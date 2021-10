El semestre lo acabaremos en línea: Benjamín Barajas, director de CCH

El actual semestre, que acaba el 26 de noviembre próximo, será concluido a distancia en los CCH, afirmó contundente el director de los Colegios de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, Benjamín Barajas Sánchez.

Entrevistado por La Silla Rota, el también académico explicó que, aunque la Ciudad de México se encuentre ya en semáforo epidemiológico verde, regresar a clases presenciales representa un riesgo para los alumnos del CCH, que además de estar en su mayoría sin vacuna contra la covid19 -ya que la edad de los alumnos oscila entre los 14 y 18 años- tienen que hacer uso del transporte público para llegar a los planteles, lo que puede ser riesgoso.

"El semestre lo acabamos el 26 de noviembre, seguramente estaremos regresando en enero si las condiciones del semáforo lo permiten. Recibimos a jóvenes de manera voluntaria especialmente para apoyarlos en servicios de cómputo y conectividad, y las clases siguen en línea porque este segmento no está vacunado y al no estarlo, usan el servicio de transporte público. Quien conoce el del estado de México sabe que, si caben 10 van 30, entonces se contamina, no los podemos obligar. Sin embargo, quien no puede conectarse en casa puede ir a los planteles", dijo Barajas.

-¿Pedirían al gobierno vacunar a menores de 18 años? -se le preguntó, en entrevista vía Zoom.

-Si las posibilidades lo permiten sí, pero no es una condicionante. Lo que podemos es esperar que este sector estuviera vacunado sería mejor. Quizá en enero regresemos en grupos pequeños. Es importante regresar porque la formación de jóvenes es mejor en comunidad. Los adolescentes son una bomba de tiempo si están cerrados y no sacan la energía, se vuelven difíciles.

DESAJUSTE

Barajas dirige los CCH, un sistema de educación media superior perteneciente a la UNAM, conformado por los planteles Azcapotzalco, Naucalpan, Oriente, Sur y Vallejo, en el cual estudian alrededor de 60 mil estudiantes su bachillerato. Él mismo, antes de llegar a su actual cargo, dirigió Naucalpan.

En la entrevista, también expuso que un regreso a las aulas a un mes de que acabe el semestre, sería un desajuste para los maestros.

"Lo que sucedería ahorita es que uno desajustaría al profesor si uno mueve sus clases. Los profesores prefieren terminar sus clases en línea porque ya hicieron la planeación", agregó.

Además, entre los propios padres hay una importante mayoría que no quiere llevar a sus hijos, añadió.

-¿Ven presiones de que ya se debe regresar a las clases presenciales?

-Diría que nosotros tenemos que regresar. La razón fundamental es que los jóvenes ya no pueden estar en una situación de encierro, y que en el colegio nos dedicamos a formarlos de los 14 a 17 años, uno de 14 aun es un niño. El colegio fue fundado de tal forma que las sillas no están clavadas ni colocadas frente al pizarrón. Van maestros y dicen que las sillas están colocadas para que estén hablando y que eso es un riesgo, pero el resultado es que estén más sanos en términos de convivencia social -defendió el sistema.

Formamos jóvenes independientes, por eso debemos regresar porque el colegio no existe sin jóvenes reales, es un modelo para que se desarrollen entre ellos mismos, es aprender a aprender

Con una anécdota, ilustró cómo funciona el sistema. En una clase de literatura que él daba, un alumno no comprendía por qué una frase estaba mal construida, pese a que le explicó cuatro veces.

Intervino otro y le dijo ´mira wey, así es´ y le dijo cómo era y el otro entendió. Eso se llama aprendizaje operativo. Más que la presión, debemos regresar porque el modelo educativo es presencial, nunca va a ser en línea, dejaría de existir

SE VISLUMBRAN CLASES HÍBRIDAS

El tema de las clases a distancia y el paulatino retorno a las clases presenciales, ante la retirada de los casos de contagios y decesos de covid19, por los avances en la vacunación, es un tema que se abordará en el coloquio nacional de formación docente de Educación Media Superior, del 25 al 29 de octubre, organizado por la UNAM, la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior y en él participarán representantes de universidades de todo el país, entre ellos el propio Barajas.

"Se analizará cómo ha servido la tecnología para apoyar a la educación a distancia, y lo que se vislumbra es que después de la pandemia tendremos una educación híbrida, presencial pero ya con muchos apoyos virtuales que los jóvenes podrán bajar de la red, estrategias, libros digitales y experimentos que antes sólo se veían en laboratorios de química y que se verán de manera virtual".

"Las tecnologías mostraron ser un complemento a la enseñanza, pero otra hipótesis es que la enseñanza para menores de edad no puede ser a distancia, de 18 años para abajo, requieren de socialización, intercambio, convivencia con los demás muchachos si no, se generan problemas emocionales fuertes", planteó.

Ello se debe a que la enseñanza desde el kínder a bachillerato es formativa, entonces formar a los estudiantes es enseñarlos a convivir, a relacionar, a participar en la educación física, a hacer deporte y esos hábitos se adquieren en esos niveles y no pueden ser a distancia, comentó.

"No podemos decirle a distancia que hagan la tarea con su amigo o hagan equipo".

RECONOCE A PAPÁS

Barajas aprovechó para hacer un reconocimiento a los papás durante la pandemia. La mayoría de los alumnos a los que les faltaba internet, sus papás lo contrataron. Había una estimación como del 15 por ciento que no tenían, se ofrecieron becas de conectividad y hubo jóvenes que la obtuvieron y que no la recogieron. Les preguntaron por qué, y respondían "es que ya tenemos y mis papás me dijeron que a qué me voy a contaminar".

Aseguró que la deserción es la misma desde que el colegio se fundó -en 1971- de 6 por ciento. A los alumnos que al inicio de la pandemia tuvieron problemas de conectividad, se les preguntó por qué no entraban y respondieron que carecían de internet o que compartían máquina y se les ofreció el apoyo.

En 2020 sí rescatamos a 5 mil alumnos que no tenían internet, les abrimos un curso especial distinto para que pudieran regularizarse, si no, hubieran desertado

Actualmente, en los CCH más del 90 por ciento usan celular propio y 95 por ciento de esos hogares tienen internet, informó.

EL APRENDIZAJE NO SE DESPLOMÓ

El director de los CCH reconoció que hay dos generaciones que no conocen el plantel, las de ingreso en 2020 y 2021, y han trabajado en línea y que eso puede dejar impactos pedagógicos.

"El impacto no solo es en el colegio, es global. Cuando regresemos va a haber un desajuste en ese trabajo, pero lo hemos visto en el colegio, el aprendizaje se mantiene a través de los exámenes que se les hacen. Es mentira que se haya desplomado el aprendizaje, quizá en una segunda generación que jamás haya pisado las aulas presenciales habrá una disminución del aprendizaje porque no es lo mismo, pero no es para rasgarnos las vestiduras".

El problema hubiera sido que los jóvenes se contagiaran y enfermaran. Es positivo haberlos cuidado y esa tarea es una responsabilidad. Una escuela de nivel superior no necesariamente asume la responsabilidad de los jóvenes porque son mayores, pero nosotros estamos obligados a cuidarlos

NO SON SHOWMANS

Respecto a los maestros, sobre los cuales en algunos planteles hay quejas de que no se presentan a las clases virtuales, el director de los CCH pidió ser empáticos con ellos, pues hay una brecha generacional insalvable para algunos.

Hay maestros que requieren más apoyo que otros. Para el nivel de masividad del maestro no es tanto. He recibido unas 20 quejas y se remiten a los planteles. No podemos ser intolerantes porque están con una presión muy grande, uno que da dos horas en clase presencial, un 30 a 40 por ciento es diálogo con los chavos, instrucciones y en línea eso se pierde

"Los chavos están cansadísimos de estar sentados y el maestro no está en su elemento, no es un showman, son el cerebro, hay un choque, hay que ser empáticos con ellos, eso hizo que el colegio no tuviera malos resultados. Reconocemos el trabajo de los maestros que es enorme, que no se pueden dar 6 horas seguidas en internet, es muy cansado", concluyó.

MJP