El Sistema Nacional Anticorrupción está en deuda con los mexicanos: expertos

Jacqueline Peschard Mariscal, quien fuera presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, lamentó que los gobiernos en México, en vez de tener una historia de procuración de justicia, hayan tenido una historia de impunidad.

"Esto ha hecho que sistemáticamente el gobierno arrope al crimen y aunque las nuevas administraciones cambien de partido, lo que encontramos es que sigue siendo el gestor de la impunidad y no de la justicia, pues no se aplica la ley de la misma manera a todos, no se persiguen los delitos de manera sistemática, sino de forma casuística o de forma discrecional", subrayó durante su participación en el foro Sistemas Anticorrupción, Retos, Perspectivas y Experiencias, organizado por el INFO y el Congreso de la CDMX.

Destacó que el sistema creado para combatir la corrupción está en deuda con los mexicanos, ya que además de no contar con todas sus piezas, porque le faltan los magistrados especializados, dejó de estar en el centro del debate y la agenda del gobierno federal.

Por su parte, el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, aseguró que la corrupción ha manchado "gravemente" el contexto democrático de México con casos como el de Odebrecht y la Estafa Maestra.

En su participación Acuña explicó que la evolución y el avance del fenómeno de la corrupción hicieron que los controles internos en México fueran insuficientes y se tuviera que buscar elementos externos para abatir las prácticas de los malos gobiernos, frenar la impunidad y otros lastres que tanto han irritado a la sociedad.

Advirtió que los modelos de sistemas anticorrupción deben llevar a buen puerto porque de no ser así, "habrá que reinventar el Estado Mexicano".

Por su parte el secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del SNA, Ricardo Salgado Perrilliat, dijo que los pasos están dados para que este modelo funcione, pero aún faltan piezas clave, como son los magistrados de la Sala Especializada contra la Corrupción a nivel federal, y pidió buscar las personas idóneas para desarrollar esta labor y obtener buenos resultados.

Otro de los participantes fue el director general de Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ramsés Ruiz Cázares, quien describió que esa área realiza una sinergia para combatir el narcotráfico, la trata de personas, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como detectar la corrupción en la política.

"Será muy debatible el hecho de que algunas investigaciones se hayan hecho públicas pero ello permitió visibilizar hechos de corrupción y que la ciudadanía se diera cuenta de que desde hace muchos años la corrupción era un común denominador de diversas instancias de gobierno como secretarías de Estado, gobiernos estatales, municipios, delegaciones y alcaldías", defendió.

El magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, Irving Espinoza Betanzo, consideró que la lucha contra la corrupción resultará infructuosa si los jueces permiten las malas conductas y no aplican las sanciones adecuadas a quienes cometan ese tipo de faltas.

La coordinadora de la red por la Rendición de Cuentas, Lourdes Morales Canales consideró que la corrupción es un fenómeno complejo que no puede tener una sola definición, tiene varias aristas y no puede ser combatida por una sola institución; por lo que debe haber contrapesos.

Lamentó que a dos años de los cambios en los marcos normativos, no se han tenido los resultados esperados en esta lucha.