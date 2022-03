El revés por partida doble para Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes"

En menos de 24 horas, Miguel Ángel Félix Gallardo, "El Jefe de Jefes" fundador y ex líder del cártel de Guadalajara fue notificado de un doble revés en los tribunales y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El capo buscaba que un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México analizará su caso para que se cambiara la medida cautelar de prisión, por una que le permitiera cumplir su condena de 40 años de cárcel por una en su hogar, luego de ser sentenciado en el año de 2003 por los delitos de acopio de armas, cohecho, contra la salud al introducir cocaína al país.

PRIMER REVÉS

"Este Tribunal Colegiado carece de facultades para pronunciarse en torno a la tramitación de dicha solicitud incidental, ya que no se encuentra contemplada dentro de la normatividad que rige el actuar de este órgano jurisdiccional dentro del presente juicio de amparo directo. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito carece de facultades para dar trámite al incidente de sustitución de la pena por una medida de seguridad, dado que su tramitación no está prevista expresamente en la Ley de Amparo, ni en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sino que se encuentra en la legislación única de ejecución de las penas; respecto de la cual, este órgano de amparo no tiene facultades para aplicarla de manera directa, como si se tratase de un juez de ejecución".

SEGUNDO REVÉS

El segundo revés del que fue notificado el llamado "Jefe de Jefes, quien arropó a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo" en la etapa intermedia de su trayectoria criminal, le fue notificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que desechó a traer el amparo para que se estudiara su caso por los mismos delitos: acopio de armas, cohecho, contra la salud al introducir cocaína al país.

"Se desecha por improcedente el presente recurso de revisión, en virtud de que no se reúnen los requisitos de procedencia referidos en la fracción IX del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente tras la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de marzo de dos mil veintiuno, al no revestir su resolución de un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos".

Ambas notificaciones forman parte de los múltiples reveces de las que ha sido informado en los últimos meses el capo, quien según autoridades del gobierno de Estados Unidos fue uno de los principales intermediarios de los cárteles de Cali y Medellín, en Colombia para introducir cocaína a la Unión Americana.

Las dos notificaciones se presentan a unos meses (diciembre de 2021) de que el director de que el director General de Prevención y Reinserción Social del Estado, José Antonio Pérez Juárez, abogara para que se concediera el cambio de la medida cautelar en contra de Miguel Ángel Félix Gallardo.

"Si nos enfocamos técnicamente a su evolución como persona privada de la libertad, aunado a las enfermedades irreversibles como la pérdida de un ojo, la pérdida de un oído, aspectos gastrointestinales, en estricto apego a derecho, él debería de estar en un resguardo domiciliario".

"El Jefe de Jefes" sentenció su carrera criminal por los secuestros y asesinatos en 1985 de Enrique "Kiki" Camarena, agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y del piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar.