El Salvador no usa dinero de México para replicar programas de AMLO

SAN SALVADOR.- El sábado 20 de junio, Día del Refugiado, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador posó sonriente en Chiapas con su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, tras anunciar la donación de 30 millones de dólares al país centroamericano para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el futuro. La intención: que ambos programas, vigentes en México, se repliquen en ese país para evitar las oleadas de migración de los jóvenes. Sin embargo, a más de cinco meses de esa fotografía los salvadoreños no han recibido ni un dólar de la donación.

Diputados y asesores parlamentarios salvadoreños entrevistados por La Silla Rota revelaron que los legisladores aún no se han podido poner de acuerdo para aterrizar la donación y aprobar el esquema para la aplicación del dinero que, en teoría, generaría 20 mil empleos que alejarían a los jóvenes de las pandillas y el éxodo.

El 19 de julio, el canciller mexicano Marcelo Ebrard y la ministra de Relaciones Exteriores, Alexandra Hill, inauguraron "formalmente" el programa en un evento. Pero aún no había iniciado ni el censo de los probables beneficiados.

Fue hasta el 5 de noviembre pasado cuando los diputados de los grupos parlamentarios ARENA, GANA, PCN y FMLN, se reunieron para discutir la donación. Pero la legisladora Nidia Díaz, del FMLN retrasó el avance de la discusión al argumentar que necesitaba más tiempo para analizar el tema. "Es inusual que nosotros estemos votando en el mismo día que entra el expediente. Lo más prudente es que conozcamos un poco el expediente y conozcamos por lo que vamos a votar. Yo no tengo idea de a qué lugares va a ir dirigido el programa, por ejemplo y tampoco sabría qué contestar si alguien me pregunta por qué voté a favor dado que no he leído el expediente", dijo la legisladora.

En entrevista con La Silla Rota, el diputado de FMLN Gustavo Acosta, aseguró que quizás en un mes podría destrabarse el tema.

"Está en proceso de ratificación el convenio, con la asamblea legislativa, está en la Comisión de Relaciones Exteriores y lo estamos estudiando; estamos llamando a los ministerios que van a estar a cargo de los programas para ratificarlo", explicó, y afirmó que hasta el momento no se ha tocado ni un dólar.

Estamos llamando a las personas que lo van a ejecutar para tener claridad; porque la responsabilidad que se tiene como país de un recurso donado es que se aplique de la manera más eficiente y transparente posible... esta semana estuvo en el país la Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación y tuvimos una reunión con ella; nos explicaron más abiertamente el mecanismo de implementación y ya con eso estamos satisfechos

Sembrando Vidas busca dar apoyo a 10 mil salvadoreños, mientras que Jóvenes Construyendo el futuro a otros 10 mil.

El Salvador es uno de los cinco países principales con presencia en México como parte del flujo ilegal de migrantes. El país tiene unos 6 millones de habitantes, y es el segundo, después de Estados Unidos, con mayor población por tasa recluida en algún penal de su país.

MJP