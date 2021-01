El primer día de Tatiana Clouthier en la Secretaría de Economía

"Sí soy licenciada en lengua inglesa, a mucho orgullo, maestra en administración pública, he trabajado 12 años en el servicio público municipal y estatal. Y he sido legisladora en 2 ocasiones. Soy empresaria y socia de empresas... Así como algunos de los ausentes han criticado mi perfil y mi preparación, creo que no saben que tengo 56 años. Se puede notar un poco porque no me he pintado el pelo todavía y se me notan ahorita las raíces", agregó.