El proyecto de la Segob para avanzar en la cédula de identidad

La Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a través de la dirección general del Registro Nacional de Población (Renapo) dio a conocer el proyecto para avanzar en la cédula de identidad a consejeros del INE.

En un primer acercamiento para ir construyendo juntos un camino y tener un buen fin en este, se presentó la logística y el tema como la Secretaría de Gobernación lo tiene estructurado.

Al término de la reunión de trabajo en Bucareli, tanto Sánchez Cordero como el presidente del INE, Lorenzo Córdova dieron una entrevista sobre el proyecto.

¿El INE va a prestar el Padrón Electoral por llamarle de alguna manera?

Lorenzo Córdova- Es parte de los dilemas que tenemos que seguir discutiendo hay un marco jurídico complejo, además implica 30 años de evolución y sobre el que tenemos que ir marcando como una premisa al respeto, sobre todo a la garantía. La secretaria de Gobernación fue ministra, lo entiende mejor que nadie, la garantía de los derechos de las propias personas que tendremos que siempre salvaguardar.

¿Pero tendrían el objetivo de caminar durante este sexenio, se aplica el transitorio?

Olga Sánchez Cordero- Es lo que estamos dialogando precisamente que el transitorio tiene 30 años, que después de 30 años han sucedido diversas reformas constitucionales y legales. Lo estamos reinterpretando y eso es en lo que estamos.

LC- Está arrancando el trabajo, no hay un acuerdo hoy, el acuerdo es comenzar los trabajos para construir los acuerdos.

¿Pero el objetivo es tener esta cédula antes de que concluya el sexenio?

OSC- Estamos iniciando los trabajos, hay muchísimas normas que hay que interpretar, reinterpretar, inclusive tenemos al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, también vamos a invitar a esta institución constitucionalmente autónoma, dará sus puntos de vista y sus interpretaciones, como lo estamos haciendo entre la Secretaría de Gobernación y el INE.

Es un primer acercamiento, no tememos un acuerdo todavía, estamos poniendo en la mesa todas las posibilidades y las aristas que implica caminar juntos para darle el derecho humano a los mexicanos y las mexicanas a la identidad.

¿El transitorio es vigente ministra?

OSC- El transitorio es vigente, pero hay una forma de reformas constitucionales y legales que pudieran dar una interpretación y esa es la que estamos tratando de construir.

¿Retrasa algo esta negociación existente con el INE en algunos compromisos, como utilizar esta base biométrica para la localización de personas desaparecidas, el tema de los Semefos, de los cuerpos, etc.?

LC- Son temas distintos, porque la colaboración con la Secretaría de Gobernación y con otras instancias de procuración de justicia, Semefos, etc., del INE data de tiempo atrás. La base de datos del Padrón Electoral, ya está siendo utilizada para poder contribuir desde donde nos toca; nosotros no somos responsables de identificar cadáveres, ni personas desaparecidas, ni de hacer exámenes forenses, sino para poder contribuir conjuntamente con otras instancias. Hay acercamientos también con la Secretaria de Gobernación, con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, etc. etc.

Es una responsabilidad del Estado en su conjunto, pero son cosas distintas, lo que tiene que ver propiamente con los trabajos que también hemos venido avanzado en materia de desaparecidos y de identificación de cadáveres.

¿Pero se han fijado una meta o son buenas intenciones de buscar un acuerdo?

OSC- Estamos trabajando para encontrar objetivos comunes.

¿Les plantearon que esta opción que la cédula de identidad pueda estar en la misma Credencial de Elector?

OSC- Es otro de los temas.

LC- Todavía está en discusión y tenemos que ir avanzando.

(María José Pardo)