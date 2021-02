El simbolismo detrás de la decisión de Rosario Ibarra

Las familias del comité Eureka hoy seguimos igual que hace tantos años recibiendo escarnio y burla de los funcionarios… Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, querido y respetado amigo, no permitas que la violencia y perversidad de los gobiernos anteriores siga acechando y actuando desde las tinieblas de la impunidad y la ignominia. No quiero que mi lucha quede inconclusa. Es por eso que dejo en tus manos la custodia de tan preciado reconocimiento y te pido que me la devuelvas junto con la verdad y el paradero de nuestros añorados hijos y familiares y con la certeza de que la justicia anhelada, por fin los ha cubierto con su velo protector