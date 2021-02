El TEPJF apoya la libertad de expresión y al periodismo en tiempos difíciles

El presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Felipe Fuentes Barrera, destacó la importancia de la libertad de expresión y el periodismo, como una pieza fundamental de todo Estado democrático y liberal, que realiza su labor en medio de la violencia criminal y restricciones.

“Sin duda, el ejercicio de la libertad de expresión es un caso complejo en nuestro tiempo, no sólo por la violencia criminal y las restricciones que enfrentan muchos periodistas que llevan a cabo su labor tan importante para el Estado mexicano. Consideramos que el periodismo es una pieza fundamental de todo Estado liberal”, dijo, y consideró que hay que estar preparados para enfrentar alertas de ataques cibernéticos a periodistas, como una nueva forma de censura.

Lo anterior lo señaló al inaugurar los trabajos de la Semana de la Escuela Judicial Electoral (EJE) del TEPJF en la Universidad Panamericana junto con el magistrado de la Sala Superior, Felipe de la Mata Pizaña, donde también firmaron un Convenio de Colaboración con esa institución, denominado “Cátedra Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación”.

Fuentes Barrera afirmó que los jueces no deben temer al debate y a la crítica ciudadana, y, al contrario, se deben abrir y escuchar atentamente las inquietudes de la sociedad para emitir sentencias que tengan un impacto positivo y real en ella.

El presidente del TEPJF subrayó que este tipo de foros permiten el intercambio de ideas y experiencias, entre servidores públicos y entre jóvenes, y abre la puerta a la creación de demócratas críticos y comprometidos con el sistema político. Refirió que este encuentro debe constituirse en un diálogo e interacción con los estudiantes, quienes analizarán las sentencias del TEPJF para emitir sus opiniones.

Conferencia Magistral "La libertad de expresión y su importancia en los procesos democráticos".



Impartió: @fdelamatap.

Moderó: Dr. José Antonio Lozano Díez, rector general de la Universidad Panamericana. pic.twitter.com/erDK89Irch — Escuela Judicial Electoral (@TEPJF_EJE) February 26, 2020

A la ceremonia también acudieron la directora de la EJE Gabriela Ruvalcaba; el rector general de la Universidad Panamericana, José Antonio Lozano Díez; Santiago García Álvarez, rector del campus México; Salvador Beltrán del Río Madrid, director de la Escuela de Gobierno y Economía, y Mariano Navarro Arroyo, director de la Escuela de Comunicación.

El magistrado Felipe de la Mata Pizaña explicó que hoy en el TEPJF se quiere vincular a dos espacios indispensables: el mundo académico y las sentencias judiciales para proteger los derechos de los grupos más vulnerables y despertar el interés de alumnas y alumnos en la cultura democrática, y en el derecho electoral, “esa es la esencia de la Semana de la EJE”.

Gabriela Ruvalcaba destacó que para el TEPJF, y por tanto para la EJE, es muy importante acercarse a la comunidad universitaria y la Semana que se inaugura es prueba de ello.

“La EJE contribuye a fortalecer la democracia a través de la impartición de programas especializados para que las personas interesadas en la materia político-electoral se capaciten y tengan las herramientas necesarias para participar en la vida pública y política del país”, agregó.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) confía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantenga estándares de la libertad de prensa.

El rector general de la UP, José Antonio Lozano Díez, destacó que no se puede entender a una universidad si no le genera un valor agregado a la sociedad, pues además de aportar conocimiento, investigar e innovar, también forman a las personas.

Destacó que si hay una institución en México que ha coadyuvado de manera fundamental al desarrollo y es garante del futuro es precisamente la institución electoral en sus distintas ramas, “aquí particularmente la rama judicial”.









Sharira Abundez)