El regreso de Kate del Castillo a México y otras 4 notas relevantes

REDACCIÓN 21/12/2018 07:46 a.m.

Kate del Castillo pedirá indemnización de 60 mdd por vincularla con "El Chapo"

"No tengo nada que ocultar, no cometí ningún delito y fui víctima de una persecución política. El Estado me persiguió y me atacó", afirma

Fría mañana de 2 grados y esto opinan los capitalinos

Mexicanos de otras partes del país también reportan temperaturas bajas y que padecen el frío

Remite Senado a Ejecutivo sin cambios Ley de Ingresos 2019

Con 68 votos a favor y 52 en contra se avaló en particular la Ley de Ingresos 2019, con lo que cual no pasó ninguna de las reservas hechas por la oposición

Ratifica Senado a Bárcena como embajadora de México en EU

Los consulados actuarán como procuradurías de defensa del migrante, afirmó Martha Bárcena al delinear su plan de trabajo

Mató a su medio hermanito por un juguete

El crimen de Nativitas quedará en manos de especialistas y el DIF revisará condiciones en las que vivían los menores para deslindar responsabilidades