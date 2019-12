El superpolicía de Calderón, aliado del Chapo

Un día Genaro García Luna circulaba por los rumbos de Xochimilco. Iba fuertemente custodiado. Pero un auténtico ejército de civiles le marcó el alto. Eran enviados de Arturo Beltrán Leyva. Fue amenazado. Altos funcionarios del gobierno calderonista contaban la anécdota y aún se preguntaban cómo es que libró la emboscada.

En el gobierno de Felipe Calderón fue súpersecretario de Seguridad Pública, pero antes fue jefe de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) de la PGR. Era todopoderoso. Calderón le dio todo el poder y dinero. Le permitió construir Plataforma México, el gran búnker que presumían con la más alta tecnología. En el Ejército y la Marina veían con cierta envidia a Genaro.

El 24 de febrero de 2010, la periodista Gloria Hernández le preguntó a Calderón en una conferencia sobre la presunta protección de su gobierno a Joaquín "El Chapo" Guzmán y el cártel de Sinaloa. La reacción del entonces presidente fue iracunda:

"Es falso (...) es más, en esa falsa acusación dolosa, y, no sé con qué intenciones, además que se hace al Gobierno, cae por su propio peso. Hemos golpeado por igual tanto a los cárteles vinculados al Golfo de México como al del Pacífico Mexicano", añadió.

Golpeando el atril, sólo en este momento de la conferencia de 30 minutos, explicó que "los líderes, los grandes capos o los grandes líderes de organizaciones criminales han sido prácticamente iguales en número de un lado y de otro".

Para Calderón era "increíble que cuando estamos atrapando criminales de la talla de "El Teo" (Teodoro García Simental), por ejemplo, que es del cártel del Chapo Guzmán, que es del cártel del Pacífico, usted dirá que el Gobierno está encubriendo este cártel, cuando se está extraditando a alguien como Vicente Zambada se diga que el Gobierno encubre a este cártel, es simplemente desconocimiento en el mejor de los casos. No sé qué intenciones haya detrás, pero las evidencias demuestran palmariamente que este gobierno su único compromiso es con la seguridad, ni protegemos, ni escudamos, ni toleramos a ningún grupo criminal en el país, llámese como se llame".

Pero el fantasma perseguía al calderonismo, en particular a Genaro. En 2010, Édgar Valdéz Villarreal "La Barbie" cayó. Se había dicho que su detención se debió a más de 14 meses de trabajos de inteligencia, pero la sospecha de que en realidad fue una entrega, o al menos una captura menos aparatosa como la que difundió la entonces Policía federal, quizá se explica en las sonrisas que el personaje mostraba al momento de ser presentado en los medios.

En 2012 el periódico estadounidense The Wall Street Journal publicó que "La Barbie" acusó a García Luna de recibir dinero de él y de otros grupos del narcotráfico en México.

Hoy, el llamado "superpolicía" de México y principal estratega del inicio y de la ejecución de la guerra contra el narcotráfico, Genaro García Luna está detenido desde el pasado lunes en Dallas, Texas, por cuatro cargos en su contra: tres de conspiración por el tráfico de cocaína y uno más por hacer declaraciones falsas en beneficio del cártel de Sinaloa entre los años 2001 y 2012.

La acusación E19-CR-576 (RJD) presentada el pasado 4 de diciembre por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) en una Corte Federal para el Distrito Este de Nueva York, menciona que, García Luna, exsecretario de Seguridad Pública (SSP) Federal durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, recibió sobornos multimillonarios de la organización que dirigía Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"García Luna está acusado de aceptar millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa de 'El Chapo' Guzmán mientras controlaba la Fuerza de Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública en México. El arresto de hoy demuestra nuestra determinación de llevar ante la justicia a quienes ayudan a los carteles a infligir daños devastadores en los Estados Unidos y México, independientemente de los cargos que mantuvieron mientras cometían sus crímenes", comentó Richard P. Donoghue, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.

Según los cargos presentados por el DOJ, entre los años 2001 y 2012, mientras Genaro García Luna ocupó puestos de alto mando en México recibió millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa a cambio de proporcionar protección para el trasiego de droga, protección, así como para la trata de personas.

"De 2001 a 2005, García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación de México, y de 2006 a 2012, se desempeñó como secretario de Seguridad Pública de México, controlando la Policía Federal de México. A cambio del pago de sobornos, el cártel de Sinaloa obtuvo una ruta segura para sus envíos de drogas, información confidencial de las fuerzas del orden sobre investigaciones sobre el cártel e información sobre carteles rivales de drogas, lo que facilitó la importación de cantidades de toneladas de cocaína y otras drogas en los Estados Unidos. En dos ocasiones, el cártel entregó personalmente sobornos a García Luna en maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares. Según los registros financieros obtenidos por el gobierno. Cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares".

Si es declarado culpable del cargo de conspiración de drogas, García Luna enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión y un máximo de cadena perpetua.

De ingeniero a policía

Originario de la Ciudad de México, García Luna nació en 1968. Es ingeniero mecánico por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Su paso por las corporaciones de seguridad de México inició en 1994 a través de una especialización en Formación y Especialización en Seguridad Pública en el Centro de Investigación y Seguridad nacional (Cisen). En 2004 concluyó un diplomado en Planeación Estratégica por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En 1999 se integró a la recién creada Policía Federal (PFP) durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León. Un año después, el exprocurador General de la República, Rafael Macedo de la Concha, lo nombró director de Planeación y Operación de la Policía Judicial Federal.

Al siguiente año, el expresidente Vicente Fox Quesada creó la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), y nombró García Luna como su titular. Al finalizar el sexenio de Fox, y una vez concretado el cambio de gobierno, García Luna recibió el apoyo de Felipe Calderón Hinojosa, quien, lo nombró titular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública Federal, cargo que desempeñó durante todo el sexenio.

Durante su mandato se presentaron diferentes hechos que pusieron en duda su credibilidad. Entre ellas, fueron las mantas colgadas en diferentes estados del país al finalizar el 2008, en las que se denunciaba la participación de García Luna en el crimen organizado.

"Sr. presidente, por medio del presente le hacemos de su conocimiento que, por fuentes muy cercanas a Genaro García Luna, las cuales nos vendieron información que él y su grupo de sicarios, que están en la corporación de la PFP y que se hacen llamar Grupo de Reacción GOPES, son sicarios al servicio del cártel de Sinaloa", mencionaba el mensaje exhibido en Monterrey, Nuevo León, el 9 de diciembre de 2008.

Meses antes, en Culiacán, Guasave y Los Mochis, Sinaloa; Durango, Durango; Nuevo Laredo, Tamaulipas; Coatzacoalcos, Minatitlán, Veracruz, Veracruz; Acapulco y Zihuatanejo en Guerrero, así como en Monterrey, Nuevo León se exhibieron los siguientes mensajes en diferentes puntos las ciudades.

"El Ejército y la PGR son dependencias de usted, -presidente- la PFP ya participó en la detención del ´Rey´ Zambada y hubo fuga de información. No somos terroristas y nos desligamos del atentado de Morelia y del Consulado en Monterrey. Nosotros sabemos que usted no tiene conocimientos de los arreglos que tiene Genaro García Luna desde el sexenio de Fox, con el cártel de Sinaloa y protege a Mario Zambada, a los Valencia, al ´Nacho Coronel´ y a ´El Chapo´ Guzmán", mencionaban los mensajes colgados en diferentes puntos del país.

En diciembre de 2011, Genaro García Luna acusó al actual titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, de ser el responsable de la primera fuga "Chapo Guzmán" y de haber desmantelado en un año lo que México construyó en una década", en materia de seguridad.

"Hizo un gran daño para el país, está documentado. Lo que México hizo durante una década él lo destruyó en un año. Lo que en ese entonces se pensaba que no tenía marcha atrás lo destruyó en un año. Es sorprendente la cantidad de destrucción que hizo...Después me toca recibir sus libros blancos, donde, por ejemplo, los registros de eficiencia en el combate al delito eran de cero; en el combate al narcotráfico, cero. A él se le fugó ´El Chapo´ Guzmán, y nadie se acuerda a eso. La fuga de ´El Chapo Guzmán´ no fue en esta administración, fue con el primer secretario de seguridad pública", expresó García Luna el 8 de diciembre de 2011.

Este martes que se conoció en Estados Unidos la acusación contra García Luna, horas después la Fiscalía General de la República (FGR) informó que integra una carpeta de investigación en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal durante la administración de Felipe Calderón.

Luego de darse a conocer que Luna fue detenido ayer por una acusación en su contra relacionada con recibir dinero del cártel de Sinaloa, la FGR informó que participará en las investigaciones que requiera el gobierno de Estados Unidos.

"La Fiscalía General de la República, en razón de la carpeta de investigación que ha integrado por la probable comisión, por parte de Genaro García Luna, de los delitos conspiración para traficar cocaína, declaraciones falsas a autoridades judiciales federales, cohecho, coparticipación en diversos delitos contra la salud, delincuencia organizada y otros, informa que también está incorporando las investigaciones y las pruebas que han diligenciado las autoridades de los Estados Unidos de América", informó la dependencia.

Según la dependencia, una vez que sea integrado el expediente, se solicitará al gobierno norteamericano, a través de la vía diplomática, la orden de captura con fines de extradición para enfrentar la justicia mexicana.

"Asimismo, pondrá a disposición las probanzas que las autoridades estadounidenses soliciten legalmente con el objetivo de fortalecer ambos procedimientos. Una vez que nuestra carpeta de investigación termine de integrarse, se le solicitará al Juez de Control competente la orden de aprehensión con fines de extradición en contra de esta persona".

De ejecuciones de mandos a escándalos mediáticos

Durante la administración de Genaro García Luna en la SSP Federal, se presentaron diferentes asesinatos de mandos de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) hoy Policía Federal (PF). Entre ellos, se encuentra el homicidio de Igor Labastida Calderón, comandante de la PFP, y su escolta, José María Ochoa, quienes fueron ejecutados el 26 de junio de 2008 en una cocina económica ubicada en el número 115 de la calzada México-Tacuba.

El 2 de junio de 2012, el cuerpo del coordinador de la Policía Federal en Sinaloa, Saúl Carrasco Villa, fue localizado en las inmediaciones de un parque recreativo, en el norte de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa.

Otros casos que marcaron la administración de García Luna, son el operativo para detener a un grupo de secuestradores, entre los que se encontraba Florence Cassez, originaría de Francia, quien después de ser capturada en un operativo mediático en el que participaron varios medios de comunicación, fue liberada por violaciones al debido al proceso, no por ser inocente.

¿Calderón supo de acusaciones?

El especialista en seguridad nacional, Gerardo Rodríguez Sánchez Lara, coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), consideró que la primera pregunta que se deben de hacer los mexicanos es si Felipe Calderón tuvo conocimiento de las investigaciones contra García Luna.

"¿Lo primero que debemos preguntarnos, es si el expresidente Felipe Calderón tuvo conocimiento de las investigaciones contra Genaro García Luna?; ¿La segunda pregunta es saber, si tuvo conocimiento, por qué no hizo nada?, tanto él como los exprocuradores que tuvo en su gobierno, entre ellos, Maricela Morales".

Gerardo Rodríguez Sánchez Lara consideró que este es un hecho inédito en la historia bilateral en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, por lo que las autoridades mexicanas deben de colaborar en lo que sea necesario para agilizar la investigación-

"Es un hecho inédito. Esto puede dar inicio a una serie de detenciones de diferentes funcionarios que han estado relacionados con el crimen organizado en los últimos años en México".

César Gutiérrez, abogado y experto en temas militares, valoró: "Arrestan a Genaro García Luna en Estados Unidos. Veremos quienes más van a caer, ya me imagino al general Rafael Macedo de la Concha que no podrá ni dormir del gusto".

García Luna quizá libro aquella emboscada de Beltrán Leyva. Y una innumerable cantidad de acusaciones, muchas de ellas documentadas en libros y reportajes periodísticos. Terminó la buena estrella del súper policía de Calderón que acabó, según la acusación de Estados Unidos, como aliado del Chapo.