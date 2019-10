El problema no está en los capos, la gente no confía en la Justicia: Scherer

El actual problema de violencia que atraviesa el país no radica en los capos del narcotráfico, sino en que la gente no denuncia los delitos de los que son víctimas debido a una "crisis" de confianza en la Justicia mexicana, expuso el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer.

Te puede interesar Jueces carecen de legitimidad, critica Arturo Zaldívar

"No hay gobernabilidad si no hay justicia, si no hay seguridad", expuso el funcionario de Presidencia, de acuerdo con lo difundido por Milenio.

Ello, durante el diálogo iniciado este lunes 21 en la antigua sede del Senado, en la que se abrió la posibilidad, por parte del presidente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, se someter al Poder Judicial a una reforma integral, la cual estaría lista para enviarse a las cámaras legislativas para enero del próximo año.

La mencionada crisis de confianza, de acuerdo con Zaldívar, se debe a casos de corrupción, nepotismo y encubrimiento de delitos.

"Somos percibidos, a veces injustamente, como un poder lejano, desconectado de la realidad, ajeno a los sufrimientos del pueblo, preocupado sólo por administrar sus privilegios y que se escuda en la independencia para no rendir cuentas", ahondó el ministro presidente.

Por su parte, Scherer ilustró que durante este año se han cometido 33 millones de delitos, de los cuales, sólo 2 millones de víctimas han presentado denuncias antes las autoridades.

CAMBIO DE FONDO

Scherer precisó que dentro del paquete de reformas que será enviado a ambas cámaras legislativas se incluye un Código Penal Único, figura con la que no se cuenta desde hace 50 años.

Asimismo se contemplan leyes generales sobre tipos penales especiales.

Dichas iniciativas contemplan la creación de un sistema de Justicia homologado entre entidades federativas, procuradurías y fiscalías.

Te puede interesar Dar en automático custodia de hijos a las madres puede ser ilegal; estudia Corte

Dependencias en las que se crearán áreas de investigación, análisis, inteligencia y servicios periciales.

Asimismo se propone crear un Registro Nacional de Carpetas de Investigación.

Por otro lado, las policías, tanto municipales como estatales, en caso de incumplir de alguna manera con sus funciones, podrán ser presentados ante autoridades federales.

"Se deja la libre autodeterminación de las entidades federativas, la tipificación de los hechos relacionados con el aborto, la interrupción del embarazo y la eutanasia", detalló.

En tanto, Arturo Zaldívar dijo que los cambios se harán bajo los criterios de autonomía e independencia, además de que se respetará la división de poderes y las facultades de los Ejecutivo y Legislativo.

djh