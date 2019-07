El PRI solapó la corrupción: Alejandro Moreno

Alejandro Moreno Cárdenas asegura a La Silla Rota que él y su compañera de fórmula, Carolina Viggiano, construirán el mejor PRI de la historia. A poco más de un año de haber perdido la presidencia a manos de Morena y de recibir su peor derrota electoral, el gobernador de Campeche con licencia reconoce que la dirigencia se alejó de las bases y solapó la corrupción pero promete que en caso de ganar, con él las decisiones serán tomadas con las bases y que las candidaturas ya no quedarán en manos de los campeones de las plurinominales.

Cárdenas Moreno, Alito, como es su apelativo, define su campaña como la de la unidad y las propuestas, mientras que dice que la de su más cercana rival en las encuestas, la ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, es la de los ataques y la división. Sobre Lorena Piñón, la llama "amiga".

Cuestionado sobre los dichos que hizo Ortega a La Silla Rota de que el propio Alito le pidió el 8 de febrero pasado que se bajara de la contienda, ya que él contaba con el apoyo del ex presidente Enrique Peña Nieto, los gobernadores priístas e incluso el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, lo niega y califica los dichos de mentira monumental.

En la entrevista acepta sin tapujos que es dueño de una casa con valor de 46 millones de pesos e incluso forma parte de su declaración patrimonial, y atribuye la difusión de la información a que es parte de la campaña.

Moreno responde a todas las preguntas que se le formularon: sobre Peña Nieto dice que si hubiera un proceso sobre corrupción contra el ex presidente, pediría que se le aplique la ley. Sobre la gestión del presidente López Obrador, dice que no ha dado resultados, y repite lo que dijo en el debate entre aspirantes presidenciales, que Morena es un ave de paso que se va a ir.

El único tema sobre el que no opina es sobre el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

De 44 años, hace un recuento de su carrera y de lo que siente por el PRI.

-¿Por qué dirigir al PRI en un momento convulso y luego de haber tenido su peor derrota electoral?

-Primero porque yo soy 100 por ciento político y mil por ciento priísta y el PRI me ha dado todas las oportunidades. He tenido el privilegio de servir a mi estado y a mi país. Estos son los momentos de demostrar de qué están hechos los priístas. En los momentos más difíciles de nuestro partido es cuando debemos estar atentos a su llamado a su trabajo en equipo. Este es un gran reto y desafío, estoy listo, tenemos experiencia. Yo tengo 44 años, he sido dirigente municipal y estatal de los jóvenes, síndico del PRI y dos veces diputado federal, senador y gobernador constitucional de Campeche y vamos por un proyecto con experiencia, compromiso, con mi compañera de fórmula, Carolina Viggiano, una mujer de trabajo y de base como yo. Los dos hemos pegado propaganda, sudado la camiseta, Carolina tres veces diputada federal de mayoría y diputada local de mayoría, ex servidora pública y ex dirigente partidista. Somos la fórmula que vamos a hacer que el PRI regrese y que gane las elecciones sumando a todos, escuchando a la militancia y trabajando en equipo.

-¿Cómo describe la situación del PRI y a que lo atribuye, es la cúpula la que lo ha llevado a esto?

-El diagnóstico es muy sencillo, no hay que descubrir el hilo negro o el agua tibia. El PRI dejó de escuchar a la militancia, solaparon actos de corrupción, la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales y regalamos las causas sociales a la oposición. Ese fue el diagnóstico y por eso nos dejaron de dar su confianza los ciudadanos. Hoy necesitamos estar trabajando en equipo y hoy va a decidir la militancia, cuando la militancia decide y vota, 6.7 millones de militantes del PRI van a tener derecho a votar, así que queda claro que cuando la militancia decide la cúpula se acaba y nosotros vamos con la fuerza de la militancia. Vamos a impulsar el PRI donde se acaben los campeones mundiales de las plurinominales, donde se acaben el amiguismo y el compadrazgo. Nosotros vamos a trabajar de cerca con la gente para apoyar sus causas sociales y estamos muy contentos y vamos a ganar.

-¿Cuál es su opinión sobre su principal contendiente, Ivonne Ortega?

-Respeto a mis compañeros de fórmula, son dos, es la señora Ivonne Ortega y nuestra amiga Lorena Piñón. Lo único que hay que construir es el respeto, la unidad del partido, convocarlos a un buen comportamiento, a que la competencia política se lleve en las propuestas con ánimo y con pasión pero pensar en el PRI, la unidad del partido. Por eso ha quedado claro que lo más importante es cuidar al PRI. ¿Quién pretende dirigir al PRI, un partido histórico que ha construido a este país promoviendo la división, criticando y no proponiendo nada, atacando denostando, quien hace eso? Y quien quiere el PRI y quiere la unidad del PRI y nosotros desde este proyecto, queremos convocarla al buen dialogo, al buen compromiso, al respeto y a la unidad del PRI y lo único que tengo por ella es reconocimiento y afecto.

-En entrevista ella comentó que en una reunión el 8 de febrero le dijo que usted tenía el apoyo de Peña Nieto, de los gobernadores priístas y del gobierno actual, ¿es cierto?

-Primero que es una mentira monumental, grande e irresponsable. Al final del camino son los actos de desesperación y frustración que yo respeto y muestra la falta de conocimiento en el trabajo político. Nosotros estamos recorriendo el país. Yo los convoco y los convocaré siempre a la mesura, a la unidad porque obviamente estoy recorriendo el país con mi compañera de fórmula, estoy contento y feliz viendo las muestras del respaldo y cariño de miles de priistas. Como has dicho todas las encuestas y estudios de opinión nos ponen tres o cuatro a uno, pero la mejor encuesta es la del 11 de agosto. Ahí vamos a ganar la elección contundentemente en todo el país.

-Ella menciona que algunos gobernadores lo apoyan a usted con recursos, como el de Oaxaca, Alejandro Murat y lo acusa de acarreos, ¿qué dice?

-Ellos pueden decir muchas cosas. Lo que creo es que tú que eres una persona inteligente y los priístas que nos escuchan y nos ven lo saben, ¿quién pretende dirigir al PRI hablando mal de todos sus compañeros de partido, criticando, todo, estando en contra de todo, promoviendo la división? Eso no ayuda al partido, por eso estamos muy contentos porque los priistas ya vieron dos campañas: la nuestra, la mía y de Carolina que unimos y que sumamos; la otra que divide y resta. La nuestra que presenta argumentos; la otra que ataca y denosta. La nuestra que construye y suma la unidad; la otra que es un proyecto personal y enfermizo. La nuestra que tiene claro cómo vamos a hacer para que el PRI vuelva a ganar elecciones y la otra que pareciera que solo hablando mal del PRI y atacándolo va a lograr algo. Eso lo único que hace es no lograr nada y que los priistas le den la espalda. Por eso vamos muy bien y vamos a ganar con contundencia.

-¿Cuáles son sus propuestas para la militancia y para que el PRI salga de esta situación?

-En el debate dije 20 propuestas concretas, el triple que los demás porque creemos en el poder de las propuestas y la fuerza de la militancia para ser un partido crítico y competitivo ante un gobierno que no da resultados, no tiene brújula y es de ocurrencias. Vamos a señalar los errores y hoy los ciudadanos ven el contraste de los gobiernos y se están decepcionando rápidamente del gobierno federal. Lo he dicho claro: Morena es un ave de paso, nació ayer, gobierna hoy y se irá mañana porque le vamos a ganar en las elecciones y las propuestas son varias. Un partido abierto y horizontal donde decida la militancia. Propongo organismos y mecanismos de elección más colegiados y más amplios, un Consejo político nacional, estatal y municipal donde haya mayor representación de la militancia.

Propongo que en todas las planillas de elección popular de presidentes municipales vaya como mínimo un líder seccional, mujer y hombre, a planillas del cabildo, eso nos va a permitir que vaya la voz de la militancia. Terca: que todas las candidaturas a cargos de elección popular y dirigencia se decidan mediante el mecanismo democrático donde vote la militancia de manera directa. Vamos por una profunda reforma al partido y vamos juntos para que el PRI vuelva a ganar las elecciones"

-¿Le gusta actualmente el PRI como oposición?

-No, para nada, el PRI hoy tristemente es un partido que no habla, que no critica, que no levanta la voz. Nosotros vamos a ganar primero Dios con el voto de los priistas de todo México, vamos a ser un priismo firme, fuerte, combativo, crítico y propositivo y obviamente vamos a dejar claro que Morena no tiene la capacidad, ni los elementos ni la experiencia para gobernar este país y vamos a construir juntos un PRI que gane las elecciones.

-La casa de 46 millones de pesos que publicó el diario Reforma, ¿es de usted?

-Claro, es un tema que como les hemos dicho, debemos tener claridad, ser transparentes, responsables. Es un tema que sale en todas las campañas políticas, en el medio me hicieron una entrevista amplia que contestamos y te digo con claridad, es un tema legalmente transparentado y declarado. No tengo nada que esconder y sí mucho que proponer. Está en mis declaraciones patrimoniales.

-Sobre el ex presidente Peña Nieto,y que presumiblemente está involucrado en escándalos de corrupción, y que aparece de fiesta, ennoviado, ¿ promoverá algo en su contra?

-Al final del día nosotros seremos responsables para construir la unidad del partido. Trabajaremos siempre por dar resultados y construir la unidad y al final del día lo he dicho siempre, quien haya cometido un delito y esté por encima de la ley, si tiene nombre y apellidos y debe enfrentar la ley. Nosotros trabajaremos siempre para ganarnos la confianza de los ciudadanos y nadie por encima de la ley.

-¿Se podría hacer algún procedimiento o una comisión?

-Nosotros en el partido estaremos trabajando por la unidad y siempre construyendo el trabajo y fortaleza en equipo. Que yo sepa ahorita no han presentado ninguno tema en el partido pero si se presenta se atiende. Nosotros vamos a unir, trabajar y construir.

-¿Cuál es su opinión sobre el presidente López Obrador? Se dice que podría ser aliado, alfil, hasta sus rivales le dicen amlito.

-Bueno, como dicen, eso dicen. Al final ha quedado documentado que el priísta que más lo combatió, que fue más certero con él cuando fue candidato a la presidencia de la República fue un servidor. Los políticos hacemos política, construimos acuerdos y consensos. Él era presidente de la República y yo gobernador, y trabajamos a favor de los campechanos. Hoy lo que sí puedo decir es que él es el presidente de México, tendrá en mí a un líder opositor claro, contundente crítico y vamos a señalar los errores.

Este país no camina, no avanza, no hay resultados y no hay crecimiento económico. Lo único que te puedo decir de él (AMLO) es que tenemos dos visiones diferentes: él ve a un México y yo veo otro. Lo que sí vamos a hacer es trabajar para que a México le vaya bien"

-¿Es cierto lo que dicen que usted le ofreció a él un partido aliado?

-¿Quién lo dice? Imagínate si vamos a dejarnos llevar por lo que dice la gente. Lo que digo de manera clara es que el único que ha presentado una propuesta clara para ser un partido opositor con firmeza y claridad es tu servidor. Nosotros no tenemos ningún acuerdo ni vamos a hacer ningún acuerdo en lo oscuro, seremos un partido claro, firme, muy combativo que no tenga dudas de que vamos a ganar las elecciones.

-¿Qué piensa del expresidente Carlos Salinas?

-No tengo nada que opinar del expresidente de México

-¿No va usted a ser el enterrador del PRI?

-Nombre, vamos a trabajar y a construir juntos el mejor PRI de todos los tiempos.

