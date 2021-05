"El punto de colapso, sin ningún daño detectado en 2017": exdirector del SCT

La Línea 12 después de los sismos del 2017 no se detectó daño alguno en el punto que colapsó este lunes. (Cuartoscuro)

Jorge Gaviño, extitular de Sistema de Transporte Colectivo de 2015 a 2018; y actual legislador del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, señaló en entrevista con La Silla Rota que este accidente es único en la historia del transporte en el país.

Relató que después de los sismos de 2017 se realizó una revisión estructural de esta Línea. "No tenemos experiencia en este tipo de accidentes, es histórico, no hay antecedente similar", y recordó que en las revisiones periódicas de la Línea después de los sismos del 2017 no se detectó daño alguno en el punto que colapsó este lunes.

Enlistó que todos los mantenimientos que se realizan a la Línea 12 se llevan a cabo por categorías. A diario, aquellos en materia de sonidos, vibraciones y lubricación. Hay otros semanales. Quincenales, los relacionados con desgaste ondulatorio. Mientras que las revisiones estructurales se realizan mensual y anualmente.

Gaviño también presidió la Comisión Investigadora de la Línea 12, antes del sismo de 2017. Afirmó que en aquel entonces se realizaron revisiones técnicas específicamente sobre el tema electromecánico. Y que en conjunto con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de México se revisó la estructura de la L12, "pero en aquel momento no se encontró ninguna falla".

Después del sismo hicimos una revisión de la columna 69 y la reforzamos; también se reforzó la curva 11 y 12 que es un tramo que va de la estación Olivos hacia Tláhuac, eso se reestructuró completamente

Pero, destacó, en aquel entonces no se detectó ningún daño específicamente en el punto que colapsó anoche. "Se evaluaron todas las columnas y se hizo una revisión estructural, pero no se encontró más que lo que ya señalé".

Hicimos también una revisión de las columnas, pero éstas no fallaron. Lo que falló anoche fue una trabe, es decir, el piso de las vías al que también llamamos estructura metálica. Al parecer ser, por algunas fotos que circulan en redes sociales que estaba arqueada, es decir, más curva que horizontal. Y todas las trabes que asumen esa forma pierden resistencia

Sin adelantar opiniones, consideró que se debe revisar si la trabe que colapsó, se encontraba en esas condiciones antes del accidente.

