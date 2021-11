"El pueblo se cansa de tanta pinche transa": AMLO ante "pago" ofrecido por Lozoya

Luego de que la defensa de Emilio Lozoya propusiera reparar el daño para lograr la libertad de su cliente al pagar cerca de cinco millones de dólares, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló "no no no", ya que calculó los daños al erario por al menos 200 millones de dólares.

"El pueblo se cansa de tanta pinche transa", lanzó el mandatario mexicano ante la propuesta de Lozoya y tras recordar que diversas reformas como la energética fueron aprobadas tras el llamado Pacto por México logrado en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sin embargo, dijo que este debió llamarse: "pacto contra México".

En conferencia mañanera desde Sonora, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, rechazó que la Presidencia tenga algún convenio con Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos.

Agregó que no puede haber reparación del daño si Pemex, la parte ofendida, no está conforme con el monto que se ofrece

El mandatario mexicano señaló una serie de privatizaciones que hubo debido al Pacto por México, como la de los fertilizantes, ya que eran autosuficientes y recordó el caso de la compra a sobre precio de la planta de Agro Nitrogenados a Alonso Ancira.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el pasado miércoles el juez de Control José Artemio Zuñiga Mendoza, adscrito al Reclusorio Norte, autorizó una segunda medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de Emilio Ricardo Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) por el caso de Agro Nitrogenados.

En la audiencia estuvo presente el director de Pemex, quien ya viste uniforme color caqui, de acuerdo a los lineamientos establecidos en el centro de reclusión, el juez determinó que existe el riesgo de fuga por el poder económico que tiene, así como por sus familiares y personas que conoce.

(Luis Ramos)