos".

El presidente López Obrador expuso que quienes están en contra de que se lleve a cabo una consulta sobre la revocación de mandato no son verdaderos demócratas; "es el colmo, debe llevarse a cabo", lanzó.

"No les gusta a los antidemócratas todas estas prácticas, estos métodos de la democracia participativa, pero ya está en la Constitución. (...) Es el colmo que quieran impedirla, ¡imagínense! ¿cómo van a impedir que se lleve a cabo una consulta? Si ya hay una reforma constitucional para llevar a la práctica la revocación", señaló.

Destacó que no se amparará si pierde en la revocación del mandato y bromeó al decir que no contratará como abogado a Diego Fernández de Cevallos. Llamó al pueblo y a los conservadores a participar en la consulta de revocación de mandato de forma democrática.

"No es un asunto legal únicamente, es un asunto moral (...) Si se hace la consulta, se decide que yo me quede, pues adelante. Si deciden que me vaya, pues me voy. Ni modo que voy a buscar a un abogado, que voy a pedir que me asesore Diego Fernández de Cevallos, o los constitucionalistas expertos del periodo neoliberal", comentó.

"¡AY NANITA!", "JEFE DIEGO" COMPARA A AMLO CON CRISTO: "MULTIPLICÓ LOS POBRES"

En mayo, Diego Fernández de Cevallos, "El Jefe Diego", comparó al presidente con Cristo en una forma muy particular.

A través de su cuenta de Twitter, el panista criticó que durante la administración de López Obrador la pobreza ha ido en aumento.

Mientras Cristo multiplicó los panes, escribió "El Jefe Diego", el presidente a los pobres.

Cristo multiplicó los panes, el ¡Ay nanita! multiplicó los pobres.

"Cristo multiplicó los panes, el ¡Ay nanita! multiplicó los pobres", escribió Fernández de Cevallos en la red social.

El pasado 18 de marzo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) informó que la pobreza laboral aumentó en el país al pasar del 35.6% de los trabajadores en el primer trimestre del año pasado, al 39.4% en el primer trimestre del 2021.

La pobreza laboral, explica el Coneval, son aquellos trabajadores con un ingreso inferior al valor de la canasta alimenticia.

Anteriormente, en otro informe, el Coneval pronosticó que, como consecuencia de la pandemia, la pobreza por ingresos aumente hasta en 9.8 millones de personas y la pobreza extrema por ingresos lo haga hasta en 10.7 millones de mexicanos.

LOS DICHOS ENTRE DIEGO Y AMLO

Desde que Diego Fernández de Cevallos se unió a Twitter, en febrero pasado, ha utilizado la red social para criticar la gestión de López Obrador. El presidente, por su parte, ha hecho lo mismo desde la conferencia mañanera.

Sin embargo, el punto más alto de este intercambio de declaraciones vino el 13 de mayo cuando "El Jefe Diego" le escribió una carta al presidente para que le diera el derecho de réplica por una serie de acusaciones que hizo en su conferencia mañanera del 7 de mayo pasado.

En aquella ocasión, López Obrador acusó a Fernández de Cevallos de haber sido el abogado de la empresa Jugos del Valle en una denuncia que presentó ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para devolverle miles de millones de pesos en impuestos.

"Apenas pasó la elección del presidente Fox y se ordena que se le devolvieran los impuestos a una refresquera, no sé si Jugos del Valle o Jumex, una de esas. Pero les hablo de miles de millones de pesos que les devolvieron [...] ¿Quién era el abogado? Diego Fernández de Cevallos. Y sin terminar el proceso en el Poder Judicial se llega a un arreglo para que Hacienda le devuelva miles de millones de pesos", dijo López Obrador.

Fernández de Cevallos pidió al presidente que le diera fecha y hora para que le respondiera las acusaciones que él ha hecho en su contra desde Palacio Nacional.

"Por la gravedad de los hechos que me imputa, y porque usted utiliza instalaciones y recursos públicos para denigrarme, señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para escuchar de su voz tales cargos y las pruebas que los sustenten, dándome la oportunidad de responderle", escribió Fernández de Cevallos en la carta.

De no concederle el derecho de réplica, el "Jefe Diego" dijo que López Obrador quedaría como un cobarde.

"De obsequiar mi petición, quedará como hombre y gobernante que sostiene y justifica su palabra; en caso contrario, y si no se retracta, yo daré un paso adelante, y usted resultará simplemente un difamador cobarde que denigra a México en la presidencia".

Ante las acusaciones que hizo en mi contra el presidente @lopezobrador_, le envío esta misiva y exijo que señale día y hora en que habré de presentarme en Palacio Nacional para responderle.

El presidente respondió con un "ay, nanita" ante el reto que le lanzó Fernández de Cevallos, dijo que la solución para este conflicto es sencilla, ya que el excandidato sólo debe aclarar si las acusaciones son ciertas o no.

"Que aclare. Que siga si es cierto o no que él fue abogado de Jugos del Valle, que diga si es cierto o no, como sostienen los abogados, que ellos estaban solicitando, tanto la empresa como el abogado, que les devolvieran el IVA [...] Que diga si es cierto o no que él utilizó sus influencias. Y que nos diga, por último, de cuánto fue el moche. Cuánto ganó por ese asunto", respondió el presidente.

Ante la respuesta de López Obrador, Diego Fernández de Cevallos lo retó a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que los señalamientos se resuelvan conforme a derecho.

"No corresponde al ´presidente de todos los mexicanos´ imputarme desde su púlpito imperial un delito de ahora y otro de hace 20 años (que no cometí) y negarse a exhibir las pruebas que dice tener en mi contra", dijo en una carta posteada en Twitter.

Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde.



Si López Obrador fuera un hombre de honor, sus acusaciones estarían sustentadas. Sin embargo, ha decidido no enfrentarme, quedando como lo que es: un difamador cobarde.

A los ciudadanos lo que les interesa es saber quién es el delicuente: usted o yo, @lopezobrador_.

AMLO VS. EL JEFE DIEGO, PLEITO AÑEJO

El conflicto entre ambos personajes se remonta a 1996, cuando López Obrador era presidente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) mientras que el "Jefe Diego" era el líder de la bancada panista en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

En ese entonces, López Obrador acusó públicamente a los militantes del PAN de haber avalado el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y particularmente señaló a Fernández de Cevallos por haber apoyado los cambios constitucionales y reformas promovidas por el priista Carlos Salinas de Gortari.

La polémica llegó a su punto álgido en el año 2000 en un célebre debate entre AMLO, entonces candidato a la Jefatura de Gobierno del entonces Distrito Federal y Diego Fernández de Cevallos conducido por el periodista Joaquín López-Dóriga en Televisa.

López Obrador aseguró durante el debate que él siempre ha sostenido que Fernández de Cevallos "le ha hecho el juego al régimen" y que la bancada panista ha simulado ser una oposición que impidió que la democracia avanzara en México. Desde entonces, el tabasqueño ha señalado en repetidas ocasiones que el PRI y el PAN "son lo mismo".

El "Jefe Diego" reclamó las acusaciones que realizó AMLO en su contra por ser un servidor de Salinas de Gortari y, en contraparte, el exlíder del PRD demostró con "otra información" que el 87% de las propuestas promovidas por el ex presidente priistas fueron aprobadas por la bancada del PAN en la Cámara de Diputados.

