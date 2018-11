"El Rey" Zambada revelaría que pagó 6 mdd a EPN, asegura periodista del NYT

Jesús Reynaldo Zambada García, apodado como "El Rey" Zambada, relevaría la próxima semana que pagó 6 millones de pesos al presidente Enrique Peña Nieto.

Así lo aseguró Alan Feuer, el periodista que cubre el juicio contra Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo", para The New York Times.

A través de su cuenta de Twitter, Feuer detalló que dicha entrega millonaria se habría concretado en un restaurante.

Big Chapo news:

This coming week, Jesus Zambada is expected to testify that he paid $6 million in bribes to "the now incumbent president of Mexico" at a restaurant.

The revelation was made at a sidebar conference on Wednesday. It's just coming out now in the court transcript.