"El que no se pare es machista", dice AMLO este 8 de marzo

"Somos simpatizantes de las causas de las mujeres estoy a favor, pero no quiero la separación de mujeres y hombres, es la lucha de las mujeres y de los hombres. Siempre hemos estado en contra del clasismo, del racismo, del machismo, y todos tenemos que ayudar. A ver, el que no brinque, el que no se pare es machista", expuso el mandatario durante su discurso.