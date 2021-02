El PRI, cerca de ser multado por regalar Wi-Fi en universidades

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) podría ser multado por el Instituto Nacional Electoral (INE) por 12 millones 601 mil 091 pesos, debido a que en 2013 instaló dos antenas en los exteriores de 30 distintos 30 planteles de diferentes universidades privadas, para que estudiantes de dichas escuelas se conectaran de manera libre a la señal de Wi-Fi, pero que al conectarse recibían ventanas pops con logos del partido y el logo Transformando a México, que se repetían cada 15 minutos o en cada nueva apertura de sesión.

La red inalámbrica sin restricciones a la que ingresaban los usuarios se llamaba “Transformando a México”, logo igual al usado por el gobierno federal, entonces encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto. La señal era independiente, pero que se replicaba de una preexistente, transmitida por dos antenas con un alcance de 600 a 800 metros hacia adentro de los planteles.

Aunque los hechos se registraron hace seis años, la investigación culminó apenas en marzo de este año. De acuerdo con el proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) respecto del procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización, instaurado en contra del PRI, INE/P-COF-UTF/11/2014, el partido realizó gastos por concepto de servicio de publicidad en sistema de Wi-Fi; sin embargo, el objeto del gasto no fue justificado así como el beneficio obtenido por un monto de 12 millones 601 mil 091 pesos

“Esta autoridad no considera que el instituto político deba de proporcionar a las personas de los planteles universitarios internet de forma gratuita, pues dicha erogación no representa un gasto para el cual se otorgue el financiamiento público a los partidos políticos, pues no impulsa a la participación ciudadana que se expresa en la diversidad social de la nación mexicana, ni se considera que sea necesario para llevar a cabo actividades tendientes a ayudar al partido a llevar a cabo una correcta adecuación de sus planes, programas y acciones a los cambios vertiginosos del mundo moderno, mediante la integración de propuestas visionarias y estrategias de largo plazo que lo posicionen políticamente”, se lee en el proyecto elaborado por la comisión de Fiscalización del INE, que iba a ser discutido por el Consejo General del instituto este 10 de abril, pero se pospuso para la próxima semana.

Para esta forma cibernética de promover al partido se eligieron 30 planteles, divididos entre diferentes instituciones educativas: 14 de la Universidad del Valle de México, 4 de la Universidad Tecnológica de México, 7 de la Escuela Bancaria, uno de la Universidad de Negocios ISEC, uno del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Monterrey, uno de la Universidad Anáhuac, uno de la Universidad Tecnológica y otro de la Universidad de las Américas.

El proyecto del INE, de 102 páginas, hace un recuento de la investigación hecha por la Comisión de Fiscalización, y enfatiza que dicho servicio de señal inalámbrica gratis se hizo sin avisar ni a las universidades ni a los proveedores de servicio de internet contratados por las instituciones educativas.

“Se desprende que ninguna de las mismas (las universidades) tiene contratado ningún tipo de servicio con el Partido Revolucionario Institucional ni con Promotion 595 S.A. de C.V. (empresa que colocó las antenas), por lo que se procedió a requerir información con los prestadores de servicio a fin de saber si ellos tenían o tienen algún contrato con los sujetos de estudio del presente procedimiento”, se lee en el documento.

Se halló que sólo la UDLA y la UVM Chapultepec, cuyo proveedor era Maxcom Telecomunicaciones, tuvieron relación con Promotion 595 S.A. de C.V., pero fue en 2008, y también le prestó servicios al PRI pero en 2004.

SEÑAL REPLICADA

El proyecto de la comisión detalla cómo estaban conectadas las antenas:

“Implicaba la instalación de antenas de tipo Whisphere dentro de la periferia de distintas universidades, a través de las cuales se replicaba una señal de internet pre-existente, permitiendo crear una red de acceso a internet con operatividad y nombre autónomo (léase, perfectamente diferenciada de la red original), a través de las cuales las y los alumnos, así como cualquier persona que se encontrara dentro del rango de emisión de esta nueva red de internet y que contara con un dispositivo con acceso a internet, pudieran obtener la prestación de un servicio de internet de forma gratuita, servicio en el que se estaría reproduciendo, tanto al momento de acceder al servicio como con una periodicidad específica determinada, ya una vez dentro, propaganda en beneficio del partido contratante”.

Durante la investigación realizada por la comisión, se hallaron irregularidades, como que al buscar el año pasado a socios de la empresa Promotion 595 S.A. de C.V., dijeron no saber de sus actividades, o de plano no encontrarse a las personas.

El INE detectó a los socios de Promotion 595 S.A. de C.V., Miguel Ángel Pérez Flores, María del Socorro Riego Ortega y Alejandro Jiménez Alcántara. Los buscó, en primer lugar a Riego Ortega “a efecto de que describiera de manera detallada, la operación del sistema de antenas “wisphere”, por medio del cual se prestó el servicio de internet y los permisos de los particulares que prestaron sus módems para ser replicada la señal. La notificación se realizó el día 23 de abril de 2018, tal y como se desprende de la razón asentada en la cedula de notificación de la misma fecha.

Dijo desconocer todo lo relacionado a Promotion ya que “sólo dio su nombre para ser socia de dicha moral sin tener cargo alguno dentro de dicha empresa”.

Alejandro Jiménez Alcántara, fue buscado y ya no vive en el domicilio reportado desde hace aproximadamente un año.

DETERMINACIÓN DEL MONTO INVOLUCRADO

El proyecto informa que el monto de la multa se obtuvo a partir de las tres facturas reconocidas por el partido y la persona moral denominada Promotion 595, S.A. de C.V. y que suman un importe de 12 millones 691 mil, “importe que representa un beneficio económico que no justifica el objeto partidista. Consecuentemente dicho monto se considerara como el involucrado para los efectos punitivos correspondientes”.

El proyecto a su vez prevé que la sanción por la falta considerada grave ordinaria, la puede pagar el PRI, ya que este año recibirá de financiamiento 770 millones 239 mil 930 pesos.

“Que la falta se calificó como grave ordinaria en virtud de haberse acreditado la vulneración a los valores y principios sustanciales protegidos por la legislación electoral, aplicable en materia de fiscalización”.

