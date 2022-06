El PRI en su peor debacle y su líder, "Alito" arrinconado por expresidentes

Este martes el Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría dar un golpe de timón en su dirigencia nacional, tras la reunión que sostendrá a las 10 horas su presidente, Alejandro Moreno Cárdenas, con los expresidentes del instituto político.

El contexto de esta reunión ocurre a petición de los mismos exlíderes del tricolor, tras un cúmulo de escándalos en los que se ha involucrado "Alito", desde filtraciones de audios –por parte de la gobernadora de Campeche, la morenista y expriista Layda Sansores– hasta la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) que documentó cómo el dirigente priista utiliza la compraventa de terrenos e inmuebles para triangular dinero a través de amigos y familiares.

Aunque él lo negó, afirmó que se reserva el derecho a demandar.

Desde mayo de 2021, La Silla Rota documentó que el líder nacional del PRI fue denunciado ante el SAT por contratación de empresas fantasmas para hacer operaciones simuladas y desvíos de recursos durante su periodo como gobernador de Campeche.

La denuncia fue dada a conocer por la Revista Forbes donde detalla que fue una ciudadana que radica en la Ciudad de México quien interpuso la demanda ante el SAT, donde también involucra al candidato por la gubernatura del estado, Chistian Mishel Castro Bello.

Previamente, en diciembre del 2020, La Silla Rota reveló las operaciones de Alejandro Moreno durante su gestión como gobernador entre el 2015 y 2018.

Según datos en poder de La Silla Rota, contratos firmados entre 2016 y 2018 dieron un desfalco de 140 millones 282 mil 739 pesos a la Hacienda Pública de Campeche, dinero que fue pagado a 42 empresas consideradas factureras.

Este medio constató que 41 empresas, de las señaladas por firmar contratos con el gobierno de Campeche en esos años, no pudieron comprobar las operaciones por las que emitieron comprobantes ante el SAT.

Pese a que algunas empresas sí aportaron pruebas de sus operaciones, según el SAT , "no desvirtuaron el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual se actualizó definitivamente" su situación.

"EL PRI, EN DECLIVE": CRESPO

Algunos de los exdirigentes del PRI se han pronunciado contra la moratoria constitucional que Alito respaldó dentro de la alianza Va por México para no avalar ninguna reforma constitucional de Morena dentro del Congreso; y la intención del ex gobernador de Campeche por alcanzar la candidatura presidencial en 2024.

José Antonio Crespo, analista político, explicó en entrevista con La Silla Rota que, si bien el PRI se encuentra en una debacle, no significa que esté en peligro de extinción.

"No está con un pie en la tumba, pero si en declive; va para abajo y le va a costar trabajo reponerse, pero todavía no va a desaparecer, no se encuentra en una situación tan grave como la del PRD pues todavía conserva 18 puntos de preferencia. La coyuntura de este tema son las denuncias que se le hicieron y que son fuertes en términos de corrupción; y en esa medida muchos priistas dicen tiene que salir porque está desprestigiando al partido en lugar de renovarlo".

"Están presionando para que el renuncie, quizás no sólo por la corrupción sino también por el fracaso que ha tenido. En realidad, cualquiera (de los expresidentes) los tendría, pero se supone que los presidentes de los partidos tendrían que ser responsable políticamente de los fracasos".

También adelantó que, en la reunión de mañana, Moreno "los va a tratar de convencer de que son mentiras, montaje, manipulación; no sé si lo logré, pero es lo que va a tratar de hacer. Además, dentro y fuera del PRI él está tratando de negociar con diversos grupos".

LOS DATOS DUROS

En 22 años, el PRI perdió 3 de 4 elecciones a la Presidencia de la República. Vicente Fox, Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador dejaron atrás a sus candidatos Francisco Labastida, Roberto Madrazo y José Antonio Meade, respectivamente.

Por ejemplo, en las elecciones del 2000, Labastida ganó 13.5 millones de votos. En 2006 con Roberto Madrazo 9.3 millones, mientras que en 2012 con Enrique Peña Nieto subió a 19.1 millones. Pero en 2018 con Meade como candidato externo logró solo 7.6 millones.

Y aunque regresaron a Los Pinos en 2012 con Enrique Peña Nieto, fue un sexenio donde se documentaron casos de corrupción con gobernadores emanados de este partido como Mario Villanueva (Quintana Roo), Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Nayarit), Tomás Yarrington (Tamaulipas), Andrés Granier (Tabasco) y recientemente César Duarte (Chihuahua).

En los sexenios en lo que perdió elecciones, el PRI sobrevivió en el Poder Legislativo y mediante los estados en los que gobernó. Aunque retuvo la mayoría de éstos en la primera década de este siglo, los fue perdiendo paulatinamente en la segunda. Tras el resultado de las elecciones del 5 de junio de 2022, el tricolor pierde bastiones representativos como Oaxaca e Hidalgo.

En 22 años han pasado 14 dirigentes nacionales; la inestabilidad del PRI se ha reflejado en la duración de sus períodos que van desde meses hasta años. Dulce María Sauri, Roberto Madrazo, Mariano Palacios, Beatriz Paredes. César Camacho Quiroz, Manlio Fabio Beltrones, Enrique Ochoa, René Juárez Cisneros, Claudia Ruiz Massieu y Alejandro Moreno. María Cristina Díaz, Carolina Monroy y Pedro Joaquín Coldwell quienes duraron solo algunes meses. Cabe recordar que recientemente el PRI, ex partido hegemónico, aseguró en los últimos años haberse transformado a un partido de centro hacia centro-izquierda.

Sin embargo, desde finales del siglo XX, se advirtió que el todavía partido hegemónico estaba ya frente a una crisis. En 1988, frente a la elección del presidente Carlos Salinas de Gortari y la caída del sistema electoral en la Secretaría de Gobernación a cargo de Manuel Bartlett. En 1994 con el magnicidio del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio. Y en 1997 cuando perdió la primera elección de Jefe de Gobierno en la Ciudad de México.

LA CARTA

El fin de semana se hizo pública la carta que enviaron los exdirigentes priistas a Moreno para hablar del futuro del partido. Plantearon dos ideas; una, pedir una cita. "Como militantes comprometidos y preocupados por la fortaleza y vigencia de nuestro partido le solicitamos que a la brevedad podamos tener una reunión".

Y dos, expresar su sentir general. "Sumar, debatir y sobre todo reflexionar en virtud de los últimos acontecimientos que atañen a nuestro instituto político, que, sin exagerar, puede ser determinante para su futuro", firmaron las y los expresidentes Ruiz Massieu, Monrroy, Beltrones, Camacho Quiroz, Coldwell, Paredes, Sauri y Madrazo. A través de su cuenta de Twitter Alito aceptó la petición.

Crespo consideró, respecto a los firmantes, "sí me vas diciendo nombre por nombre, seguro que hay de todo porque ninguno es que estuviera así totalmente limpio; pero a otros no le sacaron más trapos mientras que otros se han tenido un mejor desempeño".

Y adelantó que en esta reunión será tema obligado hablar o no, de la renuncia del ahora dirigente como una estrategia política para reimpulsar al partido. "Lo que están haciendo de pedirle a Alito que se vaya es para que el PRI continúe con los opositores, para reivindicarse y obtener más posiciones, que si va solo... Alito que ya fue exhibido, es básicamente tratar de rescatar al PRI de su declive en el momento más fuerte de su historia, pues aunque perdieron la presidencia en el 2000, no fue tan grave como hoy".

"Creo que Moreno va a seguir tratando de convencerlos de mantener la dirigencia y luego ser candidato. Yo nunca lo vi fácil; quizá logre ser el candidato del PRI más no de la oposición. No sé si lo logré porque no está fácil, pero lo va a intentar para sacar adelante su candidatura y su presidencia".

Recordó, además, que en este momento el partido no cuenta con suficientes cuadros nuevos que aspiren a la candidatura presidencial. Y que a Morena "le conviene que se quede ahí Alito porque desprestigia más al PRI con un presidente corrupto que puede dificultar más la coalición con PAN y PRD".

¿EL PRI DENTRO DE UN GOBIERNO DE COALICIÓN?

En el último año Va por México y las dirigencias nacionales del PAN y PRD han señalado su respaldo a Moreno y dejado entrever la posibilidad de generar una candidatura presidencial en unidad, para sumar sus votos y lograr un contrapeso numérico a Morena.

La lectura del analista político fue "si los partidos no se juntan para hacer algo de nuevo, serán barridos por 6 años más"; e incluyo en este escenario a Movimiento Ciudadano. Pero, destacó, esta alianza no debe apoyarse solo en su voto útil sino también en el voto de castigo. Cabe recordar que, el partido oficialista, tras los resultados de las elecciones más recientes, gobierna ya en 20 estados.

"Más fuerza más que tener candidatos espectaculares y un nuevo proyecto que convenza a la gente es unir sus votos: es lo único que les queda. López Obrador él no ganó el 53% de los votos en 2018 porque toda la gente estuviera favor de él, me parece que la mitad de los votos eran contra el PRI y PAN, no a favor de López Obrador. Lo único que les queda es rescatar el voto enojado contra López Obrador más que un voto a favor de sus partidos".

"Incluso puede ser parte de una coalición de gobierno. Eso sí lo puede hacer para mantener dos o tres secretarías, que para un partido como el PRI que va en picada. Formar parte del gobierno de coalición no sería nada malo porque solo, no va a lograr nada".

Pero, remató "el PAN estará además en un dilema porque podría decir ¿Cómo podemos invitar a votar en contra de Morena y su corrupción, con el PRI al lado y Alito? Tendrán que decidir si van solos o si van con Moreno en caso de que se convierta en un riesgo que los puede desprestigiar".