El "también cuidamos a integrantes de las bandas" de AMLO y el recuerdo de Montiel

La declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que también se cuida a los integrantes de grupos criminales y no solo a los elementos de las fuerzas armadas, pues los primeros también son personas, hizo recordar a la inversa al candidato de PRI y después gobernador del Estado de México, Arturo Montiel en su campaña y guerra de spots en 1999.

Este jueves 12 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno protege a los miembros de las Fuerza Armadas como la Guarda Nacional o la Defensa, sin embargo, también cuida a los integrantes de los grupos criminales porque son seres humanos.

"Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos", expresó.

Posteriormente, este viernes advirtió que no se trató de una declaración desafortunada.

"No fue un desliz, no, fíjense que así pienso y vamos a analizarlo, actuaron muy bien los soldados pero para que se entienda mejor porque no estoy hablando de (Leonardo) Curzio y (José) Cárdenas, son millones que piensan así", señaló este viernes.

En conferencia mañanera desde Nuevo León, López Obrador celebró el actuar de los elementos del Ejército porque no comprometieron su vida ni la de los civiles armados, ya que su política está orientada a evitar el derramamiento de sangre, para avocarse a atender las causas de la violencia.

"Cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la Defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos, es una política distinta, completamente distinta", remarcó el presidente.

"Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida, cómo vamos a estar en el fondo a favor de la ley del Talión, del que a hierro mata a hierro muere, y el ojo por ojo, lo decía Tolstoi nos vamos a quedar chimuelos todos o tuertos o ciegos", añadió.

? Sobre el video en el que elementos de la Sedena son perseguidos en Nueva Italia, el secretario Luis Cresencio Sandoval justifica que actúan respetando los derechos humanos y aplicando la ley de uso de la fuerza https://t.co/58q042X6Vj pic.twitter.com/JpRQvZ7MQt — La Silla Rota (@lasillarota) May 13, 2022

"LOS DERECHOS HUMANOS SON DE LOS HUMANOS, NO DE LAS RATAS"

En 1999, el entonces candidato del PRI al gobierno mexiquense, Arturo Montiel, contrató al publicista Carlos Alazraki para que le produjera spots de radio y televisión. En la guerra de sucesión mexiquense ganó a los candidatos Higinio Martínez (PRD) y José Luis Durán Reveles (PAN).

Su campaña a la gubernatura fue notoria por anuncios en los que clamaba que los derechos humanos ante la ola de delincuencia en la entidad.