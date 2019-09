El presupuesto, insuficiente; AMLO está atado de manos: Fundar

"Hay una recaudación baja, una parte importante obedece a que hemos puesto la mira en las personas informales, que no pagan impuestos, sí pagan impuestos, solo no lo hacen sobre nómina pero pagan el IVA y otros impuestos y muy pocas veces hemos puesto atención sobre la recaudación de los más ricos. No hemos tenido acceso a la información de cuánto pagan, ahora que tenemos destellos sabemos que es muy poco entre privilegios fiscales, entre condonaciones y cancelaciones, de las primeras que ya prohibió el presidente".