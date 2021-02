El PRI, partido ya sin el poder, pero millonario

El PRI perdió casi todo el año anterior –la Presidencia, su dominio en el poder legislativo y gubernaturas–, pero, aunque en poder cayó, es el partido más rico del país conforme al valor de sus propiedades, que superan los 484 millones de pesos.

Entre edificios, terrenos, vehículos premium, muebles de lujo y aparatos tecnológicos, los bienes de los comités nacionales de cinco institutos políticos están valuados en 997 millones 746 mil 808 pesos, de acuerdo con los inventarios que presentaron por obligación de la Ley de Transparencia, y que LA SILLA ROTA consultó en bases de datos públicas. De los siete con registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE), sólo Morena y el PT no dieron cuenta de lo que poseen.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) reportó en su inventario de bienes inmuebles, actualizado al primer semestre de 2019, tres propiedades que, con base en el valor catastral o último avalúo, asciende a 382 millones 161 mil 674 pesos. El más importante, por su precio, es la sede de su Comité Ejecutivo Nacional (CEN), ubicado en Insurgentes Norte 59, en la colonia Buenavista, delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX), el cual cuesta 320 millones 393 mil 88 pesos.

Las oficinas en Ezequiel Montes 99, en colonia Tabacalera, donde está la sede de Movimiento Territorial, fueron valuadas en 10 millones 689 mil 264 pesos, y las oficinas en La Fragua 3, utilizadas para formación de cuadros, en 51 millones 79 mil 322 pesos.

Asimismo, posee un autobús de 685 mil 994 pesos; una vagoneta de 198 mil 132 pesos; 25 camioneta de redilas cuyo costo total asciende a 8 millones 442 mil 993 pesos; dos camiones de 158 mil 10 pesos cada uno y 40 vehículos automotores más. El costo de las 70 unidades es de 14 millones 547 mil 86 pesos.

Una escultura de 300 mil pesos, otra de 40 mil y pinturas de 39 mil 130 pesos también integran sus pertenecías.

En cuanto a mobiliario, dispone de un sofá de 46 mil 262 pesos, un escritorio de madera de 52 mil 326 pesos y otro de 54 mil 942 pesos, así como un librero de madera de 67 mil 747 pesos. El valor total de sus cuatro mil 333 bienes muebles es de 102 millones 173 mil 315 pesos.

Por lo tanto, la suma de las propiedades y el mobiliario del Revolucionario Institucional alcanza los 484 millones 334 mil 989 pesos, el 48.54 por ciento de las posesiones de todos los partidos.

Con José Antonio Meade, el PRI perdió la presidencia que había recuperado en 2012 con Enrique Peña Nieto, pero todavía gobierna 12 estados. La posible corrupción y presuntos vínculos con el crimen organizado de algunos de sus más recientes exmandatarios ha derivado en procesos penales: Javier Duarte, de Veracruz, y Roberto Borge, de Quintana Roo, están prisión; César Duarte, de Chihuahua, prófugo, mientras que a Roberto Sandoval, de Nayarit, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo ligó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por citar ejemplos.

Segunda fuerza; segundo en bienes

Después del PRI, el instituto político más acaudalado es el PAN, ya que el valor total de los inmuebles del Comité Ejecutivo Nacional es de 182 millones 927 mil 650 pesos, por tres terrenos en la Ciudad de México –en Ángel Urraza, Barranca del Muerto y avenida Coyoacán–, además de 16 edificios.

El de mayor valor, 126 millones 268 mil 562 pesos, es una de cuatro construcciones que tiene Acción Nacional en avenida Coyoacán 1546, en la colonia Del Valle, en la delegación Benito Juárez.

Asimismo, entre mobiliario, parque vehicular, aparatos y dispositivos tecnológicos, el PAN posee 39 mil 75 bienes muebles valuados en 258 millones 102 mil 481 pesos más.

De estos destacan una Trailblazer de 318 mil pesos, una Captiva de 265 mil 332 pesos, una Van Express de 257 mil, una Honda Pilot de 532 mil 900 pesos, un Passat de 445 mil 900, una Expedition de 462 mil, una Suburban de 370 mil, una Explorer de 380 mil y un Toyota Prius de 318 mil 402 pesos.

Los archivos fueron creados en mayo de 2017, según el portal de obligaciones de transparencia, pero datan de 2016. De los años siguientes, no ha actualizado adquisiciones.

Acción Nacional es la segunda fuerza política en el Senado y San Lázaro, con 24 y 78 representantes, de forma respectiva, además de que aún cuenta con diez gubernaturas.

El satélite millonario

El Partido Verde, que desde su fundación ha obtenido posiciones a través de sus alianzas electorales, cuenta con dos edificios que utiliza como oficinas en la delegación Miguel Hidalgo, los cuales reporta que, de acuerdo con escrituras públicas, ascienden a 36 millones 70 mil 661 pesos: su sede nacional, en calzada Loma Bonita 18, en Lomas Altas, de 23 millones 364 mil 898 pesos, y el Comité Ejecutivo de la Ciudad de México, en Lafayette 88, en la colonia Anzures, valuado en 12 millones 705 mil 762.35 pesos.

Aunado a ello, sus bienes muebles están tasados en 13 millones 284 mil 627 pesos, aunque precisa que el importe unitario de cada uno de los activos corresponde al precio de adquisición en el año en que se efectúo la compra.

Una camioneta Chevrolet Suburban 2016 de 988 mil 100 pesos, una patrulla Dodge Charger 2016 de medio millón de pesos, una camioneta Ford Escape 2012 de 386 mil 800 pesos, una Chevrolet Tahoe forrada en piel de 643 mil 500 pesos, una GM Suburban 2010 de 592 mil pesos, un Jeep Gran Cherokke Lilited Premium de 512 mil 900 pesos, un Nitro SLT de 256 mil 953 pesos, un Peugeot 2006 de 439 mil 900 y un Ford Crown Victoria Police Interceptor de 305 mil pesos sin parte de su parque vehicular.

Además, el Verde Ecologista da cuenta de un sofá de dos plazas de 115 mil 720 pesos, con que tiene número de inventario 2002010326. También entre sus posesiones hay una licuadora de 5 mil 548 pesos y una mesa nebbia en cristal templado de 115 mil 541 pesos.

El PVEM no cuenta con ningún gobernador emanado de sus filas; en el Senado tiene siete representantes y en San Lázaro, 13.

La izquierda acaudalada

Otrora principal partido de izquierda, el PRD, relegado a la cuarta fuerza política nacional, con sus corrientes internas en pugna por el control, es propietario de cinco edificios en la CDMX a los que da un valor de 38 millones 494 mil pesos.

Dos inmuebles en colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, ubicados en Monterrey 50 y Durango 338, tienen valor catastral de 25 millones 494 mil pesos y cinco millones 100 mil pesos, respectivamente. Del primero, el sol azteca refiere que cuenta con escrituras; del segundo, con copia de escritura. Ambos, afirma, los recibió como donaciones.

En Bajo 16, colonia Roma, cuenta con otra edificación de un millón 200 mil pesos y dos más en Coyoacán, en Copilco Universidad y en Petrolera Taxqueña, de cinco millones 200 mil pesos y un millón 500 mil pesos, respectivamente. El partido no transparenta inventario de bienes muebles ni precios de estos.

Once diputados federales y tres senadores son su capital político en las Cámaras. El PRD sólo mantiene la gubernatura de Michoacán y perdió ante Morena la capital del país en 2018, que había tenido desde las primeras elecciones en 1997, en las que ganó Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.

Caso Movimiento Ciudadano

Fundado en 1999 bajo el nombre de Convergencia, Movimiento Ciudadano reporta que el 30 de junio de 2019 su Comisión Operativa Nacional adquirió el edificio Louisiana, en la colonia Nápoles, en la CDMX, con valor, conforme a escritura pública, de diez millones 492 mil 700 pesos. No obstante, no da cuenta de si antes de este año, y desde su fundación, poseía más propiedades, y cuál es su valor.

En el periodo de enero a junio de este año, con base en su inventario de bienes muebles, sostiene que no adquirió artículos. No obstante, hasta 2018 los bienes muebles del Comité Ejecutivo Nacional representaban seis millones 439 mil 696 de su patrimonio.

Sólo reporta dos autos: un Tiida Sedán 2015 de 125 mil pesos y un Jetta Clásico de 159 mil 181 pesos; entre sus computadoras están Macbook Pro 15.4 de 55 mil 999 pesos.

Desde diciembre de 2018 posee la gubernatura de Jalisco, pero en las elecciones presidenciales de aquel año fue una fuerza política minoritaria, con 1.7 por ciento de los votos, aunque dispone de 28 diputados federales y nueve senadores.

Incumplen transparencia

El Partido del Trabajo afirma que durante 2018 y el primer semestre de 2019 no ha incorporado bienes inmuebles a su patrimonio; sin embargo, no da a conocer si poseía propiedades con anterioridad y cuál es el valor de éstas; en tanto que Morena, en su inventario de patrimonio 2017, único del que LA SILLA ROTA encontró registro en las obligaciones de transparencia de Morena, informó que durante ese periodo no existió registro contable en el que reporte que posee en propiedad algún bien inmueble y, por lo tanto, excusó que no es parte de su situación financiera o patrimonial.

De sus bienes muebles, también hasta 2017, sólo reportó tener un Multifuncional Lexmark, de 13 mil 774.14 pesos; un disco SSD de un terabyte, de 13 mil 525.25 pesos; SSD SU800, también de un tera, de 11 mil 97.37 pesos, y dos podiums de acrílico transparente de 27 mil 500 pesos. Desde 2018, cuando ganó la presidencia y se posicionó como primera fuerza legislativa, no ha transparentado sus posesiones.

De acuerdo con la información que proporcionó al sistema de fiscalización del INE, Morena firmó un contrato de arrendamiento por 1 millón 920 mil 960 pesos con la agencia Top Real Estate Company S.A de C.V por la casona ubicada en Chihuahua 216, antigua oficina ocupada por Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia, en la que ahora despacha la dirigente Yeidckol Polevnsky.

El acuerdo, que inició el primero de enero de este año, vence el próximo 31 de diciembre; esto significa una renta mensual de 160 mil 80 pesos.

Los bienes de todos los institutos sólo corresponden a propiedades de los Comités Ejecutivos Nacionales, sin contar los edificios, construcciones, predios, vehículos y muebles de los partidos en las entidades federativas.

Por ejemplo, todas las propiedades del PAN en los estados y las del CEN suman 307 millones 397 mil 729 pesos, mientras que los muebles de todos los comités estatales y el nacional de Movimiento Ciudadano suman otros 48 millones 970 mil 643 pesos. No obstante, de las siete fuerzas políticas con registro en el INE, éstas son las únicas que incluyen en los documentos de transparencia nacional sus bienes y el valor.

