El PRI confía en tener la Mesa Directiva en San Lázaro; PT no cede

La bancada tricolor de diputados federales asume que le corresponderá asumir la Mesa Directiva en la cámara baja y en esa ruta de mantendrá los próximos seis días; de hecho, el tema será abordado el domingo en la reunión presencial, no virtual, que sostendrán con el presidente de su partido, Alejandro Moreno.

“Hoy por hoy el PRI es la tercera fuerza y le corresponde hacer la propuesta; le corresponde la presidencia, una vicepresidencia y una secretaría”, afirma Dulce María Sauri a La Silla Rota. “El domingo lo resolveremos en una sesión presencial”, dice. Sin embargo, no afirma ni desmiente el rumor de que ella será quien releve a la panista Laura Rojas y así lo argumenta. “¡Por supuesto que sería un gran honor sonar la campanita!”, dice refiriéndose a la campana que marca el inicio y cierre de las sesiones legislativas.

“Yo estoy para lo que mi grupo parlamentario considere; será un año complicado, el último de la legislatura, donde tenemos los efectos de la pandemia sobre el paquete económico, definir reglas de reelección para diputados y una forma de trabajo inédita por las circunstancias actuales”, señala.

- Pero los legisladores podrían verla con buenos ojos, en lugar de avalar una propuesta por el PT ¿no?, le pregunto.

- Esto no es un asunto de simpatías personales, tengo dos años de trabajo en la mesa directiva como vicepresidenta y mis compañeras y compañeros ya me han visto funcionando. La realidad cotidiana es conducir las sesiones, me ha tocado en algún momento conducirla. Así que ya nos conocemos el pleno y yo, tengo esa posibilidad de abonar con mi experiencia.

- En caso de que el partido del Trabajo concrete ser la tercera fuerza ¿Qué sucedería?

- La tercera fuerza propone, pero falta el aval de las dos terceras partes del pleno. De no tenerlo, proponga a quien proponga, si no se reúnen las dos terceras partes, no hay Mesa Directiva. Pero yo espero que esta propuesta que va hacer el PRI tenga la acogida de los otros grupos parlamentarios, reafirma.

RUTA SI NO HAY ACUERDO

Bajo ese escenario, si el lunes 31 de agosto no se alcanzara ningún acuerdo sobre el nuevo presidente de la Mesa Directiva, será Laura Rojas quien reciba el informe de gobierno que envíe el poder Ejecutivo a través de la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero el martes primero de septiembre. Y contará con un plazo de cinco días, al 5 de septiembre, para alcanzar consenso y elegir con los votos requeridos al nuevo presidente de los diputados.

“Incertidumbre, el único ingrediente que no falta en la política”

Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT, no quita el dedo del renglón; y fiel a su estrategia mediática, mantiene la misma versión que hace tres semanas. “Ahorita de forma oficial y formal, tenemos 44 diputados estaríamos sólo a dos de empatar al PRI y a tres de recuperar nuestro lugar de tercera fuerza en la cámara. Estamos plenamente convencidos de que lo vamos a lograr sin mayor dificultad. Como dicen en el fútbol, iremos a muerte súbita porque así es la lucha política”, declaró a La Silla Rota.

No obstante, no aporta nombres de los que podrían ser los nuevos legisladores de su bancada para tener un total de 47 legisladores. “Queremos ser cuidadosos con los nombres, no queremos exponer a nadie, todo está en ruta sin mayor problema” y recomienda mantenerse atentos a la gaceta parlamentaria, donde se notifican los cambios de manera oficial. “Hay de varios partidos, pero va a suceder y no tarda mucho. Ya están amarrados, sólo falta hacer el trámite formal. Para asumir la presidencia de la Mesa Directiva se necesitan las dos terceras partes de los votos y ahí es donde, si mantenemos la fortaleza de la 4T y nadie traiciona a nadie, y nadie le hace el favor a la oposición, llegaríamos a la presidencia. Respetamos al PRI pero han hecho las cosas mal”.

A pregunta expresa, no descarta la posibilidad de que sean -paradójicamente-, algunos legisladores de los que prestó a Morena al inicio de la legislatura para consolidar una mayoría parlamentaria, quienes regresen a su grupo. “Morena tiene que tener claridad de que debemos fortalecer la 4T sin arriesgar la presidencia de la Junta de Coordinación Política”, afirma. “Nosotros estamos priorizando la presidencia”, enfatiza en referencia a la Mesa Directiva.

De ser esto cierto y si el PT reduce en número la bancada de Morena, su coordinador Mario Delgado perdería la presidencia de la Jucopo. No obstante, aquí se cruza otro escenario: si Delgado lograr ganar la dirigencia nacional de Morena, de todos modos de irá pues en entrevista con Joaquín López Dóriga, adelantó que de ser así, pedirá licencia como legislador. Su lugar sería ocupado entonces por su suplente Oscar Gutiérrez Camacho, quien no asumiría en automático ni la dirección de la bancada, ni de la Jucopo. Morena tendría que elegir entonces un nuevo coordinador parlamentario.

UN PETISTA MENOS: DE 44 A 43

El anuncio formal se publicó ayer en la gaceta parlamentaria. Samuel Calderón Medina anunció su salida de la bancada petista para ingresar a la bancada de Encuentro Social. Y el PES también, formalmente, aceptó su adhesión.